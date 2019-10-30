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Все про:санкції (2407) США (5731) Туреччина (950)

 Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії

Пакет санкцій проти Туреччини було схвалено Палатою представників Конгресу США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today.

Зазначається, що причиною для появи санкцій стала військова операція Туреччини в Сирії "Джерело миру", а також придбання Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа ввести обмеження проти причетних до військової операції осіб, зокрема, глави міністерства національної оборони Хулуси Акара.

Уточнюється, що пакет санкцій має назву Protect Against Conflict by Turkey Act.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156694
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего. Все, законопроект провален, если есть желание - отредактируют и подадут в Конгресс снова, в новом виде.
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Османська імперія була дуже толерантна до євреїв, які служили в армії. В Україні все навпаки, бо євреї рідко служать в армії.
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Крим це Україна. Тобі це відомо, ватник?
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Молодцы американцы! США - верные союзники Украины! Давить турецкую вату беспощадно!
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А вашу російську вату теж треба давити?
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Да, вашу російську вату треба давити
Я з росіянами не дискутую. Зрозумів? Вас треба гнати з України і визволяти від вас наші землі
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А я і не дускутую, а запитую про вашу російську вату, яка складає 99% у вас на росії. Зрозумів?
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Я з кацапами не дискутую. задовбали кацапи, які лізуть в Україну та на Цензор. Тому тебе просто посилаю на путіна.
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СДивно це чути від росіянина під китайським прапором. Чого ти стидаєшся свого триколора, путинець?
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Біжи Крим звільняй, а то роз"їв дупу на українських харчах
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Крим це Україна. Тобі це відомо, ватник?
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То есть призыв звильнять Крым это признак ватника? Зашквар однако Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против Турции из-за операции в Сирии - Цензор.НЕТ 2540
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чим відрізняються фашисти пукіна від фашиста ердогана? Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії - Цензор.НЕТ 3364
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Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, - говорил он, - был турецко-подданный»,
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Это просто означало, шо он еврей. Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против Турции из-за операции в Сирии - Цензор.НЕТ 6329 Палестина была под Османами.
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Османська імперія була дуже толерантна до євреїв, які служили в армії. В Україні все навпаки, бо євреї рідко служать в армії.
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Вы хоть кныжкы иногда читаете, два щиро-каренных? Эта цитата об Остапе Бендере. Какой он вам еврей, турки? Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против Турции из-за операции в Сирии - Цензор.НЕТ 740
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Пацак тупоголовый. Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против Турции из-за операции в Сирии - Цензор.НЕТ 1123 Илюша Ильф про своего соплеменника написал.
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Евгений Петров тоже про него писал, опудалр демидовское? А Воробьянинов тоже еврей? Балагонов, Корейко, Козлевич и другие? Сои меньше жрать надо, хамло макеевское
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Они имеют ввиду: "Что же касается так называемых "турецкоподданных", то так до Революции в Одессе называли евреев-сионистов, которые собирались переехать на Землю Обетованную."
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Есть кто шарит в американском законодательстве и политическом устройстве? Вопрос возник - насколько я понял, после палаты представителей конгресса, закон должен рассмотреть Сенат, и только потом завизировать президент? буду благодарен за разъяснения.
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Благодарю. А предположим Сенат отклонит? тогда что произойдет?
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Ничего. Все, законопроект провален, если есть желание - отредактируют и подадут в Конгресс снова, в новом виде.
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А що чутно у США про скандальну історію з "Азовом"?
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Дякую та бажаю, щоб і надалі ми нічого про це не почули.
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НІЯКОЇ СКАНДАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ З батальоном"Азов" ПРОСТО НЕМА!!
лобісти фашистської фєдєрастії зліпили з лайна "бамагу" і її підписало 5.5% конгресменів... а потім частина з них свої підписи відкликала!
Це чергова провальна дурня фєдєрастів в гібрідній війні... яка їм коштувала ДУЖЕ ДОРОГО..
а "дєнєх нєт" як бзднув ведмедик пукіна Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії - Цензор.НЕТ 5100
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Бей своих, что б чужие боялись
Дебилы
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підпис твій(дебіли) - вірний!! Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії - Цензор.НЕТ 9480 а інше - дурня
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Следите за руками. Завтра скабеева и соловьиный помет будут во весь свой чёрный рот орать, что турок и руцкий - братья на век!
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Вся турецкая верхушка, причастная к геноциду армян, Ататюрк, Талаат-Паша, Джемаль-Паша, Давид Бей, это были масоны криптоевреи из масонских лож младотюрков. Таким же образом, как Сталин, Каганович, Троцкий, Каменев. Звезда на флаге Турции - оттуда же, из масонских лож.


