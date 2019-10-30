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Все про:Константинопольський патріархат (108) Латвія (262)

 Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату

Міністерство юстиції Латвії офіційно зареєструвало Латвійську Автономну Православну Церкву (ЛАПЦ) Константинопольського патріархату,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці релігієзнавець Ілля Бей із посиланням на відповідний державний реєстр.

До цього православні в Латвії перебували в складі Московського патріархату, а в країні існувала норма, що одну конфесію може представляти тільки одна релігійна структура. Таким чином, існування двох різних православних структур було неможливе. Представники ЛАПЦ намагалися отримати реєстрацію ще з 90-х рр. минулого століття, проте програвали всі судові справи, до того моменту, коли справа дійшла до Конституційного суду Латвії, який визнав неправомірність принципу  "одна конфесія - одна церква".

Православ'я на території сучасної Латвії поширилося ще в XI столітті. Тоді ці землі підпорядковувалися Київській митрополії. Однак поступово православ'я витіснили протестанти і католики, хоча окремі парафії продовжували свою діяльність. Другий період розвитку православ'я стався після приєднання цієї території до Російської імперії. У 1863 р. було створено Ризький вікаріат.

Після здобуття незалежності в 1917 р. православні вирішили перейти в юрисдикцію Константинопольського патріархату. У 1936 р. латиші отримали Томос про автономію в складі Вселенської Патріархії. Однак після анексії країн Балтії в 1940 р. ця автономія була ліквідована, а Латвійська Церква приєднана до складу Московського патріархату.

Латвійська Автономна Православна Церква вважає себе правонаступницею ЛПЦ у складі Константинопольського патріархату і не визнає підпорядкування РПЦ.

Мінюст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156696
 
   
 Топ коментарі
 
Понятно, что московские попы завопят и будут палки в колёса ставить.
Но надо сопоставить факты.
Итак, в 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии.
А РПЦ в сегодняшнем виде была основана в 1943 году И.В. Сталиным.
Поэтому, Латвийская православная церковь старше и главнее.
Поэтому пусть московские попы не гундят.
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Menja besilo chto u nas Latvija tolko popi fashistkoi pidor-raciji roSSiji putina Xy*la... Teper uvidim skolko unas provoslavnix rusko-govorjastiji vata, i skolko normalnix ljudei udut normalnuju cerkov. Ja sam Jazichnik...
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На той час русскіх не було навіть у проекті (не плутайте їх з русичами). Про рабство говориться лише у сектантській версії РПЦ.
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Понятно, что московские попы завопят и будут палки в колёса ставить.
Но надо сопоставить факты.
Итак, в 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии.
А РПЦ в сегодняшнем виде была основана в 1943 году И.В. Сталиным.
Поэтому, Латвийская православная церковь старше и главнее.
Поэтому пусть московские попы не гундят.
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Menja besilo chto u nas Latvija tolko popi fashistkoi *****-raciji roSSiji putina Xy*la... Teper uvidim skolko unas provoslavnix rusko-govorjastiji vata, i skolko normalnix ljudei udut normalnuju cerkov. Ja sam Jazichnik...
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Я так понял, что ЛАПЦ восстановила свой патриархат через конституционный суд ?
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Etot nepravilniji zakon otnosilsa ljuboi vere i ispravlen dlja vsex ver. Esli pravilno pomnju, evo prinjali dlja zashtiti ot raznix sektantov kotorie poevilis 90 godi.
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Тепер можливо буде взаємне визнання ЛАПЦ і ПЦУ?
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УПЦ має поперше сама ще декілька визнань отримати.
Тоді її рішення буде більш ваговим. Ми маємо це зробити, але згодом...
PS. Я чув, грузинська церква бажає нашу підтримати...
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Тепер українська церква це ПЦУ, а УПЦ поки незаконно залишилася за московським патріархатом. За церковними законами зараз нічого не стоїть на шляху до взаємного визнання.
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Кто знает , когда князь Владимир принимал христианство , он был православным ?
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нет конечно Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 2579
Владимир был язычником, рожденным от русского и еврейки.
Выбирал между исламом, каталицизмом и православием.

