 Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні (29 жовтня. - Ред.) Україна розпочала відведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське (якщо там буде режим припинення вогню). Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Один останній крок, щоб провести саміт у "нормандському форматі" в листопаді", - написав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.