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Это они армянам так мстили за то что они Крым российским признали одними из первых в мире.
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В школі при СССР у нас проводили фестиваль, де діти вдягались в національні костюми народів, мені випало бути вірменином....досі не розумію, чому гора Арарат у Туреччини.
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Помните как туркоманы обстреливали Химим дронами ? Полезние было бы поставить им пятерку Градов с молдавскими или приднестроаскими номерамм .
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Это одэрбэйджанцы, а не туркоман сталинское.Они основали Шам(Сирию).Их бомбил в АлаБее(нашем городе) арабье асад и Кремль нерусский, а у нас в это время МОЛЧАЛИ.
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Хватит их называть Эр Мэн-муж Я с одэри.Это слово=МэнУш(Я сознание азэрогреческо)=ПэриУш(Парков сознание)=ПэриДжан(Парков душа) т.е. Др.ПэриУш(Персия со ст в Дербенде)=половина ОдЭрБэйДжана.Этож воровство.Они и карты Др.Пэриджана(ПериУша) со ст.в Дербенде рисуют.ЭрМэн-другое название Персии. И цари там наши были ШахАббас-полмира завоевал(рисуют сейчс как армении),шах Исмаил(мавзолей в Гушарах)-30 лет воевал с султаном Селимом(одновременно родились и умерли),шах Худабэндэ,шах Тахмасип,принц Мирза,которому цирюльник горло перерезал ... и Ахемениды,Сефевиды,Каджары и нак.1828г.шах Надир воевал против России и Англии..Они(арабохаи) друг другу говорят хаест и произошли от смешания сильного(в арабскую сторону) евреев и арабов( указ тот 1824г.о переселении евреев на Кавказ,но пришла их смесь с арабами,основная масса после 1877г-русскотурецкой войны).Я дам древние города Пэриджана на Кавазе.Например Дербенд=БабаУлу.
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божечки... НЕ ЛІПИ СЛИЗЬКЕ ДО ТЕПЛОГО!!!
та євреї- не національність... а релегійна ознака!!
і араби і сєфарди(30% євреїв) належать СЕМІТСЬКІЙ групі народів... вони мише-браття Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії - Цензор.НЕТ 2934
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Эрдогану

-
по фиг эти санкции .
Он бережет наследие нации Мустафы Ататюрка !
Палата представників конгресу США проголосувала за санкції проти Туреччини через операцію в Сирії - Цензор.НЕТ 9772
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В прошлом веке было убито 1.5млн. ИндоПэриджанцев =ГрекоАнарцев(Рим)=Од(Аз)эрбэйджанцев захватчиками Кремля.Одна война против Кремля неруссого(1918-38г в горах на севере ) чего стоит(спрятали как Хновское восстание).Надо и нам начать сбор подписей.Если США откажется,то просить их изменить Одэрские(азэрские) наз-ия.-ГЕНЕРАЛЬНЫЕ(Ган Эр Улу) Штаты(ШадАта-торжествнный муж) Америка-(Омур Ага)-Жизни господин. Также доллар,цент,Гангресс( и разобрать это здание по нашм книгам 12 колон переодят в4х9 колон),Сенат(славые отцы Шан Ата),Бруклин,Манхетен и названия 50-ти штатов,Галумб(Скала горящго бэка-Гала Ян Бэй) и т.д.
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ШадАта-торжественный Отец.Отсюда одэрогреческий Бог Сатурн.
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Конфлікт початку століття не варто розглядати, як геноцид народу, в ті часи одні віруни різали інших вірунів. Гадаю кожен вірмен міг спустити штани й обрізатись і жив би собі далі.
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