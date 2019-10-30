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Все про:гепатит (25) Одеська область (1092)

 Четверо дітей захворіли на гепатит в Одеській області

У селі Василівка Біляївського району Одеської області четверо дітей захворіли на гепатит А.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регіонального лабораторного центру.

Зазначається, що минулого тижня зареєстровано групову захворюваність вірусним гепатитом А серед учнів школи.

"Загалом захворіло 4 дітей, у двох хворих діагноз підтверджено клініко-біохімічно. В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156695
 
 
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А я уже просто устал повторять, и не только харьковчанам, что Гепа та еще зараза Четверо детей заболели гепатитом в Одесской области - Цензор.НЕТ 8716
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да, гепатит А - болезнь страшная, но никто от нее никого не вакцинирует, а вакцинируют малых деток от гепатита В(лат), который передается только из крови в кровь по типу СПИДа(по сексуальным контактам или через иглу).
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Так нет от гепатита А прививки. Кто такую создаст, наверное, получит Нобелевскую премию.
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Сентябрь 1986-го...
В районной больнице кроме меня с этой хернёй лежали и другие дети/подростки...
Не считая взрослых...
Может это такой осенний период, что так этот гепатит гуляет...
ХЗ
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