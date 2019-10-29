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Все про:лікарня (252) гепатит (25) діти (1702) Чернігів (156)

 Спалах гепатиту в Чернігові: в лікарні вже 20 дітей

У Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

Госпіталізовано ще четверо учнів 5-го, 6-го та 8-го класів. Про це повідомили у Чернігівській обласній дитячій лікарні,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що їм надається необхідне лікування. Стан дітей - середньої важкості. У більшості з них лабораторного підтверджено діагноз "вірусний гепатит А".

Як повідомив сьогодні під час наради у міськраді начальник Управління охорони здоров’я міської ради Владислав Кухар, джерелом інфекції була працівниця харчоблоку навчального закладу. Вона госпіталізована ще 18 жовтня і перебуває на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні.

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За два дні до цього, за словами директорки КП "Шкільне" Антоніни Радченко, ця працівниця пройшла медичний огляд, який не показав хвороб чи їх збудників. Через цей факт усі працівники харчоблоку школи №7 повторно здають аналізи – тепер у приватній клініці.

За дорученням міського голови Владислава Атрошенка у Чернігові після спалаху гепатиту у школі запровадять більш ретельну перевірку працівників і додаткові заходи для колективів шкільних їдалень.

Нагадаємо, раніше в одній із чернігівських шкіл виявлено спалах вірусного гепатиту "А". Спочатку через поширення захворювання було госпіталізовано 13 осіб: учні та працівниця харчоблоку.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156683
 
 
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Бактериологическое оружие никто не отменял, эпидемии могут быть не спроста.....
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ну гепатит а насколько знаю только по билирубину определяется . а он может прыгнуть за двое суток мама не горюй. анализы на гепатит б берут его можно определить по антигену . так . что может быть и такое
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Что там Дубилетина вещает? Отменить медсправки? ну-ну.
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