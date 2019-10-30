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Все про:Болгарія (126) депортація (186) Росія (20280) шпигунство, шпіонаж (354)

 МЗС Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну

Міністерство закордонних справ Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну. Це сталося після того, як Москва не задовольнила запит відкликати дипломата до 28 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Посольство Росії в Болгарії підтвердило, що отримало письмову ноту з вимогою для одного з дев’ятьох своїх перших секретарів покинути країну. У дипломатичному представництві пообіцяли, що особа виїде з країни до дедлайну.

МЗС Болгарії, офіс прокурора й російське посольство не розкривають імені дипломата.

28 жовтня досудове розслідування стосовно росіянина припинили через його дипломатичний імунітет.

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За даними правоохоронців, співробітник посольства мав таємні зустрічі з болгарськими високопосадовцями, включно з особою, яка мала доступ до секретної інформації про справи Болгарії, НАТО та Європейського Союзу. Дипломат намагався передати дані іншій країні.

За даними видання Mediapool, це перший публічний випадок депортації російського дипломата з 2001 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агентство національної безпеки Болгарії запідозрило першого секретаря посольства РФ у шпигунстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156712
 
 
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душать фашистів=фєдєрастів по усьому світу МИД Болгарии дало подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну - Цензор.НЕТ 7096 І ЛЮДЕЙ ЦЕ ТІШИТЬ
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Это наверно "новости мира". Бутусов, если ты не знал, в мире кроме рашки есть еще куча стран.
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"Апять "русафобию" разводят!!! И кто? "Братушки", которых "старший брат" спасал от турецкого владычества... (Был такой известный юрист, А.Ф. Кони (Генеральный прокурор Российской империи), так он, в переписке с товарищем, отметил, что при турках-"угнетателях" болгары ходили в кожаной обуви - постолах-"топанках", и сапогах, а "неугнетаемые русские" - в лаптях из лыка...)
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Не верю, это братские народы, не могли такое братушки сделать, кааие ваши доказательства?
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