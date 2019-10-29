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Все про:аеропорт (410) Київ (6702) Португалія (54) посольство України (159) Лісабон (5)

 Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство

Аеропорт Лісабона почав використовувати коректне написання назви столиці України - Kyiv замість Kiev.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Португалії.

"Португалія приєдналася до міжнародної кампанії "CorrectUA". Аеропорт Лісабона почав писати назву столиці України згідно з правильною вимовою цього міста українською мовою: Kyiv (замість Kiev)", - йдеться в повідомленні.

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Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство 01

Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство 02
Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство 03

Читайте також: The Telegraph почав писати Kyiv, - посольство України у Великій Британії

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156686
 
   
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Kharkiv? Are them guys aware of the right spelling for Kharkiv?
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это победа - в ответочку надо правильно называть Лиссабон - Лисбоа-)
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