 Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Португалії.

"Португалія приєдналася до міжнародної кампанії "CorrectUA". Аеропорт Лісабона почав писати назву столиці України згідно з правильною вимовою цього міста українською мовою: Kyiv (замість Kiev)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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