 Мін'юст Латвії зареєстрував Латвійську автономну православну церкву Константинопольського патріархату

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці релігієзнавець Ілля Бей із посиланням на відповідний державний реєстр.
До цього православні в Латвії перебували в складі Московського патріархату, а в країні існувала норма, що одну конфесію може представляти тільки одна релігійна структура. Таким чином, існування двох різних православних структур було неможливе. Представники ЛАПЦ намагалися отримати реєстрацію ще з 90-х рр. минулого століття, проте програвали всі судові справи, до того моменту, коли справа дійшла до Конституційного суду Латвії, який визнав неправомірність принципу "одна конфесія - одна церква".
Православ'я на території сучасної Латвії поширилося ще в XI столітті. Тоді ці землі підпорядковувалися Київській митрополії. Однак поступово православ'я витіснили протестанти і католики, хоча окремі парафії продовжували свою діяльність. Другий період розвитку православ'я стався після приєднання цієї території до Російської імперії. У 1863 р. було створено Ризький вікаріат.
Після здобуття незалежності в 1917 р. православні вирішили перейти в юрисдикцію Константинопольського патріархату. У 1936 р. латиші отримали Томос про автономію в складі Вселенської Патріархії. Однак після анексії країн Балтії в 1940 р. ця автономія була ліквідована, а Латвійська Церква приєднана до складу Московського патріархату.
Латвійська Автономна Православна Церква вважає себе правонаступницею ЛПЦ у складі Константинопольського патріархату і не визнає підпорядкування РПЦ.
Но надо сопоставить факты.
Итак, в 1936 г.. латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии.
А РПЦ в сегодняшнем виде была основана в 1943 году И.В. Сталиным.
Поэтому, Латвийская православная церковь старше и главнее.
Поэтому пусть московские попы не гундят.
Тоді її рішення буде більш ваговим. Ми маємо це зробити, але згодом...
PS. Я чув, грузинська церква бажає нашу підтримати...
Владимир был язычником, рожденным от русского и еврейки.
Выбирал между исламом, каталицизмом и православием.
Жидомассоны присоветовали веру, где все рабы, а вся власть от Бога.
Русь, русы, позже - русины.
Та й назва у них не русини, а саме КАРПАТСЬКІ русини, щоб не плутати із тим, що русинами називали усіх, хто жив на території від Львова до Києва та ба більше - навіть відомий московській купець тих років Афанасій Нікітін писав "азм єсмь русін".
означало владение, государственность народов на севере (славянских племен)
Киевская Русь означало владение, главенствование Киевского князя
Русь синоним слова государство, а "россия" как утверждают кацапы пошло от Русь то российское государство означает " государственное государство "
в Архангельском соборе все саркофаги московских царей в тюрьских орнаментах и два саркофага с татарами Петр Кудайкул и Александр Утемиш-Гирей кровными братьями московских царей
И как это ему удалось выбирать между католицизмом и православием, если католицизма и православия на тот момент еще не существовало и церковный раскол произошел через 60 лет после крещения?
А товаришi-брати - та й не з того тiста:
Що до цноти iх баби. так вже - рокiв 300.
Як копати в глибину , й 800 нариеш....
Чудь, Мордовiя, монголи вам не - Коломия.
Ой, браточку! Шiдi-рiдi , вже - в конгломератi.
Як те поле перейти-вiки «вiдробляти».
Мати Князя Володимира Святосла́вича з дінастії варягів-рюріковичей(найманців що по рішенню громади виконували обов'язки захисту РУСІ-УКРАЇНИ) була поганської віри. І тому вона не могла бути єврейкою ,
БО єврейство це не національність а РЕЛЕГІЙНА ОЗНАКА.
А як ти вважаєш її чи хазаркою чи семіткою чи ефіопкою(!!)... то вважаю що нема цьому доказів..
Короче - они другу друга стоят, и также называют друг друга - раскольники (тут я не беру в расчет страообрядцев)
А церковній раскол - в 1054-м. Не хило так, одно с другим, связано... Больше 600 лет...
И суть ортодоксальности не в вере, а в обрядовости.
А москальських сатаністів з секти РПЦ-КДБ потрібно гнати за поребрик, на радниЯ срані-рязані, це підривна, ворожа промоскалька шобла.
Нужно восстановить!