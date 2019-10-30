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 Київські новини
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 Від сьогодні вхід на станцію метро "Золоті ворота" закриватимуть вранці через ремонт

Із 30 жовтня вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 закриватимуть на вхід станцію метро "Золоті ворота".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

"Ми починаємо послідовний ремонт всіх ескалаторів на станції "Золоті ворота". Проведення таких робіт вимагає зміни в графіку роботи станції.

Із 30 жовтня вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію закриватимуть на вхід. В цей час два робочі ескалатори нахилу (один в ремонті) підніматимуть пасажирів на вихід. Перехід буде працювати в звичайному режимі.

В інший час станція працюватиме в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на "Золотих воротах" триватиме до 9 лютого 2021 року.

Від сьогодні вхід на станцію метро Золоті ворота закриватимуть вранці через ремонт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156710
 
 
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Я подумал проливы Босфор и Дарданеллы будут закрываться.
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