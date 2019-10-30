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Все про:хабар (2790) НБУ (510)

 "Ми з'ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію", - Нацбанк про затримання свого співробітника на хабарі

У Національному банку України прокоментували затримання свого співробітника, який попався на вимаганні великого хабаря за видачу ліцензії на обмін валют.

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба НБУ опублікувала коментар за фактом затримання свого співробітника.

У тексті зазначається: "Наразі Національний банк не отримав від правоохоронних органів детальної інформації про причини затримання. Відповідно, ми з’ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію, оприлюднену на вебсайті та у соцмережах Прокуратури міста Києва і Поліції міста Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти. ФОТОрепортаж

Зазначимо:
1. Затриманий не є працівником структурного підрозділу, які здійснює видачу ліцензій на здійснення валютних операцій. Він обіймає не керівну посаду та працює у департаменті, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НБУ.

2️. Рішення НБУ щодо видачі ліцензій ухвалюються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів, що унеможливлює вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

НБУ планує провести внутрішню перевірку та готовий всіляко сприяти проведенню слідчих дій та надавати відповідну інформацію для всебічного, повного та об’єктивного розслідування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156690
 
 
 Топ коментарі
 
Решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.Источник: https://censor.net.ua/n3156690. И что? Это аргумент в защиту? Что они все, всё члены этого "коллективного органа", должны были припереться для получения взятки? Смех курям эти отмазки, держат всех за дураков?
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Нацбанк "дуру включил"..... "Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", - Нацбанк о задержании своего сотрудника на взятке - Цензор.НЕТ 313 Это же старо как гуано мамонта, бабло принимает тот кто типа не решает, замахаетесь потом взятку доказывать. А без "согласия" этого завхоза никаких лицензий.... "Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", - Нацбанк о задержании своего сотрудника на взятке - Цензор.НЕТ 313
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рінатіку, на роботу прийшло, лайно зєлєпарашинське? Бєню перевір краще...сидить тут, як миша під віником, бо за кордон-зась!!! під бєлі рученьки загребуть...це тут при зєлі- збіговисько парашинських вилупків та крадіїв олігархів, що зрослися з криміналом, жирують...процвітають
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"ци руки николы не кралы!" (с) Гонтарева Лондонская
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Горіла срака, палала
Горіла срака, палала
На банковій моніка плакала!
На банковій моніка плакала!
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чего там выяснять то, сто пудов ему не представился, не объяснили почему прибили и потом задержали - уверен, сразу скрутили, значит задержание не законное, отпустить, извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб.
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рінатіку, на роботу прийшло, лайно зєлєпарашинське? Бєню перевір краще...сидить тут, як миша під віником, бо за кордон-зась!!! під бєлі рученьки загребуть...це тут при зєлі- збіговисько парашинських вилупків та крадіїв олігархів, що зрослися з криміналом, жирують...процвітають
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А можете в сраку поцілувати свого співробітника..??? Як Гонтареву?
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это всего лишь почтальон, который для начальства старался
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Нацбанк "дуру включил"..... "Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", - Нацбанк о задержании своего сотрудника на взятке - Цензор.НЕТ 313 Это же старо как гуано мамонта, бабло принимает тот кто типа не решает, замахаетесь потом взятку доказывать. А без "согласия" этого завхоза никаких лицензий.... "Мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию", - Нацбанк о задержании своего сотрудника на взятке - Цензор.НЕТ 313
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Решение НБУ о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.Источник: https://censor.net.ua/n3156690. И что? Это аргумент в защиту? Что они все, всё члены этого "коллективного органа", должны были припереться для получения взятки? Смех курям эти отмазки, держат всех за дураков?
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Дело развалится в суде. Это показательное выступление для тех, кто в теме.
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Ну не беруть зараз хабарники власними руками грошей, не беруть! Для цього в них є цілий штат отаких нахабних бігунків.
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Якщо у цього кадра батько власник фірми рзробника та постачальника берців "Талан", то це може бути наїзд з метою віджиму бізнесу. Не думаю, що при їхніх статках 40 тис це гроші, задля яких треба ризикувати.
Не факт що він навіть брав, це нам сказали, що він вимагав хабар, а чи вимагав насправді то велике питання!
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