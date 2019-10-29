 "У будь-яку узгоджену контактною групою дату", - члени НЗФ "ДНР" готові до розведення сил у Петрівському

Про це він заявив у вівторок у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

Ніконоров стверджує, що його соратники "спочатку продемонстрували наміри виконати всі необхідні заходи, згідно з раніше затвердженим у Мінську планом-графіком".

"Ми як і раніше готові почати процес щодо усунення порушень у будь-яку узгоджену контактною групою дату за умов дзеркальних дій з боку збройних формувань України", - заявив він.

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