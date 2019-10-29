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Все про:голодомор (196) історія (668) Канада (709)

 День пам'яті жертв Голодомору встановили в канадській провінції Британська Колумбія

Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою цього законопроєкту є вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про Голодомор та інші злочини проти людяності", - йдеться у тексті законопроєкту.

На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня.

Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.

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Згідно з документом, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156684
 
 
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Вовка вже подякував? Чи знову ***** не злить...
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Британская Колумбия в Канаде. Че за хрень.
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Звучит дико, но есть там такая непонятка
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Odessa /ˌoʊˈdɛsə/ is a city in and the county seat of Ector County, Texas, United States. It is located primarily in Ector County, although a small section of the city extends into Midland County.[3] Odessa's population was 99,940 at the 2010 census, making it the 29th-most populous city in Texas

это как Одесса в Техасе
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Голодомор - акт геноцида украинцев. А также - жителей Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, Западной Сибири, Белоруссии.
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Як примусити зелену істоту не відкривати рота в цей скорботний день. Що зробити щоб то падло малоросійське мовчало?
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не бухай и черти зеленые с тобой говорить не будут
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