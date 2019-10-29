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Все про:Тристороння контактна група (153) розведення сил (1)

 "У будь-яку узгоджену контактною групою дату", - члени НЗФ "ДНР" готові до розведення сил у Петрівському

Представник незаконного збройного формування в ДНР в Тристоронній контактній групі Олексій Ніконоров заявив про готовність до розведення сил в Петрівському Донецької області.

Про це він заявив у вівторок у Мінську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РІА "Новости".

Ніконоров стверджує, що його соратники "спочатку продемонстрували наміри виконати всі необхідні заходи, згідно з раніше затвердженим у Мінську планом-графіком".

"Ми як і раніше готові почати процес щодо усунення порушень у будь-яку узгоджену контактною групою дату за умов дзеркальних дій з боку збройних формувань України", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156685
 
 
 Топ коментарі
 
які ДНР, Цензор??? Які ЛНР??? ви з дубу рухнули? Чи вже під депутатів "слуги" косите????Навіть параша їх не визнала...Тьху, ганьба...
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Ну вот лугандония с легкой подачи зе становится стороной переговоров. Следующий этап расейские миротворцы. В очень скором времени зеленые человечки проголосуют за создание украинского варианта приднестровья по правому берегу Днепра. Зе заявлял, что никогда не переступит "красную черту" вот только не сказал, где она проходит.
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які ДНР, Цензор??? Які ЛНР??? ви з дубу рухнули? Чи вже під депутатів "слуги" косите????Навіть параша їх не визнала...Тьху, ганьба...
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Проснулся) с добрым утром, цензор на протяжении всего времени периодически их так называет. Но волновать тебя это стало только после скандала с депутатом. Странно? Нет.
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ЛЬІНЬІРЬІ/ДЬІНЬІРЬІ - бандитські анклави.
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какие бубочки.... исполнительные, готовые.

не то что "нацики"
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просто у этих упырей нету людей!там воевать некому.нехватка людей.вот и хотят отвести!нужно наступать.и громить этих упырей.а мы оходим...
теперь их стрелкоым не достанешь.а они будут отсреливать только артой и минами!
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Походу кажется наконец начинается всерьез. В соцсетях стримят, что народ собирается на Майдан.
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бегом все уже бежат .. главное ты не опоздай а то как же без такого стратега "В любую согласованную контактной группой дату", - члены НВФ "ДНР" готовы к разведению сил в Петровском - Цензор.НЕТ 6563
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Це схоже на момент перевірки сєпарами наших бійців котрі їхали в аеропорт . Сццукказєлєбєня .
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на первой пикче настолько корявый фотошоп, что не зачОт. В пейнте что ли делали?
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Эта пикча - не документ, а политический плакат, есть такой вид искусства, если не знаете.
Фотографическая точность здесь вообще не нужна. Идею можно было бы и рисунком передать.
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вот - это нормальная острая карикатура. А корявый отфотожабленный кусок фотки - это не вид искусства - это безвкусица
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Какой позор. Те кто убивал твоих братьев и сыновей, сейчас проверяет твой автомат и считает патроны чтобы ты не выстрелил в окупанта случайно "У будь-яку узгоджену контактною групою дату", - члени НЗФ "ДНР" готові до розведення сил у Петрівському - Цензор.НЕТ 6615
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Ну вот лугандония с легкой подачи зе становится стороной переговоров. Следующий этап расейские миротворцы. В очень скором времени зеленые человечки проголосуют за создание украинского варианта приднестровья по правому берегу Днепра. Зе заявлял, что никогда не переступит "красную черту" вот только не сказал, где она проходит.
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Сударь, в Минске кто был стороной переговоров при ПП?
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там трехсторонняя контактная группа
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молодец. Первая ОБСЕ, вторая Украина. А кого пригласили для подписи протокола и соглашения? Без чьих подписей эти документы не стоят и гроша?
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Вы удивитесь, но создание украинского варианта приднестровья - не самый худший вариант. Хуже - это легитимизация ЛДНР в правовом поле Украины. (Я не Зе-сторонник).
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Так ***** на етом и настаивает что лднр должна быть официально признанная Укариной с внесением в Конституцию Украины. На обычное приднестровье ***** и сам не согласен. ЗАчем ему кормить 5 миллионов сепаров, половина из которых пенсионеры и инвалиды получающие пенсии в 3 раза выше чем обычные пенсионеры в Украине.
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Во как круто фортуна поперла ордиловцам. Укры сами без боя сдают целые города. Правильно, зачем им мешать. А ведь еще недавно кричали караул что укры вот-вот окружат Донецк.
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если они незаконное формирование, какого кера вы с ними что-то согласовываете
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