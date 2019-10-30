 Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, - Коляда

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає Цензор.НЕТ.
На зустрічі була також присутня директорка місії USAID Сюзан Фрітц, що займається питаннями фізичної реабілітації та лікуванням ветеранів.
Коляда подякувала американським колегам за підтримку і розповіла про плани розвитку системи ветеранських реабілітаційних центрів.
"Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, зокрема забезпечити психологічною підтримкою їхні сім‘ї і ми працюємо над цим. Зокрема, саме питаннями психологічної підтримки, лікування ПТСР профільно займеться Центр психічного здоров'я і реабілітації ветеранів у Пущі Водиці, де також буде працювати тренінговий центр для психологів. А також госпіталь у Клевані, де також буде центр для саме сімейної реабілітації ветеранів", - розповіла Коляда.
Сторони також обговорили плани щодо впровадження платформи "Е-ветеран", яку підтримує уряд США.
Я лучше пойду я не спец по обострениям и переработке!