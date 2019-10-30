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 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС

16 студентів Української Академії лідерства госпіталізовані до інфекційного відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що в інфекційне відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української Академії лідерства", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває комплекс протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський, ділячись враженнями про те, як відбувся форум RE: THINK. Invest in Ukraine в Маріуполі повідомив на своїй сторінці у Facebook, що слухав презентацію проєктів від студентів Української Академії лідерства.

"Слухав презентації проєктів від студентів Української академії лідерства і, знаєте, не маю сумнівів, що з України вже скоро братимуть приклад! Хочу, щоб такою була вся країна, щоб Україна була заряджена такою енергією. Треба, щоб такі люди здобували якісну освіту, щоб вони почувалися вільними, щоб мали всі можливості. Вони залишатимуться тут і збудують Україну майбутнього, якою ми всі пишатимемося", - писав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156703
 
 
 Топ коментарі
 
Академия лидерства!!!! Карл!!!! Академия???!!!! Интересно, сколько эти лохи платят за этот диплом и чему их там учат???? Лидировать в чем???? В какой отрасли они будут специалистами??????
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Написали бы сразу - лидеры обосрались. .Жизнь,как всегда, дает тонкий намек на толстые обстоятельства.
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неЛох-42 бідоносець. Де з"являється - чекай якоїсь біди.
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опять отравление в Мариуполе.. а ведь там недавно был Зеленый Шаурмян..
совпадение?! .. не думаю..
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неЛох-42 бідоносець. Де з"являється - чекай якоїсь біди.
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Начал коллекционировать "погремухи" Зеленского... "Зелёный Шаурмян" - 25-я..... Порошенко "отдыхает" - за пять лет только 7 накопил...А у этого за несколько месяцев чуть не вчетверо больше...
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я с ужасом думаю, что в недалеком будущем, 73% зеленой биомассы проголосует за Шария, и у нас будет целая страна Шариковых, Швондеров, и других животных с погремухами и без..
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Академия лидерства!!!! Карл!!!! Академия???!!!! Интересно, сколько эти лохи платят за этот диплом и чему их там учат???? Лидировать в чем???? В какой отрасли они будут специалистами??????
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Лідерські навички набути неможливо- це в крові повинно бути.
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В них потім буде диплом недержавного зразка і вони стануть прем'єрами. 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4341
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Туди після трускавецьких курсів без екзаменів приймають.
З їхнього сайту:"Українська академія лідерства - це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.
В основі навчання - три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний."
По ходу,школярам по ушам їздили,майбутні депутати вже готові.
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На жаль це так. Але навряд чи щось можна змінити. Маємо те що маємо, питання лише, а до яких соціальних наслідків це приведе в майбутньому.
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Задав раз майбутньому "ахвицеру" питання: "Чим ескарп відрізняється від "контрескарпу?" Вилупив очі: "А що це таке? Щось із їжі?" (переплутав з "ескалопом")...
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Что Вы юродствуете? Не смешно! Наоборот глупо и отвратительно! Отравились дети, пусть не ваши, но дети. И почему они "лохи"? Кто вам дал право оскорблять? Тем более незнакомых? Тем более что они не могут вам ответить? При чём тут чему их учат? Если очень интересно, то есть интернет, любой не "лох" умеет им пользоваться, а Вы?????
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Знания не в интернете - знания в голове , в интернете информация - а вы умеете информацией пользоваться?,а головой? ,в смысле не только в нее есть или краситься.
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Интернет - бездонна бочка інформації... Однак багато хто не може нею користуваться...... Тут головне - знать, ЯК ПРАВИЛЬНО поставить питання, щоб отримать потрібну відповідь... А для цього потрібі базові знання, в голові....... А тут багато хто пише коментарі, навіть "не заморочуючись" тим, щоб звіриться з даними, наявними у Інтернет... І таке мелють, "що й купи не держиться......".
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Я как раз и писала про информацию, о том, что информацию "чему их там учат" может найти любой, если он не лох, конечно. Вы, например не в состоянии осмыслить прочитанное, как Вас назвать?
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...А найтупіший студент з юридичною освітою, який не знає що президенти не саджають, стане "голобородьком"...
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Ты ненавидишь Украину и украинцев? Так и говори. Если нет.Тогда почему тебя так прет от реальности нашей жизни? Да ,мы не можем так быстро как поляки уйти от совка и проклятые олигархи держат всех в плену, и ,,добрые соседи,, не отпускают. Но у нас есть мечта -быть свободными. Мы будем свободной страной ! Слава Украине! Будем и мы лидеровать ,будет и на нашей улице праздник!
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З великим відривом лідирують студенти академії лідерства! Це вони мабуть від зєбубочки заразились, коли він робив вигляд слухає презентацію, а сам лише насилу терпів з розстебнутими штанями, аби перерви дочекатися! 16 студентов из Украинской Академии лидерства с острым гастроэнтеритом госпитализированы в инфекционную больницу Мариуполя, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2677
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Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (с)
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Митець, таких як грибов, називає коротким словом)
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Прізвище Грибов пишеться з великої букви так само як і Порошенко, свою клікуху хер Носковський можешь шрайбати як хочеш
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Ізвінітє, ми нє зналі что Ви абідітєсь, хєр Грибов. Проте суті це не міняє. Митець, таких як Грибов, називає коротким словом.
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Нафиг киве Марик? Кива сам себе дрочит ну или в крайнем случае модель с АдессЫ!
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Привести к болезни может употребление в пищу сирых и плохо термически обработанных продуктов питания, плохо вымытых овощей и фруктов. (с)

