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Все про:хабар (2790) НБУ (510) Бевз (2) Бутусов Юрій (1090)

 Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив деякі подробиці затримання менеджера Нацбанку, яке відбулося 29 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.

Сьогодні яскрава сцена відбулася біля самої будівлі Нацбанку України - оперативники главку "К" Служби безпеки затримали на одержанні хабаря головного спеціаліста департаменту забезпечення діяльності Національного банку 33-річного Євгена Піскотіна. Хабар передавав директор приватного підприємства, який займається обміном валюти - він став заявником у справі.

Піскотін взяв гроші за видачу безстрокової Генеральної ліцензії для валютно-обмінних операцій і гарантував вирішення цього питання з директором департаменту ліцензування НБУ Олександром Бевзом. Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.

Піскотін зажадав за вирішення питання 40 тисяч доларів авансом і ще 10 тисяч доларів - після отримання комплекту документів. Під час одержання 40 тисяч його і затримали.

Сподіваймося, Нацбанк і Олександр Бевз найближчим часом оголосять свою позицію щодо того, що сталось, а правоохоронні органи доведуть справу про хабарі до суду, і вона не розсиплеться".

Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 01

Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 02
Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156682
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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Можливо навіть і до завтра🤯!
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зебіл ти, такий зебіл... Гсподи, і не лікуєшся. Хоча: очевидно, запущена фаза.
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Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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а че не дали бевзу выписать лицензию ?
тепрье спишут все только на этого доходягу.
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Что такое Бевз и Пискотин мы теперь знаем. Сотрудники главка "К" ( как впрочем и всех иных главков), тоже рано или чуть позже попадутся на "делишках". У меня на этот счёт нет никаких сомнений.
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Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
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зебіл ти, такий зебіл... Гсподи, і не лікуєшся. Хоча: очевидно, запущена фаза.
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Да, ты редкий дя..ел! И даже не сисняешся!
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Оштрафовать, что занимался предпринимательской деятельностью без оформления ФОП.
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Дурень тому що. Чого не вистачало? Найперше - совісті. І напевне, на цьому і можна ставити крапку.
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хзхз. может этого молодого специально и нанимали слова передавать и кеш тягать, живет вроде неплохо - сыт одет на лексусе и хата своя наверно уже есть, а альтернатива дежурил бы щас охранником на кассе круглосуточного АТБ и тд.
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Бедный мальчик, такой молодой, а сидеть придется долго
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Бевзззззззззззз..... Надо было тоже взять. Че по два раза ездить... По умному, вообще к 17-00 подогнать пару автозаков под Нацбанк и вязать всех на выходе. Промахнуться там невозможно. Потом под адекватный залог выпускать. Экспроприация называется...Еще умнее просто каждый день к 17-00 брать залог прямо на выходе... А если и в 9 утра на входе, то вообще профицит бюджета будет в стране).
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Почему только под Нацбанк? А под ОП? А под Кабмин,ФГИ, Суды,а потом можно и под твой подьезд. Такие имбецилы как ты, даже новой,прогрессивной власти, задаром не нужны!
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Красавчик, петушара на зоне будет при деле и без простоев.
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Пісктотін - если на второй слог ударение делать, напоминает название лекарства Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 525
Интересно, какой нации присуща такая фамилия? Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1682
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пока что видим что нации продажных подонков
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...это ты официально заявляешь как начальник отдела кадров, вася?
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На фото взяточник дуже похожий на гончарука. Вони не родичі?
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А скільки зараз коштує підписка на інформацію щодо курса на наступний день? )
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правоохранительные органы доведут дело по взятке до суда, и оно не рассыпется".

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100% розсипеться!! Можу поспорити.
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Суд это одно, а репутация немного другое.
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Якщо у цього кадра батько власник фірми рзробника та постачальника берців "Талан", то це може бути наїзд з метою віджиму бізнесу. Не думаю, що при їхніх статках 40 тис це гроші, задля яких треба ризикувати.
Не факт що він навіть брав, це нам сказали, що він вимагав хабар, а чи вимагав насправді то велике питання!
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Точно! Онневинават! Его подставили, и его надо срочно отпускать с извинениями и повышать в должности.
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Та то такие люди - за копейку удавятся. Папик миллиарды даже не гривен, а вечно зеленых на армейских контрактах зарабатывает, а сынка заставляет за 100 тыс. грн. директором департамента в НБУ корячиться, хотя мог бы сынишку к себе взять за те же деньги на должность "бухать с генералами". Сынок тоже своего не упускает, что он лох отказываться если полтишок зелени сам в руки идет.
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А може ы ны.
Може папік збиравтся вкласти прибуток у банківську справу, відкрити банк і відправив чадо набратися досвіду у НБУ, щоб потім доручити йому цю гілку сімейного бізнесу.
Я це до того, що може бути по всякому.
А бажаючих віджати бізнес з постачання амії взуттям бажаючих чимало. СБУшники ж на пенсію з часом виходять, от і шукають собі "кормушку". Таке теж може бути.
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Работа в НБУ никакого опыта для работы в коммерческом банке не дает, особенно, выдача лицензий. А учиться лохов стричь можно и не за государственный счет.
Согласен бизнес могут отжать, там так понимаю ничего хитрого нет покупаешь обувь в Китае и перепродаешь. Хотя сложно конечно - нужно тендер выиграть, чтоб такой бизнесс заполучить. Вот только как можно отжать выиграш тендера?
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Берці шиють у нас.
А щодо досвіду, то попрацює людина в одному департаменті, потім в іншому і за 3-5 років пройде все що потрібно. Я свого часу так зробив. Вчився на вечірньому, працював на будівництві, почав з лопати і поступово спробував себе у всіх спеціальностях і бетонником і муляром і монтажником і зварювальником (десь корочна валяється). В житті дуже допомогало, хоч після 3 років на будівництві пішов пішов у проектну організацію. Теорія-теорією, а коли власними руками все помацав то зовсім інша справа.
Чому тут не може бути так само?
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Где это такая фабрика большая для пошива берец? Может отдельные экземпляры и сшивают подошву и верх, но из китайских комплектующих.
Следствие разберется была там учеба, и тяжкая работа по конвертации своего служебного места в денежные знаки. Только вот когда мвф транш не даст, то пеняйте на себя.
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У Ромнах. І не лише берці шиють, а і купу іншого взуття.
https://talan.ua/about_us
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Правда ж ласий шмматочок для СБУшного генерала, що зібрався на пенсію? Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2196
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Нужно было через Мосийчука брать! Ему всё равно даже если на видео снимут это не считается
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Ловят,ловят ,ловят, а они не переводятся.... Может их выпускать не надо? А то ведь громко ловят и тихо выпускают....прямо "фортепиано".
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задерживают, потом отпускают. в Украине не работает система справедливая. Чтобы этих подонков за их преступления сажали на долго и карали по законам. Они дадут взятки прокурорам и судьям и их отпустят. Потому страна нищая и просвета нет, когда это закончится и все нормально заработает. Мафия управляет страной и властью и полицией и всем!
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"Главк "К" СБУ - этот тот, который экономическим вопросами занимается и который хотят закрыть? такой себе ОБХСС?
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