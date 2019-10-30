 Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today.
Зазначається, що причиною для появи санкцій стала військова операція Туреччини в Сирії "Джерело миру", а також придбання Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.
Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа ввести обмеження проти причетних до військової операції осіб, зокрема, глави міністерства національної оборони Хулуси Акара.
Уточнюється, що пакет санкцій має назву Protect Against Conflict by Turkey Act.
Я з росіянами не дискутую. Зрозумів? Вас треба гнати з України і визволяти від вас наші землі
лобісти фашистської фєдєрастії зліпили з лайна "бамагу" і її підписало 5.5% конгресменів... а потім частина з них свої підписи відкликала!
Це чергова провальна дурня фєдєрастів в гібрідній війні... яка їм коштувала ДУЖЕ ДОРОГО..
а "дєнєх нєт" як бзднув ведмедик пукіна
Дебилы
та євреї- не національність... а релегійна ознака!!
і араби і сєфарди(30% євреїв) належать СЕМІТСЬКІЙ групі народів... вони мише-браття
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по фиг эти санкции .
Он бережет наследие нации Мустафы Ататюрка !