Так и не научили в академии будущих лидеров нации руки перед едой мыть и туалетной бумагой пользоваться.
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а может их там учат руки не обсцикать? 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4796
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Одна маленькая бактерия уложила на больничные койки сразу 16 человек. Ей пофик на лозунги, речи, призывы, даже комфортно. Потому что пока трепят языками, вместо того чтобы работать, ей хорошо живётся и размножается в этом хаосе и бесконтрольности, в этом "царстве" санитарного невежества, и пофигизма власти по отношению к здоровью населения, его праву покупать безопасные продукты питания и питаться в общепите без риска отравления и инфекций. Каждый день новые массовые отравления, заражения... Плюс ко всему вспышки инфекционных заболеваний, которых небыло уже более 15 лет!!! Нет вакцин, нет сывороток!!! Гондурас? Ангола? Мозамбик? Нет, это Украина, "малята".
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Это Бактерия Расстроилась, что Мариуполь станет хабом , она надеялась на порно а оказалось айти. Ну а вспышки они всегда были, и ляпы с вакцинами были. Все циклично, назад в 90-е.
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Переписывался с одним "немцем", в теме о массовом заболевании гепатитом в Черниговской школе... Так он мне доказывал, что "весь "цивилизованный" мир перешёл на поставки "готовых обедов", поэтому не столовые нужны, в школах, а "катерининговые фирмы", которые будут это делать "централизовано""... Спросил, кто будет работать в этих фирмах - немцы, или "местные"? Так в чём разница - работница из школьной столовой попрётся еду готовить руками, после туалета, немытыми, или "фирмачка"?...(последняя - страшнее.. Она заразу сразу в несколько учебных заведений, разнесёт...).
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Таки пішла на користь майбутнім "лідерам" халявна шаурма від Вофкі ********. Тепер вони "лідери" по бігу на горщики і метанню лайна на дальність 😃
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То, что сколько в последнее время дрыщут порохоботы, рано или поздно должна была появиться какая-то инфекция 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9536
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Супрун и компании уже нет, почти пол года другие тела восседают в удобных креслах министерства здравоОХРАНЕНИЯ, но ситуация та же, охранять здоровье граждан никто не торопится. На повестке дня лишь тендеры, закупки, делёж бюджетных денег и портфелей, переписывание бумажек и вечная "реформа". Что-то не так в нашем "королевстве"?!
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Лидеры !
Надо м ы т ь тщательнее руки перед едой и

и не есть сырой капусты на ночь !
16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 440
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лидерства? даже так?! и диплом лидера дают?
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Та то они на три буквы вперёд на клавиатуре забежали, в оригинале "наука" означает лидерство Ляшка с фразой "Боря, ти щось не те робиш"... 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7668
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Чому жах? ... За десять місяців навчання в УАО кожний штудєнт стає "академіком" . В порівнянні з УАЛ відома Трускавецька академія слуг урода виглядає лише початковою школою для дітей з вадами психічного розвитку , А яких зате "світил державного управління" всього за тиждень підготувала ТАСУ. Один лише її почесний випускник Вофка ****** чого вартує. Так що, чекаємо на нових "@ідерів" 😃
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Написали бы сразу - лидеры обосрались. .Жизнь,как всегда, дает тонкий намек на толстые обстоятельства.
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Просто им надо быть скромнее с выбором названия своей конторы. Но если они научат своих ребят снимать рюкзаки в транспорте, громко не матюкаться и слушать когда тебе говорят, а не рыться в своём телефоне - это уже хорошо.
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Почитала комменты и показалось, что я зашла на сайт рашы - злорадство и срач. Заболели дети, какая вам разница как и чему учит Академия, это реально повод злорадствовать? Что-то не то с нацией, если такие рассуждения у людей от новости, стыдно и противно читать. Чему бы их там не учили - вас, комментаторы, забыли воспитать родители, и даже если у вас пару высших образований - человека в себе вы не образовали. Скорейшего выздоровления заболевшим.
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Вы правы, но это нельзя назвать комментариями, это выперды лузеров, злорадствующих, что у умных и успешных детей, коими очевидно не являются их отпрыски, подорвано здоровье.
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