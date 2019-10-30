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 Суспільство
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 Зеленський підписав закон, що дозволяє приватним компаніям освоювати космос

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності"" № 143-ІХ, ухвалений парламентом 2 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі, підвищення її інвестиційної привабливості, формування конкурентного середовища для суб’єктів космічної діяльності різних форм власності. Документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону, приватні фірми зможуть здійснювати такі види космічної діяльності: випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їхніх складових частин, які повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

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Закон визначає основні принципи космічної діяльності в Україні. Вони передбачають, що космос відкритий для дослідження і використання, а держава має підтримувати залучення в космічну галузь інвестицій.

Цей закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156691
 
 
 Топ коментарі
 
лысый или юзик кто из них первый полетит Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос - Цензор.НЕТ 5907
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Нк, сразу же после роста ВВП на 40% полетим и в космос.

«Сорок процентов роста - это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз - это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель - это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы», - считает Гончарук.
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Мама Римма сказала "Он не будет воевать и не даст никому воевать. Зачем защищать порноактриссу?"
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А ми то голову ламали, що ж нам жити нормально заважає ?! Эврика! Космічного закону не було
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*****, давай ещё закон об освоении Марса. Нам только его не хватает сейчас!
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Все дружно побежали строить ракеты и космические корабли!
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Я - Земля!
Я своих провожаю питомцев,
Сыновей,
Дочерей,
Долетайте до самого Солнца
И домой...
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