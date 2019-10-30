 Від сьогодні вхід на станцію метро "Золоті ворота" закриватимуть вранці через ремонт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

"Ми починаємо послідовний ремонт всіх ескалаторів на станції "Золоті ворота". Проведення таких робіт вимагає зміни в графіку роботи станції.

Із 30 жовтня вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію закриватимуть на вхід. В цей час два робочі ескалатори нахилу (один в ремонті) підніматимуть пасажирів на вихід. Перехід буде працювати в звичайному режимі.

В інший час станція працюватиме в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Київського метрополітену планують купити майже 50 нових вагонів, - Київрада

Зазначається, що плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на "Золотих воротах" триватиме до 9 лютого 2021 року.