Жидомассоны присоветовали веру, где все рабы, а вся власть от Бога.
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На той час русскіх не було навіть у проекті (не плутайте їх з русичами). Про рабство говориться лише у сектантській версії РПЦ.
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Русичей вообще-то тоже не было - их придумал Эйзенштейн в XX веке.
Русь, русы, позже - русины.
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Можна і так говорити, але русини Закарпаття з цим не погодяться🤔
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Яка різниця, із чим вони погодяться, якщо так було насправді? Просто цю назву зберегли лише ті, кому пофартило не бути у складі Російської Імперії.
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Не знаю яка в цьому різниця, але я маю там друзів та жив трохи у них. Вони всі вважають себе окремим народом. Мабуть для них є різниця, бо русинська мова інша ніж російська та українська чи словацька, хоча ближче до української.
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По-перше - не всі там вважають себе окремим народом. Багато хто згоден, що вони є субетносом українського народу - як лемки, бойки, гуцули та інші.
Та й назва у них не русини, а саме КАРПАТСЬКІ русини, щоб не плутати із тим, що русинами називали усіх, хто жив на території від Львова до Києва та ба більше - навіть відомий московській купець тих років Афанасій Нікітін писав "азм єсмь русін".
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"Русь" пошла от древнееврейского слова Рош то означает "главный " в древнегреческой транслитерации («рос») - «князь Росъ»
означало владение, государственность народов на севере (славянских племен)
Киевская Русь означало владение, главенствование Киевского князя

Русь синоним слова государство, а "россия" как утверждают кацапы пошло от Русь то российское государство означает " государственное государство "
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рассєя - це продовження та висірок Орди, що немає ніякого відношення до Русі, ні у просторі, ні у часі.
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так до переименования московии, тартарии в россию никто и не отождествлял ее с Русью
в Архангельском соборе все саркофаги московских царей в тюрьских орнаментах и два саркофага с татарами Петр Кудайкул и Александр Утемиш-Гирей кровными братьями московских царей
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Значит правильно будет не РФ, аТФ(Татарская Федерация).
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пс. і русській - ПРИКМЕТНИК(чий.? що вже указує на якусь рабську залежність..) а це ДУЖЕ ДИВНО...
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"Выбирал между исламом, каталицизмом и православием"

И как это ему удалось выбирать между католицизмом и православием, если католицизма и православия на тот момент еще не существовало и церковный раскол произошел через 60 лет после крещения?
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неправда ваша, бо каких? -русских не было( тобто из-под руси, бо чудью-весь-мордвою ассимилированных)...одним словом рифмою -
А товаришi-брати - та й не з того тiста:
Що до цноти iх баби. так вже - рокiв 300.
Як копати в глибину , й 800 нариеш....
Чудь, Мордовiя, монголи вам не - Коломия.
Ой, браточку! Шiдi-рiдi , вже - в конгломератi.
Як те поле перейти-вiки «вiдробляти».
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Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый в 1700 году назвал русскими - частично происходят от фино-угров, частично - от монголов и татар, в общем, 50 на 50. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была группа людей, которая постепенно отмежевалась от этих европейскихплемен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в северные безлюдные болота, где они жрали дохлых лягушек и ягель, чтобы не мешали жить другим нормальным племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русть оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. в итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя первый нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом.

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да молча - был Константинополь и был Ватикан и кстати представители Папы не один порог тогда об били что бы затащить Киевскую Русь в Ватикан
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Но не было тогда еще деления на католиков и православных. И переговоры велись с представителями 2-х императоров - Византии и СРИ, ибо Владимир хотел титул.
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а шо вам не понятно, шо вы так грубите в понятиях (католицизм -германская вера, к которой спонукали миссионеры из Германии, бо одна из4-х жен жена германкой и преуспела в назойливой рекламе принять веру за коронацию с титулом короля, да не сбылось, а зря. Толку бы было больше. Православие - позже, но изначально - вера греческого обряда)
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поц щось у тебе з головою Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 2169

