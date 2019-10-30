 Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні (29 жовтня. - Ред.) Україна розпочала відведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське (якщо там буде режим припинення вогню). Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Один останній крок, щоб провести саміт у "нормандському форматі" в листопаді", - написав Пристайко.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.
У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
С дивана в штатах легко раздавать советы что и как, давай отожги, покажи на личном примере как нужно мир устанавливать.
- фєдєрастія не винувата й санкції знімаються...
- лугандонські депутати у ВР й терористи отримують УБД...
- Україна отримує розграбовану та знищену територію на свій бюджет (привіт покращенню життя), з населенням, що шість років дивилось лише Кисельова й ненавидить Україну, а ще впевнені, що ми їм винні...
- пускаємо воду та електрику на Крим...
- судові справи до військових, що «вбивали мирне населення»...
- пробачаємо газпрому борги по судових позовах, отримуємо новий договір «бери або плати» (йуля допоможе, вона знає як) й отримуємо знов борги перед фєдєрастією, які вона нам не пробачить й вступаємо у тайожний сойуз...
в серпні 2019 після загибелі наших морпіхів під Павлополем
https://tsn.ua/politika/zelenskiy-vimagaye-zustrichi-normandskoyi-chetvirki-cherez-ubivstvo-morpihiv-reakciya-makrona-merkel-i-putina-1391079.html посилання на 1+1 аби навіть його виборці не полінувалися перейти. пригадали?
загибель наших військових - вимога зеленського щодо нормандського формату.
і що далі? а далі всім насрати чого воно хоче і загибель наших військових обісцінена і росія починає ставити умови, а зеленське починає їх поспіхом виконувати.
то хто керує ситуацією?
адже після підписання "формули штайнмайєра" зеленське теж казало, що усунуті останні перешкоди для зустрічі (вже самі шукайте), тепер ще одні усунуті й далі буде. а макрон із меркель теж не згадують про наших морпіхів, вони кажуть зеленському - хочеш зустрічі? виконуй те, чого хоче путін, бачиш він ще не хоче.
це щоб нагадати що таке зеленське. заради цієї незрозумілої для України зустрічі воно здасть все.
а потрібна вона йому лише аби потішити своє самолюбство, черговий раз проварнякати - " я - президент".
А нещодавно корисні дурні ще називали його пристойною людиною...
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.