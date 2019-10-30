 Четверо дітей захворіли на гепатит в Одеській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регіонального лабораторного центру.
Зазначається, що минулого тижня зареєстровано групову захворюваність вірусним гепатитом А серед учнів школи.
"Загалом захворіло 4 дітей, у двох хворих діагноз підтверджено клініко-біохімічно. В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем", - йдеться в повідомленні.
В районной больнице кроме меня с этой хернёй лежали и другие дети/подростки...
Не считая взрослых...
Может это такой осенний период, что так этот гепатит гуляет...
ХЗ