Мати Князя Володимира Святосла́вича з дінастії варягів-рюріковичей(найманців що по рішенню громади виконували обов'язки захисту РУСІ-УКРАЇНИ) була поганської віри. І тому вона не могла бути єврейкою Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 8970 ,
БО єврейство це не національність а РЕЛЕГІЙНА ОЗНАКА.
А як ти вважаєш її чи хазаркою чи семіткою чи ефіопкою(!!)... то вважаю що нема цьому доказів..
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Ты "с дуба рухнул"? Какой "русский", какая "еврейка"? Отец - Святослав, имел родителями варягов - Ингвара (игоря) и Хельгу (Ольгу), но, по династическому праву, они, сев на трон, автоматически стали "славянами полянского племени", так как, вначале, правили только ими. Поэтому Святослав - "русич". А матерью Владимира и его законной женой, стала княжна древлянская, Мала (Малуша). Её (и Добрыни, её родного брата), матерью, была "чехиня", княжна из Моравии... Там тоже не было еврейской знати.... Так с каких это пор древлянами правила династия еврейского происхождения? "Русских" Петруха Первый придумал, в 18 веке... Теперь о выборе веры. Владимир родился в 960-м, умер, будучи христианином, в 1015-м. Христианство раскололось на католиков и православных, в 1054-м. До этой даты, деления, между христианами, не существовало вообще..........И не надо "загибать" мне про "сарказм"... Им в твоём комментарии, "и не пахнет" - одна глупость....
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А сопоставить три "цыфирки" : 960-1015-й (годы жизни Владимира), и 1054 - год раскола Рима и Византии, трудно? Во времена Владимира и слова такого - "православный", не знали..
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Православия - это раскольника, я правильно понимаю?
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Усі правильні для себе, але протестанти виникли відокремившись від католиків.
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А в чём протестанты "правильные"? и какие "правильнее" - "лютеране", "англикане", или "кальвинисты"?
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Также можно назвать и католицизм. Если углубиться в историю, раскол произошел по причине разделения Римской империи на две части. Все это усугубилось в 9 веке (гуглите Фотиева схизма), сдобрилось личной неприязнью, и окончательно церковь распалась на две части в 15 веке.
Короче - они другу друга стоят, и также называют друг друга - раскольники (тут я не беру в расчет страообрядцев)
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тю, вы шо в только заре в этом Америку открыли... Любая религия - это бизнес, правда на идеологической основе... Но с религи хоть польза - учит не убей, не укради... То ли дело идеи гундяевской секты, взлелеяные на алкогольно-сигаретном бизнесе с обязательным освящением орудий убийства(САТАНА и иже) - понятно шо такую нужно объявить нелегитимной , бо самозванная, с анафемой на всех ее членов-извращенцев в религии.
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Я попов называю - "торговцы божьей благодатью"...
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ага... и тут же крестовые походы совершают.. где ни. ни.. ни капли крови..ага.. польза..
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ВЫ обратили внимание только на коммерческую сторону медали, а я о духовной, как изначально задумывалось Христом-Богом , в пику кощунственному Ветхому Завету.
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Раздел Римской империи - событие, произошедшее в 395 году н. э. после смерти древнеримского императора Феодосия I, заключавшееся в разделе империи на Западную и Восточную части, в каждой из которых у власти стоял свой император.
А церковній раскол - в 1054-м. Не хило так, одно с другим, связано... Больше 600 лет...
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Православие - это ортодоксы. Т.е. ИСТИННАЯ вера.
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Не переводится это слово так.
И суть ортодоксальности не в вере, а в обрядовости.
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Передайте этому не лоху , что надо меньше слов , а больше дела : Новое приложение, созданное датскими учеными, даст возможность разбираться в грибах : Новое приложение, созданное датскими учеными, позволит помочь грибникам в определении вида грибов и свести до минимума риск отравления. Исследователи из Копенгагенского университета (KU) разработали бесплатное приложение, которое может определять вид грибов, помогая любителям грибов избегать ядовитых - с помощью системы распознавания цифровых фотографий. «Мы создали системы, благодаря которой впервые в Дании можно получить помощь для немедленной идентификации грибов с помощью цифрового распознавания фотографий», - подчеркнул руководитель проекта Якоб Хайльманн-Клаузен. Приложение, названное «грибной атлас» (Svampeatlas), подключено к датской базе данных грибов, Danmarks Svampeatlas. Пользователь делает фотографию гриба, которое приложение затем анализирует и идентифицирует. Однако исследователи предупреждают, что не несут полной ответственности за работу приложения. «Вы никогда не должны есть гриб только потому, что приложение предлагает его съесть. Вы должны в сложных случаях обязательно обратиться к опытному специалисту », - добавил Хейльманн-Клаузен. По данным сотрудников специально созданной горячей линии Giftlinjen, в больнице Биспебьерга, ежегодно от употребления ядовитых грибов умирает в среднем два человека (фото-Mark /wikimedia).
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А ще є хворі їстівні гриби, від яких вмирають люди.
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Нашел, сфотографировал, и отправился прямиком в ближайший маркет. Купил баночку консервированных грибков, и с аппетитом съел. Тихая охота. Красота!
