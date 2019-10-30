 Зеленський підписав закон, що дозволяє приватним компаніям освоювати космос

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі, підвищення її інвестиційної привабливості, формування конкурентного середовища для суб’єктів космічної діяльності різних форм власності. Документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до закону, приватні фірми зможуть здійснювати такі види космічної діяльності: випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їхніх складових частин, які повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.
Закон визначає основні принципи космічної діяльності в Україні. Вони передбачають, що космос відкритий для дослідження і використання, а держава має підтримувати залучення в космічну галузь інвестицій.
Цей закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.
«Сорок процентов роста - это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз - это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель - это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы», - считает Гончарук.
Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". Зеленский маме сказал: "Может я что-то смогу изменить, чтобы люди жили лучше". Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.
К вранью перед выборами он даже маму подключил. Нормально он смотрит как у нас люди живут, если это можно назвать жизнью.
Я своих провожаю питомцев,
Сыновей,
Дочерей,
Долетайте до самого Солнца
И домой...