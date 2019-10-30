 16 студентів Української Академії лідерства з гострим гастроентеритом госпіталізовано до інфекційної лікарні Маріуполя, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"30 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що в інфекційне відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української Академії лідерства", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі триває комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський, ділячись враженнями про те, як відбувся форум RE: THINK. Invest in Ukraine в Маріуполі повідомив на своїй сторінці у Facebook, що слухав презентацію проєктів від студентів Української Академії лідерства.
"Слухав презентації проєктів від студентів Української академії лідерства і, знаєте, не маю сумнівів, що з України вже скоро братимуть приклад! Хочу, щоб такою була вся країна, щоб Україна була заряджена такою енергією. Треба, щоб такі люди здобували якісну освіту, щоб вони почувалися вільними, щоб мали всі можливості. Вони залишатимуться тут і збудують Україну майбутнього, якою ми всі пишатимемося", - писав Зеленський.
совпадение?! .. не думаю..
З їхнього сайту:"Українська академія лідерства - це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.
В основі навчання - три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний."
По ходу,школярам по ушам їздили,майбутні депутати вже готові.
Так и не научили в академии будущих лидеров нации руки перед едой мыть и туалетной бумагой пользоваться.
Надо м ы т ь тщательнее руки перед едой и
и не есть сырой капусты на ночь !