 Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.
Сьогодні яскрава сцена відбулася біля самої будівлі Нацбанку України - оперативники главку "К" Служби безпеки затримали на одержанні хабаря головного спеціаліста департаменту забезпечення діяльності Національного банку 33-річного Євгена Піскотіна. Хабар передавав директор приватного підприємства, який займається обміном валюти - він став заявником у справі.
Піскотін взяв гроші за видачу безстрокової Генеральної ліцензії для валютно-обмінних операцій і гарантував вирішення цього питання з директором департаменту ліцензування НБУ Олександром Бевзом. Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.
Піскотін зажадав за вирішення питання 40 тисяч доларів авансом і ще 10 тисяч доларів - після отримання комплекту документів. Під час одержання 40 тисяч його і затримали.
Сподіваймося, Нацбанк і Олександр Бевз найближчим часом оголосять свою позицію щодо того, що сталось, а правоохоронні органи доведуть справу про хабарі до суду, і вона не розсиплеться".
тепрье спишут все только на этого доходягу.
Интересно, какой нации присуща такая фамилия?
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100% розсипеться!! Можу поспорити.
Не факт що він навіть брав, це нам сказали, що він вимагав хабар, а чи вимагав насправді то велике питання!
Може папік збиравтся вкласти прибуток у банківську справу, відкрити банк і відправив чадо набратися досвіду у НБУ, щоб потім доручити йому цю гілку сімейного бізнесу.
Я це до того, що може бути по всякому.
А бажаючих віджати бізнес з постачання амії взуттям бажаючих чимало. СБУшники ж на пенсію з часом виходять, от і шукають собі "кормушку". Таке теж може бути.
Согласен бизнес могут отжать, там так понимаю ничего хитрого нет покупаешь обувь в Китае и перепродаешь. Хотя сложно конечно - нужно тендер выиграть, чтоб такой бизнесс заполучить. Вот только как можно отжать выиграш тендера?
А щодо досвіду, то попрацює людина в одному департаменті, потім в іншому і за 3-5 років пройде все що потрібно. Я свого часу так зробив. Вчився на вечірньому, працював на будівництві, почав з лопати і поступово спробував себе у всіх спеціальностях і бетонником і муляром і монтажником і зварювальником (десь корочна валяється). В житті дуже допомогало, хоч після 3 років на будівництві пішов пішов у проектну організацію. Теорія-теорією, а коли власними руками все помацав то зовсім інша справа.
Чому тут не може бути так само?
Следствие разберется была там учеба, и тяжкая работа по конвертации своего служебного места в денежные знаки. Только вот когда мвф транш не даст, то пеняйте на себя.
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