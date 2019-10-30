 Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці релігієзнавець Ілля Бей із посиланням на відповідний державний реєстр.

До цього православні в Латвії перебували в складі Московського патріархату, а в країні існувала норма, що одну конфесію може представляти тільки одна релігійна структура. Таким чином, існування двох різних православних структур було неможливе. Представники ЛАПЦ намагалися отримати реєстрацію ще з 90-х рр. минулого століття, проте програвали всі судові справи, до того моменту, коли справа дійшла до Конституційного суду Латвії, який визнав неправомірність принципу "одна конфесія - одна церква".

Православ'я на території сучасної Латвії поширилося ще в XI столітті. Тоді ці землі підпорядковувалися Київській митрополії. Однак поступово православ'я витіснили протестанти і католики, хоча окремі парафії продовжували свою діяльність. Другий період розвитку православ'я стався після приєднання цієї території до Російської імперії. У 1863 р. було створено Ризький вікаріат.

Після здобуття незалежності в 1917 р. православні вирішили перейти в юрисдикцію Константинопольського патріархату. У 1936 р. латиші отримали Томос про автономію в складі Вселенської Патріархії. Однак після анексії країн Балтії в 1940 р. ця автономія була ліквідована, а Латвійська Церква приєднана до складу Московського патріархату.

Латвійська Автономна Православна Церква вважає себе правонаступницею ЛПЦ у складі Константинопольського патріархату і не визнає підпорядкування РПЦ.