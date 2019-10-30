 Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today.

Зазначається, що причиною для появи санкцій стала військова операція Туреччини в Сирії "Джерело миру", а також придбання Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа ввести обмеження проти причетних до військової операції осіб, зокрема, глави міністерства національної оборони Хулуси Акара.

Уточнюється, що пакет санкцій має назву Protect Against Conflict by Turkey Act.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію