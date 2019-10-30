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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1308) МЗС (1933) розведення сил (1)

 Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ ФРН привітало розведення сил у районі Золотого і закликало продовжити процес в інших районах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це німецьке зовнішньополітичне відомство повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

"Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156697
 
   
 Топ коментарі
 
Украина никогда не может прекращать бороться! Если Украина перестанет бороться и пойдет на компромиссы, то она проиграет все!
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Немцам Украина до лампочки! Их интересует торговля с РФ! Украина должна руководствоваться своими интересами, а не быть марионеткой России и их марионеток.
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Когда выяснится что росийский окупанты не отошли, как будет оправдываться Зеленский? Признает что он таки лох?
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Когда выяснится что росийский окупанты не отошли, как будет оправдываться Зеленский? Признает что он таки лох?
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Порох бы на его месте не признал.
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"и призвало продолжить процесс в других районах."
начнем с франкфурта и берлина.
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Украина никогда не может прекращать бороться! Если Украина перестанет бороться и пойдет на компромиссы, то она проиграет все!
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Немцам Украина до лампочки! Их интересует торговля с РФ! Украина должна руководствоваться своими интересами, а не быть марионеткой России и их марионеток.
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Зеленский - это кукла Путина на ниточках!
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Германия главный друг Украины поэтому сказанное нужно молча выполнять и не выпендриваться. Зеленский лучший президент Украины!
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Германія за свій газопровід піклується, а не про нас. Дурне зеля пхає країну у прірву.
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Главный друг Украины: США.
Германия - главный друг России.
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У каждой страны свой интерес связанный с Украиной
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Жаль что в Украине нет власти, которая отстаивала бы интересы именно Украины. Такая власть была, но население решило что то плохая власть, неправильная. А теперь власть - правильная: на ней топчутся все кому не лень.
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Xорошая дурь в украинских телевизорах: Г+Г, 112-й, Интер...несть им числа.
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конечно конечно..проукраинская власть так старалась, что ни один прокацапский канал не был закрыт, ни один топовый сепар не был осуждён, а кум куйла стал счастливым обладателем трёх телеканалов..
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Проукраинская власть так старалась что мировые лидеры сначала советовались с Порохом, по каждому шагу. А нынешних клоунов - просто ставят в известность: "сделаешь так и вот так; исполнишь и доложишь".
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уже в 2016 пэппо чётко давали понять: хватит говорильни и требований, делайте уже наконец сами хоть что нибудь..бо крики"волки, волки" уже всех достали..в общем не надо нам тут сказок про золотые годы при петре лексеиче..
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рейд в Керченский пролив, сделал. И кто поддержал реально?
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в смысле, мы сделали, но нас никто не поддержал..?
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Меня не интересуют выхлопы лахтинской пропаганды.
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Это какие мировые лидеры советовались с Порошенко?
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Все, от кого в той или иной степени зависит судьба Украины.
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« Біда України в тому, що нею керують ті,кому вона не потрібна» /М. Грушевський/
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мід хєрманії, коли Голодомор визнаєте геноцидом? Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5033
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Других проблем нет?)) Просто ипанутые))
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А це хіба не важливо? Чи важлива тільки жопа в теплі?
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Є ще проблема, казламорді кацапоіди під корейськими прапорами.
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После нашего всемирного друга Исраэля, это же главный пример подражания для поЦрыотов
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МИД Германии.Вы это Порошенко скажите.А то оно, больное существо, по другому считает,и ни как не успокоится.
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Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды". Этот процесс должен быть продолжен и в других районах, - МИД Германии. Ну, посмотрим как кацапы в Крыму войска отведут.
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Командувач Операцією об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що українські військові готові відреагувати на можливі провокації бойовиків під час розведення сил у Золотому.Кравченко додав, що в Золотому працюють бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

