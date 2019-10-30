 "Ми з'ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію", - Нацбанк про затримання свого співробітника на хабарі

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба НБУ опублікувала коментар за фактом затримання свого співробітника.
У тексті зазначається: "Наразі Національний банк не отримав від правоохоронних органів детальної інформації про причини затримання. Відповідно, ми з’ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію, оприлюднену на вебсайті та у соцмережах Прокуратури міста Києва і Поліції міста Києва.
Зазначимо:
1. Затриманий не є працівником структурного підрозділу, які здійснює видачу ліцензій на здійснення валютних операцій. Він обіймає не керівну посаду та працює у департаменті, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НБУ.
2️. Рішення НБУ щодо видачі ліцензій ухвалюються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів, що унеможливлює вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.
НБУ планує провести внутрішню перевірку та готовий всіляко сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для всебічного, повного та об’єктивного розслідування".
Горіла срака, палала
Горіла срака, палала
На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!
Не факт що він навіть брав, це нам сказали, що він вимагав хабар, а чи вимагав насправді то велике питання!