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Все про:хабар (2790) НБУ (510) Бевз (2) Бутусов Юрій (1090)

 Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив деякі подробиці затримання менеджера Нацбанку, яке відбулося 29 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Главк "К" СБУ затримав менеджера Нацбанку Євгенія Піскотіна - за видачу ліцензії для обміну валюти директором департаменту НБУ Олександром Бевзом.

Сьогодні яскрава сцена відбулася біля самої будівлі Нацбанку України - оперативники главку "К" Служби безпеки затримали на одержанні хабаря головного спеціаліста департаменту забезпечення діяльності Національного банку 33-річного Євгена Піскотіна. Хабар передавав директор приватного підприємства, який займається обміном валюти - він став заявником у справі.

Піскотін взяв гроші за видачу безстрокової Генеральної ліцензії для валютно-обмінних операцій і гарантував вирішення цього питання з директором департаменту ліцензування НБУ Олександром Бевзом. Олександр Бевз - наймолодший директор департаменту НБУ, йому 29, його кар'єрі можна позаздрити. Його тато, Олександр Миколайович Бевз, заможна людина, один із основних постачальників армійських берців "Талан" у силові структури. Бевз-молодший - головна людина, що відповідає за видачу ліцензій та контроль діяльності валютних обмінників.

Піскотін зажадав за вирішення питання 40 тисяч доларів авансом і ще 10 тисяч доларів - після отримання комплекту документів. Під час одержання 40 тисяч його і затримали.

Сподіваймося, Нацбанк і Олександр Бевз найближчим часом оголосять свою позицію щодо того, що сталось, а правоохоронні органи доведуть справу про хабарі до суду, і вона не розсиплеться".

Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 01

Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 02
Главк К СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156682
 
   
 Топ коментарі
 
Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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Можливо навіть і до завтра🤯!
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Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
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Я уже обрадовался, когда прочитал "...Глава "К" СБУ задержан при получении взятки..." Главк "К" СБУ задержал при получении взятки менеджера Нацбанка Пискотина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
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а че не дали бевзу выписать лицензию ?
тепрье спишут все только на этого доходягу.
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Что такое Бевз и Пискотин мы теперь знаем. Сотрудники главка "К" ( как впрочем и всех иных главков), тоже рано или чуть позже попадутся на "делишках". У меня на этот счёт нет никаких сомнений.
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Не знаю какая будет позиция НБУ, скорее молчание, но позиция ПЄСа будет вполне предсказуема-политические репрессии и гонения против Гонтаревой и членов её команды по заказу Коломойского.
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зебіл ти, такий зебіл... Гсподи, і не лікуєшся. Хоча: очевидно, запущена фаза.
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Да, ты редкий дя..ел! И даже не сисняешся!
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Оштрафовать, что занимался предпринимательской деятельностью без оформления ФОП.
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Дурень тому що. Чого не вистачало? Найперше - совісті. І напевне, на цьому і можна ставити крапку.
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хзхз. может этого молодого специально и нанимали слова передавать и кеш тягать, живет вроде неплохо - сыт одет на лексусе и хата своя наверно уже есть, а альтернатива дежурил бы щас охранником на кассе круглосуточного АТБ и тд.
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Бедный мальчик, такой молодой, а сидеть придется долго
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Бевзззззззззззз..... Надо было тоже взять. Че по два раза ездить... По умному, вообще к 17-00 подогнать пару автозаков под Нацбанк и вязать всех на выходе. Промахнуться там невозможно. Потом под адекватный залог выпускать. Экспроприация называется...Еще умнее просто каждый день к 17-00 брать залог прямо на выходе... А если и в 9 утра на входе, то вообще профицит бюджета будет в стране).
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Почему только под Нацбанк? А под ОП? А под Кабмин,ФГИ, Суды,а потом можно и под твой подьезд. Такие имбецилы как ты, даже новой,прогрессивной власти, задаром не нужны!
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Красавчик, петушара на зоне будет при деле и без простоев.
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Пісктотін - если на второй слог ударение делать, напоминает название лекарства Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 525
Интересно, какой нации присуща такая фамилия? Главк "К" СБУ затримав під час одержання хабаря менеджера Нацбанку Піскотіна, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1682
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пока что видим что нации продажных подонков
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...это ты официально заявляешь как начальник отдела кадров, вася?
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