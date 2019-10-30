 Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це німецьке зовнішньополітичне відомство повідомляє на своїй сторінці у Twitter.
"Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
начнем с франкфурта и берлина.
Германия - главный друг России.
хорошая на австралийщине дурь..
МИД Германии.Вы это Порошенко скажите(Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды").А то это больное существо никак не успокоится.
Лановой Владимир - фаховий економіст. Був би він в уряді замість дебіла Мілованова - пішли б інвестиції в країну. Таруту знають за кордоном, як надійного партнера. А Баканова треба гнати тільки за те, що робив маскі шоу СБУ на Арселор Мітал. Інвестор після цього вивів мільярд доларів, замість модернізації, як він збиравсь перед тим. Буде Баканов і далі в СБУ - не прийде сюди з грошима навіть бомж якийсь. За Нєфьодова з митниці взагалі надходжень нема. 70 млрд. гр. меньше, ніж по плану. А контробанда завалила країну імпортом. Від'ємне сальдо експорт-імпорт мільярди доларів. Навіть заробітчани стали меньше слати гроші, бо залишаються за кордоном і сім'ї туди везуть. Вовік робить в економіці ровно те, що не можна робити в жодному разі - давить ФОПи. Для чого все це? Щоб скоріше загнати економіку країни в могилу? І відволікає увагу українців цими дивними відведеннями? Замість, щоб замінувати лінію розмежування так, щоб жоден снайпер не проліз?
Є, наприклад, досвідчений економіст Андрій Новак. Але Тарута таки більш маштабніша фігура.
буде "я-марків", і не треба буде до Італії виїжджати.
Підтримує сепаратизм у Німеччині - хай в неї будуть сепарські регіони як у нас Донбас, хай ці сепарські регіони отримають зброю з Кацапії і воюють проти уряду Німеччини при підтримці москалів і хай уряд Німечини узаконить автономію частини своїх сепарських земель які тепер будуть під контролем Кремля
Дай то Бог !!!
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Щоб ви видохли, виродки.
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
розведення військ відбудеться з обох боків, або не відбудеться взагалі!
які у груди себе били копитами та волали про рух до Евросоюзу та европейські цінності не розуміють, що Европа відкрити текстом каже про необхідність розведення та миру на Донбасі?
Ці люди, що за станом душі, схожі на гумові вироби для інтимного використання, чомусь не йдуть служити до лав Збройних Сил та НГ, сидять по тилах та смердять на дії законної влади, що була обрана переважною більшістю голосів українських виборців.
Ганьба порошенківським деградантам та йому самому!