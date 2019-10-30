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 Політика України
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Все про:Пристайко (224) Золоте (109) розведення сил (1) Петрівське (1)

 Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у "нормандському форматі", - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил у Золотому і Петрівському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні (29 жовтня. - Ред.) Україна розпочала відведення військ у Золотому. Наступний пункт - Петрівське (якщо там буде режим припинення вогню). Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Один останній крок, щоб провести саміт у "нормандському форматі" в листопаді", - написав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у нормандському форматі, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156701
 
 
 Топ коментарі
 
нафиг нам нужен это "нормандский формат" и эти переговоры?!
нас устраивает сегодняшнее "статус-кво": Донбабве и Луганда вымирает, у Рашки своих проблем нарастает целый ком, санкции давят, мы занимаемся восстановлением своей экономики, Армии и ВПК, и ждем когда труп Бамбаса и Лугандонии проплывет по реке жизни..
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Надіюсь це ваш останній крок зелохи.
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Оптиміст. До омріяної вами зустрічі Кремль ще купу таких кроків примусить вас зробити.
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Х.йлу начхать на то шо вы желаете , он будет воевать до последнего кацапа , лишь бы уничтожить , всех до последнего , украинцев . . Поэтому -у вас нет выбора , мадам ,, меньше демагогии ,а лучше соберите мужу вещмешок заранее , на всякий случай . Мало ли чего .. Розведення сил у Петрівському - останній крок до переговорів у "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4235 .
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Мадам,а вам не кажется,что в таком случае вашим детям и мужьям придется повоевать с гражданами Украины в Украине, с теми ,кого вы называете "нациками" и "бандеровцами", а также вывести армию Украины с территории Украины? Вы в своем уме,оно вам надо,не проще ли спаковать чемоданы и свалить за поребрик,пока нет очередей на границе,а украинцам дать спокойно жить в Украине,потому,что им больше негде.
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Отдать наши земли, только для того, "ШО БЫ ПАГАВАРИТЬ"!!!

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Тоді я теж скажу твоєю логікою у 2014 році Крим і Донбас не захопили а ми самі віддали, тому що не було спротиву
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Нечем и некем в 14-м было сопротивляться. А вторглась регулярная армия *********. Потому и отступили. А сейчас есть армия ( стараниями Пороха ), но Янелох пейсатый ради понтов в норм.формате сдает территорию.
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Тварь зе = кацапская. Доказательство постановочные волохатые микрофоны, набор лучших моментов "нелох" с имитацией добробатов, бабки "училки" несуществующей школы - однозначный чекисткий почерк. Гончарук правительство назначенное в москве и подтвержено коломойским. СН фракция дебило-прокацапская.ВСЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ. ВСЕ ЗЕ ДЕРЬМО НУЖНО ЗАЧИСТИТЬ и проденфицировать, чтобы ни одного рыла не осталось.
Все что идет на стол зе, сначала идет через фильтр в кремле, а потом что позволит москва и идет на стол зе. ТВАРЬ ДОЛЖНА СДОХНУТЬ.
Оно летало в москву под видом в японию, как летало в париж-москва перед выборами согласовывать дальнейшие действия. Когда соловей-дерьмо начало обсирать зе, мол москва приняла зе что он их кинул, зе тут же слетал в москву под видом в японию.И ватная пропаганда перестала обсирать зе. Посмотрите последние ватные высеры, они защищают зе, причем как лживые кацапы это всегда делают.
Разбиваем палатки на майдане. Потому что тварь будет сдавать по чуть-чуть, в парашке наинструктировали. Как в парашке каждый день по копейке подымают цены на бензин. Когда насобирается условных 10 копеек это дерьмо зачищается.Держим его родных в заложниках, если шаг в сторону москвы - вы знаете что делать(если он выставит охрану или спрячет детей то точно зе путинский).Иначе чекисты вас вырежут за майдан и ато.Как они сделали в дыры и крыме.На кону миллион жизней, потому одно предательсткое дерьмо с выводком дебилов этого не стоит.Возвращаем грыцака и порошенка за 2-3 часа пока натовские корабли прикрывают, добробаты с джавелинами со стороны крыма, белоруссии(там где ***** лукашенко провел танковые бетонные тропы к границе), тн приднестровья, армия держит восток. Все нападки на порошенка это запутинские.

У путина личный президент в сша под название ТРАМП ПУТИНСКИЙ, 40 путинских конгрессменов, которые засветились с азовом, назвав их террористами лишь за то что они воюют с парашкой, под приводом какого залетного, который написал в фейсбуке что был в украине и во многих других странах и расстрелял 50 исламистов в мечети в новой зеландии.Почерк как по маркову в италии - все еле-еле висит без доказательств, а доказательства многократно притянуты за уши и по безпределу.
Меркель куплена, она и так многостволочка, и поддерживает украину лишь когда кацапы замного светятся в сми с преступлениями. Если преступления менее заметны, она всецело тянет за парашкой.
Макрон упирался, но после серии буйства управляемых с мацквы желтых желетов и сжения нотердама это тварь полностью подчинилась путину.
И зе со своей сворой предателей под видом дебилов в той же обойме. Потому партию дураков с главным дураком нужно зачистить с дезинфекацией.
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Слуги народа Коломойского выполняет приказ хозяина: для продажи украинской земли нужен мир- любой ценой.Деньги любят тишину.
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Ну хорошо 13млн голосовавших по приколу вы держите за идиотов, но остальныех 23 млн. тоже считаете такими же. Неуже еще кто то верит, что бешеная, кровавожадная, алчная кремлевская тварь изменит свою дьявольскую сущность. Нормандский сговор даже если он и состоится, породит новые требования кремлевского маньяка, которые озвучила говорящая лошадь. Кремлевский сценарий давно всем известен втолкнуть зомбиленд в Украину, заставить Украину признать Крым расейским, возобновить водоснабжение Крыма, предоставить безпрепятственный сухопутный коридор на полуостров. В чем отличие политика от актера. Первый мыслит и действует самостоятельно, второй только в рамках сценария и ему все равно где и кем этот сценарий писался. Лишь бы был аншлаг в зале. Беспорно военного решения против раши нет. Но и демонтировать вольер ограждение который многие годы ценою жизней патриотов создавалось тоже нельзя.Тем более выполнять в одностороннем порядке обоюдный договор.
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Ахахах, ахахах, ликвидация украинского государства как такового, вот последний шаг к переговорам, и сопель решительно его делает, ради фоточки с путеным
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отвести войска с лини фронта-это есть капитуляция перед врагом ,и сдача украинской территории врагу. и это должно стать последним шагом этой колаборационистской власти в Украине...
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За эту власть проголосовал народ Украины. Предполагаю, народу надоела война. А тем кому она нужна, в принципе никто не мешает, езжайте и воюйте. Вон Билецкий зовет, но что-то желающих немного ехать на передовую.
С дивана в штатах легко раздавать советы что и как, давай отожги, покажи на личном примере как нужно мир устанавливать.
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В вашем комменте заключены определенные манипуляции - Вы, пишите, что народу надоела война. Какой-либо процесс может надоесть, если, ты в нем активно участвуешь. В тоже время желающих воевать мало, не так ли?! Т.е. война надоела не участвующим, а наблюдающим по телевизору? Есть решение проще чем капитуляция - выключить телевизор.
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Після таких гучних фонфар за нормандський формат, в Разі його невдачі вся ЗЕ команда повинна підти у відставку, як скопище людей далеких як від економіки так і від політики
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Щоби що??? - тепер проводимо, вірніше луГандонці проводять, вибори й ОПА - «внутрішній конфлікт» вирішено:
- фєдєрастія не винувата й санкції знімаються...
- лугандонські депутати у ВР й терористи отримують УБД...
- Україна отримує розграбовану та знищену територію на свій бюджет (привіт покращенню життя), з населенням, що шість років дивилось лише Кисельова й ненавидить Україну, а ще впевнені, що ми їм винні...
- пускаємо воду та електрику на Крим...
- судові справи до військових, що «вбивали мирне населення»...
- пробачаємо газпрому борги по судових позовах, отримуємо новий договір «бери або плати» (йуля допоможе, вона знає як) й отримуємо знов борги перед фєдєрастією, які вона нам не пробачить й вступаємо у тайожний сойуз...
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А этот говорун Пристайко в курсе, что он уже наработал себе по статье 111 ККУ?
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По чуть чуть капитулируем, шаг за шагом
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а давайте трохи пригадаєм всі разом, коли саме й чому зеленське почало вимагати перемовин у нормандському форматі?
в серпні 2019 після загибелі наших морпіхів під Павлополем
https://tsn.ua/politika/zelenskiy-vimagaye-zustrichi-normandskoyi-chetvirki-cherez-ubivstvo-morpihiv-reakciya-makrona-merkel-i-putina-1391079.html посилання на 1+1 аби навіть його виборці не полінувалися перейти. пригадали?

загибель наших військових - вимога зеленського щодо нормандського формату.
і що далі? а далі всім насрати чого воно хоче і загибель наших військових обісцінена і росія починає ставити умови, а зеленське починає їх поспіхом виконувати.

то хто керує ситуацією?

адже після підписання "формули штайнмайєра" зеленське теж казало, що усунуті останні перешкоди для зустрічі (вже самі шукайте), тепер ще одні усунуті й далі буде. а макрон із меркель теж не згадують про наших морпіхів, вони кажуть зеленському - хочеш зустрічі? виконуй те, чого хоче путін, бачиш він ще не хоче.

це щоб нагадати що таке зеленське. заради цієї незрозумілої для України зустрічі воно здасть все.
а потрібна вона йому лише аби потішити своє самолюбство, черговий раз проварнякати - " я - президент".
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Цей синок генерала КДБ кожен день "пробиває дно".
А нещодавно корисні дурні ще називали його пристойною людиною...
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с этого роя не выйдет нихуя. жители страны окажутся на берегу атлантики
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УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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