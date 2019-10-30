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Все про:ВР (5958) ТСК (97) ліс (258) ратифікація (144)

 Рада сьогодні розгляне створення ТСК щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, питання вирубки лісів та перейменування Переяслава-Хмельницького

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання ратифікації, перейменування, створення слідчої комісії та шість законопроєктів. Порядок засідання опубліковано на сайті парламенту.

На початку засідання Рада планує ратифікувати угоди про уникнення подвійного оподаткування з Великою Британією, Малайзією і Кіпром, потім - розглянути створення тимчасової слідчої комісії за фактами масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року і неналежного виконання обов'язків правоохоронними органами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ .

У першому читанні парламент планує розглянути чотири законопроєкти:

- 2187, про збереження культурних цінностей - пропонуються зміни щодо призначення керівників установ культури, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

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- 1122, про впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення тарифів на природний газ;

- 1155 про встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів;

- 2173, про додаткові гарантії збереження лісів.

У другому читанні Рада планує розглянути два законопроєкти:

- 0873, про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону;

- 0939, про участь місцевих організацій партій у відповідних місцевих виборах.

Також Рада розгляне перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав і перейменування трьох сіл.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156709
 
 
 Топ коментарі
 
А когда создадут ВСК по статье 111 ККУ "Державна зрада" в отнощении гражданина Зеленского? Вчера факт государственной измены был зафиксирован документально.
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Первую победу над фашизмом называют трагедией.
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такі да..як би ті шлємазли,які САМІ-СЕБЕ запалили,бо"оборонялись"від людей ПІДПАЛЕНИМИ пляшками,не були настільки тупими та хуцпатими то в Одесі була б бідаРада сьогодні розгляне створення ТСК щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, питання вирубки лісів та перейменування Переяслава-Хмельницького - Цензор.НЕТ 148 ще гірша ніж в Донбасі..бо фашисти=фєдєрасти мали б коридор з маріонетками в придністров'ї..
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Привід, щоб надати згорілим одеським зєпарам звання Героя України.
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комісію не по поверненню княжому переяславу своєї древньої назви варто створити, а по вбивству перевертнями в погонах хлопчика тлявова кирила...
якась баба в подолі винесла рушницю??? з місця злочину і справа застопорилась
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ТРАГЕДИЯ???? Где такое слово подобрали для сепаров и фашистов?
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Ну да, это же трагедия, что погибли сепары и любители руцкага мира
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Люди гибнуть за Метал, а твари горят!.. Рада сьогодні розгляне створення ТСК щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, питання вирубки лісів та перейменування Переяслава-Хмельницького - Цензор.НЕТ 9195

Люди в теме меня поймут...
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А когда создадут ВСК по статье 111 ККУ "Державна зрада" в отнощении гражданина Зеленского? Вчера факт государственной измены был зафиксирован документально.
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Первую победу над фашизмом называют трагедией.
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такі да..як би ті шлємазли,які САМІ-СЕБЕ запалили,бо"оборонялись"від людей ПІДПАЛЕНИМИ пляшками,не були настільки тупими та хуцпатими то в Одесі була б біда ще гірша ніж в Донбасі..бо фашисти=фєдєрасти мали б коридор з маріонетками в придністров'ї..
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А шо по расстрелу Майдана уже закончили?😎 Возможно, если бы сепоров не спалии, была бы еще одна свободная республика ОНР😂
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"недопущении повышения тарифов".. Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6927
ТАРІФ це система правил для створення ЦІНИ.
ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНО "ПІДНЯТИ ПРАВИЛА"?

та коли ж ті ідійоти що таке пишуть повиздихають...

бо це-Ж дебільство тупориле а-ля Орвелл1984="наваяз" НЕВИЛІКОВНЕ!!
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А шо по расстрелу Майдана уже закончили?😎 Возможно, если бы сепоров не спалии, была бы еще одна свободная республика ОНР😂
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Будуть саджати? (дерева) Задовбали з ціми лісами, доки все платне воно дороге і корумповане... купити трохи шальовки, забити тина, чи ще щось пілагодити вже розкішь для пенсіонера. Що вже казати про дрова. Будь яка заборона лише збільшить вартість того дерева... а омолоджувати ліси це навіть і не пагано, доречі в Україні майже не залишилося здорових дубів, і на це ніхто не звертає уваги.
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переяслав давно пора переименовать в Переяслав-Мальдивский в честь отца нации и святого покровителя украины пети вальцмана
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https://youtu.be/dn7opDCmlu4

Як на мене, саме об'єктивне розслідування подій 2 травня.
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«Об избежании двойного налогообложения с Кипром»?Ой как интересно...Это наверное имел ввиду Зеленский когда говорил что олигархам придётся делиться?А с Кипром делиться,тогда понятно.
Товарищи избиратели ЗЕ,я искренне поздравляю вас с очередной победой над мародёром,бедностью и прочей лабудой.
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судя по названиям законопроекты крутые ... то шо надо
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Областной центр Хмельницкий когда планируют?
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А шо с Хмельницким, тоже коммунист? Ну и дела
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"...про уникнення подвійного оподаткування з ... Кіпром..." - а що Кіпр вже не офшор? А медицину, освіту і пенсії піднімати будуть за рахунок запозичень?Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3156709
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Головним у комісію включіть Портянку, Дубінського і Макса Бужанського. Там ще є блогер, що бігав із червоними кульками. Обов*язково мера Одеси, не громадянина московії і Сивухо.
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