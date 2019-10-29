 Аеропорт Лісабона почав використовувати правильне написання назви української столиці, - посольство

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Португалії.
"Португалія приєдналася до міжнародної кампанії "CorrectUA". Аеропорт Лісабона почав писати назву столиці України згідно з правильною вимовою цього міста українською мовою: Kyiv (замість Kiev)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.