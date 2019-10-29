 "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку глави держави.
"На Форум приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації з сукупним бюджетом майже $100 млрд. Ми говорили і зі Світовим банком, і з ЄБРР, і з приватними інвесторами", - написав Зеленський.
Президент вважає, що "турборежим", в якому працює парламент, справляє на інвесторів позитивне враження.
"Рухаємося до виконання того, що приймає парламент і вірю, що наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю. Щоб кожен українець міг розвиватися, подорожувати, вчитися інновацій, щоб наші фахівці конкурували в світі", - поділився президент.
Президент України підкреслив, що Маріуполь для проведення Першого інвестиційного форуму був обраний не випадково.
"Чому ми організували Форум в Маріуполі? Адже саме це місто стане стартом для нового Донбасу. Тут вже відкрили крутий ІТ-хаб з потрібними стартапами, почали покращувати екологію. Сьогодні керував автомобілем на новенькій трасі, 130 кілометрів якої побудували всього за два з половиною місяці . Скоро результатів буде ще більше, тому що ми можемо працювати швидко і якісно ", - підсумував президент України.
Нарід Украины ждёт НОВОГО ЧУДА от шмаркли!
90% многострадального наріду сидит без света!
Когда же слуги нарида наконец-то откроют электричество для нарида???
воздушному шарикунадувной бабе
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
От ви смієтеся, а дівчинка слідкує за тим, щоби президент не пропустив ін'єкцію галоперидолу.
ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!Але тут прийшов зе!лох з дохтором гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо"
зробимо це разом!
ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!
Але тут прийшов зе!лох з дохтором наук гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо"
каждый зебил знает - шо "петабайты" так прозваны именно из-за офшоров Пороха))
это после сообщений про уменьшение пенсий и соцвыплат, о обмелевшей казне, которая не дает возможности содержать армию, после сворачивания большинства госпрограмм, уменьшения финансирования здравоохранения, не говоря уже о наглом не выполнении всех предвыборных обещаний?!....
зелохи, вас пора отстреливать!....
Гроб установлен возле драмтеатра, где расположена основная локация инвестиционного форума. Возле гроба стоят активисты в масках с плакатами "Я ФОП, а не ЛОХ!" Похоже, активисты митингуют сразу и за улучшение экологии, и за права предпринимателей.
И с экологией и с фопами.
Это только в голове у шибанутых все проблемы решаются отведением ...
.«В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в том числе с позиций в "серой зоне"», - сказано в сообщении.
Зелебени они не только головой не думают они **** хуже врага.
От них вреда больше...
Так уже ж выросли - от «пятихатки» со Сковородой до «косаря» с Вернадским.
- А де ви бачили квадратний цирк?
Именно мирным дипломатическим путем.
Пустобрехи )))
Этот показатель - не статистика, а закон. После принятия закона все работодатели будут вынуждены содержать у себя не рабов, а сотрудников. Ниже приведены данные о МРОТ в разных странах. Обратите внимание на Габон (!) и Гондурас (!).
Армения-$114, Чад-$120, Монголия-$124, Пакистан-$142, Азербайджан-$147, Молдова-$156, Украина-$167, Россия-$169, Алжир-$170, Конго-$170, Албания-$241, Черногория-$248, Бразилия-$260, Габон-$260, Болгария-$325, Гондурас-$374, Турция-$467, Польша-$598, Словакия-$600, Португалия-$807, Словения-$1002, Франция-$1806, Германия-$1818, Нидерланды-$1851, Люксембург-$2354, Швейцария-$3250.