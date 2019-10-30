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Все про:обстріл (5652) Донбас (13443) операція Об'єднаних сил (1706)

 Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

29 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:

- неподалік Богданівки - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї - зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів:

- тричі поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко

"Учора, 29 жовтня, втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156699
 
 
 Топ коментарі
 
Салют переможців.
Незабаром Україна офіційно платитиме оппплчєнцам дамбаса як народній міліції в домбабвійській автономії.
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Кацапів потрібно стріляти по любому.
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Але не у місцях так званого розведення, да ?
І поранених нема.
Кацапи шмаляють і все повз. Дивно якось.
Чи хтота врьоть ?
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Салют переможців.
Незабаром Україна офіційно платитиме оппплчєнцам дамбаса як народній міліції в домбабвійській автономії.
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Більше того- домбасітам дають право арештовувати на вільних територіях будь-кого і судити їх в Донецьку та Луганську.
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хватит скиглити как говорл один -долго Зебила терпеть не будем -дело времени, мы выжидаем ,надеемся может одумается,но всякому терпению приходит конец, и потом побежит в Ростов аж пятки засверкают или сам уйдет люди вынесут вместе с Богданами, Пристайками и Коломойским
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Але не у місцях так званого розведення, да ?
І поранених нема.
Кацапи шмаляють і все повз. Дивно якось.
Чи хтота врьоть ?
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В Кремінній в лікарні зараз лежить хлопець з кулею в голові. Шансів нуль. ;Небойова травма;. Отак.
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Не бойова ?
А яка ?
Випадково наскочив ?
Зе - бєспрєдєл в країні.
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Суіциди, необережне поводження зі зброєю, нестатутні відносини? Такого в темниках немає?
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Дешевые провокации тех кто хочет сорвать мирное решение проблемы Донбасса. Таких нужно просто отстреливать
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Ніякого мирного вирішення не буде, це лоховський маразм.
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Зеленський заборонив стріляти по російським терористам.
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Їм стріляти тільки в дупу, голова в них порожня
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Кацапів потрібно стріляти по любому.
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Як рахують в ОС за одиницю обстріла беруть постріли в одному напрямку, значить стріляли в 9 напрямках тобто в 9 місцях, а на кожному напрямку могло бути і 50 обстрілів хрін знає якого калібру....Навіть сліпі ОБСЄ нараховують в рази більше..
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итак, обе стороны стреляют симметрично.
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а, ты сегодня первый раз в жизни комп увидел. почитай интернет и узнаешь.
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а чего ездить. у меня там недалеко знакомые. обе стороны стреляют. а вот ты поедь да посмотри.
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Цель Украины должна быть не вернуть территории, а разрушить РФ и тогда и территории вернутся! Нужно делать все, чтобы разрушить экономику РФ и тогда такая большая страна не сможет больше существовать! И тогда Украина вернет свое!
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Дохлий кацап, гарний кацап!!!! смерть масковським окупантам!!!!
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Цікаво було б задати Зеленському запитання- ;Хто розв'язав війну на Донбасі?;.
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Він вже відповідав на це питаня. Остані рази у березні/квітні 2019року.
"Війну розв'язав Порошенко,щоб нажитися разом з Турчинови і Парубієм. ".
А ви що,не чули?
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Скоріше виводьте ВСУ в казарми, а ще краще одразу на лагпункти і розстрільні яри! А то вони постійно провокаційно осбтрілюють папалченцав - барцофф за нізавісімасць народів дамбаза!
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вже десь прочитав... що у Золотому зі стовбчиків почали потихеньку знімати жовтоблакитні прапорці, яки почепили на свято Покрови 15 жовтня.... може співпало так? може просто свято закінчилося...чи щоби не дратувати вату... а мо й брешуть...шоби нас позлити іще дуще...х/з
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Интересно у них получаеться. Потерь нет,а гробы и 300 в госпиталях - есть!
И потери ВСУ после выборов впервые с 2014 года превысили потери оккупантов.
Разводят на перестать стрелять? Не слишком дорого?
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Не бреши. Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1631 В орків за місяць 19 -200. Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 437 За останню добу в нас без втрат. Ворог за добу 9 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 437
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УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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Тільки мені здається, що інформації штабу ОС (щодо загиблих та поранених) вірити більше не можна?! Особливо після вчорашіх сповіщень про обстріли орків - спочатку написали, що обстріли були поблизу Золотого, а потім тихенько прибрали! Говнокомандувач голобородько, мабуть, дав наказ брехати!
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