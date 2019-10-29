 "У будь-яку узгоджену контактною групою дату", - члени НЗФ "ДНР" готові до розведення сил у Петрівському

Про це він заявив у вівторок у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".
Ніконоров стверджує, що його соратники "спочатку продемонстрували наміри виконати всі необхідні заходи, згідно з раніше затвердженим у Мінську планом-графіком".
"Ми як і раніше готові почати процес щодо усунення порушень у будь-яку узгоджену контактною групою дату за умов дзеркальних дій з боку збройних формувань України", - заявив він.
не то что "нацики"
теперь их стрелкоым не достанешь.а они будут отсреливать только артой и минами!
Фотографическая точность здесь вообще не нужна. Идею можно было бы и рисунком передать.