 Четверо дітей захворіли на гепатит в Одеській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регіонального лабораторного центру.

Зазначається, що минулого тижня зареєстровано групову захворюваність вірусним гепатитом А серед учнів школи.

"Загалом захворіло 4 дітей, у двох хворих діагноз підтверджено клініко-біохімічно. В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем", - йдеться в повідомленні.

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