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"Удивил"... Я из леса, в понедельник, три ведра приволок - жена семь банок закатала, а остальные посушил. В банках - белые, польские, опята, серые рядовки. Насушил козляков. Перетёр в порошок, для супов, борща и каш... (Я уже не говорю о том, что за этот сезон УЖЕ было законсервировано литров 40....)
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информация про грибы в теме про религию.. хмм.. хотя если жрать грибы-галюциогенны то вполне всё сходится..
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Пожалейте вату, она итак последнее время от новостей на церковном фронте от жопоболи не просыхает Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 4025
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...синод -политбюро готовят очередное внеочередное...рвать всех будут отщепенцев...)))
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еще один удар по кацапскому хлебалу... побольше бы да почаще...
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Доброго ранку , Україно без бовдура порошенка і телепня януковича !
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Доброго ранку! І Украина також без гидкого екс- клоуна ... продажного ... резидента ЗЕбіла капітулянта
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А коли мінюст України зареєструє Секту адептів Святого Петра Рошенко?
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"Хто про що, а вошивий - про баню..". Коли вже тобі Порошенко в штани срать перестане?
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О! Ще один ідіот-адепт Секти Святого Рошена висунувся!Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 7265
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Штани вже виправ?..є Бо від твоїх коментарів лайном несе...
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Я тебе ідіота мабуть шокую, але інтернет запахів не передає - то тобі від тебе самого лайном тхне.
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Так у тебе "розділення" - "фізичне" лайно - в задниці, а "моральне" в роті.. От моральне, якраз, і смердить через Інтернет.........
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Не втішай себе про "моральне", а піди труси випери.
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Для початку хай він собі перестане срати з кріком "политическое преследование"
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...без динозавра юща, рыжего таракана кучмы и идеолога кпу кравчука.
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тю... 0,9% громадян Латвії вибороли собі право мати свою церкву... а ти усіх латишів вітаєш..? чи виключно латвійські державні установи? Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 4848
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Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата. Оне шо, порохоботы?
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Nam svoix botov, vatnikov, kacapov xvataet Latvija, zachem nam chuzie... Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 7525
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По официальным данным когда кровавые кремлёвские коммунофашисты захватчики оккупировали Латвию. То их оккупационный армейский контингент из козломордой кацапской нечисти был числом больше чем всех жителей Латвии. А повреждённая Латвия она сразу стала же колонией в кровавой тюрьме народов в ссср. И естественно что как колонии латышам навязали оккупационную кацапскую церковь..
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*** вас у школі не вчили, що бога нема? Усяка0 думка про боженьку є найогиднішою гидотою.
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гундяй твой выход, скрепы трещят, фин потоки падают.......
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Ну хоть украинцы не одни мракобесничают.
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Vot takaja dolzna byt cerkv Moskovskogo patriarxata.Necego nenado delat sama razruselasМін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 8268
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Дуже добре. Вітаємо!
А москальських сатаністів з секти РПЦ-КДБ потрібно гнати за поребрик, на радниЯ срані-рязані, це підривна, ворожа промоскалька шобла.
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Якщо точніше,Україна-це держава!Держава відділена від церкви.Православна чи будь яка церква держави не може зватися назвою держави,бо вона не є державною.Вона може бути українською територіально або з певної іншої території,тобто Українська Православна Церква або Православна Церква з України чи в Україні.Втім,звіться й не УПЦ,а хоч КПУ чи ПЦУ-віри в тій церкві як не було,так і не буде,бо то є просто бізнес.Тому назва "Латвійська Автономна Православна Церква Константинопольського Патріархату" є правильною по своїй суті,як і "Українська Православна Церква Константинопольського Патріархату"
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Молодці. Видно є нація і є народ. Знаю, що їх депутати не підуть в московську церкву і не будуть казати, що немає різниці. І не віддадуть свої святині московитам, як це зробили янукович і азіров. Почаївська Лавра і Київська Лавра при їх створенні і не чула про такий нарід, як росіяни. Вони їх знали, як московитів і моксель і вони тоді були язичниками напівдикими. А малороси януковичі і засланці азірови віддали ці храми чужим, які не мають відношення до цих святинь. Це все, що треба знати про наш нарід, і його лідерів.
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Тогда эти земли подчинялись Киевской митрополии.
Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 5310
Нужно восстановить!
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