МИД Германии.Вы это Порошенко скажите(Разведение сил в Золотом - "сигнал надежды").А то это больное существо никак не успокоится.
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Сподівавсь, що Вовік буде робити нормальні призначення. Але схоже все відбулось навпаки.
Лановой Владимир - фаховий економіст. Був би він в уряді замість дебіла Мілованова - пішли б інвестиції в країну. Таруту знають за кордоном, як надійного партнера. А Баканова треба гнати тільки за те, що робив маскі шоу СБУ на Арселор Мітал. Інвестор після цього вивів мільярд доларів, замість модернізації, як він збиравсь перед тим. Буде Баканов і далі в СБУ - не прийде сюди з грошима навіть бомж якийсь. За Нєфьодова з митниці взагалі надходжень нема. 70 млрд. гр. меньше, ніж по плану. А контробанда завалила країну імпортом. Від'ємне сальдо експорт-імпорт мільярди доларів. Навіть заробітчани стали меньше слати гроші, бо залишаються за кордоном і сім'ї туди везуть. Вовік робить в економіці ровно те, що не можна робити в жодному разі - давить ФОПи. Для чого все це? Щоб скоріше загнати економіку країни в могилу? І відволікає увагу українців цими дивними відведеннями? Замість, щоб замінувати лінію розмежування так, щоб жоден снайпер не проліз?
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Сальдо, імпорт, експорт. Вони значення цих слів не знають. Як той хєр з коломойського району
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Не обов'язково знати такі слова, можна взяти в уряд фахівців, а не друзів по Кварталу. Вовік в Маріуполі малював молочні ріки і кісільні берега. Але насправді річний бюджет не виконується. А ми живем за ОВДП(облігації внутрішньої держпозики) під 18% річних(!!!). В той час, коли ріст економіки запланований на 3%. Тобто навіть з цих показників економіка країни несеться в прірву!!! Через рік, коли прийде час повертати борги, долар буде 200, а буханець хліба - 100!!!
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''Таруту знають за кордоном, як надійного партнера''-----прчитала багато про нього і щось цього не побачила.Кому він продав свій бізнес?
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ІСД Тарути був віджатий в ОРДЛО. В той час, коли у Ахметова він досі працює на нього.
Є, наприклад, досвідчений економіст Андрій Новак. Але Тарута таки більш маштабніша фігура.
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Чому не знають. Вони ж Трускавецьку академію закінчили, може знають.
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Ти нам Шмеркель тут не вказуй-без твоїх Евро за вонючку війни б не було взагалі,але вилупкам фашні газові камери вонючкою потрібно заповнити,а вилупкам рашні щей й живим товаром з України їх напхати.Коли земля-всесвітня валюта-люди на ній-сміття.
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приниження...терор.

буде "я-марків", і не треба буде до Італії виїжджати.
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МИД Германии поддерживает, а соевая ботоферма против и уже завтра всем составом отважно пойдёт в атаку на ордло. Уряяяяя!
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Коли я взнав що перехід на зимовий час придумали німці як і формулу Штангенциркуля, то я почав трохи ненавидіти німців.

Підтримує сепаратизм у Німеччині - хай в неї будуть сепарські регіони як у нас Донбас, хай ці сепарські регіони отримають зброю з Кацапії і воюють проти уряду Німеччини при підтримці москалів і хай уряд Німечини узаконить автономію частини своїх сепарських земель які тепер будуть під контролем Кремля Розведення сил у Золотому - "сигнал надії". Цей процес має бути продовжений і в інших районах, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 4631
Дай то Бог !!!
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Любопытно узанть у "Европейской солидарности" и ее почитателей, Европайцы нам враги или как?
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Европейцы враг не нам, а "европейской солидарности".
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а тамбовский волк тебе брат, фуфайка смердючая
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у порохоботов абсолютно все враги вокруг, точно как у кацапов
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"сигнал надії"
===
Щоб ви видохли, виродки.
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"Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения,- и какой не важный признак для процентов населения Украины голосовавших за "слугу" рашиста и его подельника немецкого фашиста,которые и устролили совместно с французкими жабоедами кровопролитие в Украине.?а сейчас продолжают "тихую" оккупацию Украины и возврат ее в зону влияния рашиста...закончилось движение Украины и в Европу и в НАТО и начал"зеленый слуга" движение Украины рашисту ,обратно в ж,,,опу,,,
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Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера.
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УК УКРАЇНИ Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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якому ворогу, дебіл?
розведення військ відбудеться з обох боків, або не відбудеться взагалі!
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Тупорилі прихильникі партії ПЕС, імені панамських офшорів *****-мальдівського...
які у груди себе били копитами та волали про рух до Евросоюзу та европейські цінності не розуміють, що Европа відкрити текстом каже про необхідність розведення та миру на Донбасі?
Ці люди, що за станом душі, схожі на гумові вироби для інтимного використання, чомусь не йдуть служити до лав Збройних Сил та НГ, сидять по тилах та смердять на дії законної влади, що була обрана переважною більшістю голосів українських виборців.
Ганьба порошенківським деградантам та йому самому!
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