 Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:
- неподалік Богданівки - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів:
- тричі поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
"Учора, 29 жовтня, втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.
Незабаром Україна офіційно платитиме оппплчєнцам дамбаса як народній міліції в домбабвійській автономії.
І поранених нема.
Кацапи шмаляють і все повз. Дивно якось.
Чи хтота врьоть ?
А яка ?
Випадково наскочив ?
Зе - бєспрєдєл в країні.
"Війну розв'язав Порошенко,щоб нажитися разом з Турчинови і Парубієм. ".
А ви що,не чули?
И потери ВСУ после выборов впервые с 2014 года превысили потери оккупантов.
Разводят на перестать стрелять? Не слишком дорого?
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.