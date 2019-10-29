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 Політика України
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Все про:Зеленський (3405) інвестиції (244) Маріуполь (598) економіка (306)

 "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поділився в Facebook враженнями від Першого інвестиційного форуму, який відбувся в Маріуполі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку глави держави.

"На Форум приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації з сукупним бюджетом майже $100 млрд. Ми говорили і зі Світовим банком, і з ЄБРР, і з приватними інвесторами", - написав Зеленський.

Президент вважає, що "турборежим", в якому працює парламент, справляє на інвесторів позитивне враження.

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"Рухаємося до виконання того, що приймає парламент і вірю, що наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю. Щоб кожен українець міг розвиватися, подорожувати, вчитися інновацій, щоб наші фахівці конкурували в світі", - поділився президент.

Президент України підкреслив, що Маріуполь для проведення Першого інвестиційного форуму був обраний не випадково.

"Чому ми організували Форум в Маріуполі? Адже саме це місто стане стартом для нового Донбасу. Тут вже відкрили крутий ІТ-хаб з потрібними стартапами, почали покращувати екологію. Сьогодні керував автомобілем на новенькій трасі, 130 кілометрів якої побудували всього за два з половиною місяці . Скоро результатів буде ще більше, тому що ми можемо працювати швидко і якісно ", - підсумував президент України.

Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю, - Зеленський 01Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю, - Зеленський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156681
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже, что слуги Коломойского таки перешли с кокса на грибы.
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отберите у дурочка тумбочку
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посмотри на нынешнее позорное покрытие 4G и узбагойся.
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значит врётЬ гончарук?)) вот гад,.. СНОВА "слуги урода" - брешутЬ... зебилам 4Г не зробили, а с г+г зебилы начали "что-то подозревать"
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Для соевых интернет это укртелеком, остальное для их мозжечка неосяжно
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зебил, ты по себе не суди))

Нарід Украины ждёт НОВОГО ЧУДА от шмаркли! "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6615
90% многострадального наріду сидит без света!
Когда же слуги нарида наконец-то откроют электричество для нарида???
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**** . остановите землю я сойду . а ведь ещё несколько месяцев назад ржал с кацапов
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так, по сути, 73% зебилов Украины ничем не отличаются от 87% ватников рашки: тот же зомбоящик, те же методички, та же жажда к халяве и вере в "доброго ссаря", который прийдет и снизит тарифы и подарит каждому зебилу по воздушному шарику надувной бабе "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1995
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ну откуда здесь взялась вера в доброго царя . мой мозг отказывается это принимать Украина всегда отличалась от раши именно отсутствием её . это даже при союзе понимали и именно отсутствием этого маразма в украинцах профессора всякие объясняли и Нестора Ивановича и многих других.
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Вже ростуть як на дріжжах Нью-Васюки... Скоріше завсе зрадник Зєлєпутя доведе бідолашну Україну до такого глибокого внутрішнього конфлікту, що ми будемо на жаль рахувати лише втрати % ВВП.
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Ыканамическое прАцветание при монике зе!лохе:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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всё, забожинье кончилось, деньги уже не нужны, можно и не платить - а что?!
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may

От ви смієтеся, а дівчинка слідкує за тим, щоби президент не пропустив ін'єкцію галоперидолу.
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"90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!" "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5382

ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!Але тут прийшов зе!лох з дохтором гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо""Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5289
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Похоже, что слуги Коломойского таки перешли с кокса на грибы.
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а по-моєму команда ЗЕ зробить з України Нью Васюкі
зробимо це разом!
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Дайте людям рояль настроить, они не готовы чтобы он опять работал
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Чую отнимут последнее. Дефолт будет полным "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7407
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Похоже на то ,но только когда легализуют траву ! "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073 "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073 "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6073
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амбициозные планы - открыть электричество и придумать закон всемирного тяготения.. в турборежиме "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6249
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Намазывайте . намазывайте на хлеб!!! Лапшу конечно! Пока, что идет обратный процесс и рост экономики тормозится!
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Лапшу это вы оптимистично, батенька. Многие мазать будут го...но со штиблет "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2038
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забористый у него кокс - видно #нелох в мид рф свежую пайку получил.
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Ну, в принципе цель вполне достижимая.
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"90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи усе змінив!"

ось воно чому зебіли такі... зебіли: в них інтернету не було, клятий Порох - вкрав!
Але тут прийшов зе!лох з дохтором наук гончаруком, який має диплом "дохтора наук" із трускавецьких курсів "дохторів наук" та кожному зебілу зробили "харашо"
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Та ви хіба не чули як Порох інтернет терабайтами в офшори виводив?
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хуже! там Петабайты булы))
каждый зебил знает - шо "петабайты" так прозваны именно из-за офшоров Пороха)) "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4075
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а давайте почекаємо , він нікуди не сквизнет з Києва в день виступу Столтенберга у ВР , чи віннаважться іспортітт картінку для *****?
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амбициозные цели уже сегодня реальность, разве не была цель объявить 4000 долларов учителям, ну цель реально достигнута - объявлена такое было, было. Цель реально достигнута.
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Чем дальше страна от россии политически и экономически тем лучше живут в ней люди. Не верите? Посмотрите на карту мира в каких странах и как живут люди, а пока у нас 3/4 населения видят в россии братьев будем жить херово. Печалька!
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Чим далі географісські тим краще, а у нас найбільший в світі дурдом під боком.
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Правильно. И мы с этим дурдомом никак не хотим расстаться ведь он такой родной и привычный.
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Відтягнемо Україну на протилежну сторону Землі.
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ну вот серьезно, неужели еще зелохи это проглатывают....(
это после сообщений про уменьшение пенсий и соцвыплат, о обмелевшей казне, которая не дает возможности содержать армию, после сворачивания большинства госпрограмм, уменьшения финансирования здравоохранения, не говоря уже о наглом не выполнении всех предвыборных обещаний?!....
зелохи, вас пора отстреливать!.... "Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1042
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Так Зєлєнскій мав на увазі країну у смартфоні. А зебіли поду али про Україну? Ну й дурні, інтернету все одно немає у 90 відсотків жителів. Тому всі покращення вони не побачать. Побачать лише 10 відсотків тих, які мають інтернет і дорогі смартфони.
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Цікаво, кому зебіли рядові швидше повірять - