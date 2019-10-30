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Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (135) Конгрес США (316) резолюція (200) США (5731) Трамп (2183)

 У Палаті представників Конгресу США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа

Комітет із процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, яку планується поставити на голосування 31 жовтня, щоб формалізувати процедуру імпічменту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише CNN.

"Проєкт резолюції передбачає процедурні деталі щодо того, як палата перейде до наступного етапу розслідування щодо імпічменту. Спікер Ненсі Пелосі стверджує, що ухвалення резолюції допоможе усунути будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа відмовити в наданні документів, не допускати свідків для показань, нехтувати належно оформленими повістками або чинити перешкоди роботі Палати представників", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, резолюція, зокрема, регламентує процедуру слухання свідків у комітеті розвідки.

Голови чотирьох комітетів Палати представників у спільній заяві наголосили: "У результаті розслідування щодо імпічменту зібрано великий обсяг доказів та свідчень, і незабаром американський народ почує все у відкритому доступі. Резолюція, представлена сьогодні в комітеті з процедурних питань, забезпечить цей поступ".

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У резолюції також зазначено, що меншість може вимагати викликів свідків повістками, але видаватимуться ці повістки тільки за згодою голови палати.

Також передбачається, що комітет з розвідки складе звіт, зі своїми висновками та рекомендаціями, який буде передано юридичному комітетові, а відтак оприлюднено.

Резолюція надає адвокатам президента США можливість брати участь у роботі юридичного комітету. Зазначається, що вони матимуть можливість представляти власне бачення справи, відвідувати слухання, аргументувати свою позицію щодо свідчень та висловлювати заперечення.

Водночас процедурний комітет стверджує, якщо президент незаконно відмовляється співпрацювати з Конгресом, то голова палати має право відхиляти запити його адвокатів.

Як повідомлялося, Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа в четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, "встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156700
 
   
 Топ коментарі
 
мдааа.. импичмент импичменту рознь.. у Трапма все гораздо серьезнее...
это тебе не кофточку Монике Левински испачкать.. тут госизменой попахивает..
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Бедняга Трамп. Успеют ли приготовить импичмент до конца второго президентского срока? Так и уйдет на пенсию недоимпичментированный.
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Нема часу читати.
То буде імпічмент чи вже усьо ?
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Ксеню , ты ж недавно в США був , тебе и карты в руки . Давай , поведай нам смертным , шо там с импичментом Трампу В Палате представителей Конгресса США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 1566
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Трампу дадут досидеть но о втором сроке и речи быть не может я так понимаю
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Ничего демо-лузерам не светит. Трамп еще на второй срок пойдёт.
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Бедняга Трамп. Успеют ли приготовить импичмент до конца второго президентского срока? Так и уйдет на пенсию недоимпичментированный.
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KKK set to bring impeachment inquiry out from behind closed doors.Trump will be burned at the stake.
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не ,пишут же ,шо все открыто будет и прозоро )) инквизитор - нашелся)))
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мдааа.. импичмент импичменту рознь.. у Трапма все гораздо серьезнее...
это тебе не кофточку Монике Левински испачкать.. тут госизменой попахивает..
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"может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний, пренебрегать надлежащим образом оформленными повестками или препятствовать работе Палаты представителей"

Без сомнения проголосуют за то, что администрация Трампа не может не допускать свидетелей для показаний. Это последний гвоздь в крышку гроба рыжего дружбана *****. Падаль, хотела использовать Украину в своих грязных авантюрах.
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Завтра для Трампа велика подія - пан або пропав.
Приймуть резолюцію - відриється прямий шлях на 2-строк (або у в'язницю). У Палаті представників Конгресу США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5400
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нууу...хоть чем-то зеля в историю вошло.. международную при чем ))))
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Зеля тут непричем, Трамп сам себя загнал в угол. Он до сих пор путает Украину с Рашей.
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а! т.е. и тут "не при чем"...
(может оно и к лучшему)
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А ты можешь членораздельно сказать при чем тут Зе? Только по пунктам. Если нет, то ты соевый трыздун.
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Вот это Моника Зеленски съездила в США...
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Так ото ж...Моня вернулась в грязных штанах.
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Тебе кто-то жидко в штаны нагадил, но при этом виноват Зе?
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Трамп він на віслюків поклав-імпічили три роки-ще три поімпічать навіть якщо і когось іншого республіканці захочуть висунути замість Трампа,аби втерти димам зашмарканого корупційними скандалами носа.Теперішній розклад у США такий,що слони виграють ще два терміни республіканського правління навіть якщо віслюки й лоби собі порозшибають,бючись головами о стіни економічної стабільності Америки.
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Какая стабильность? За 10 месяцев дефицит бюджета составил триллион долларов. Станок печатный уже дымится.
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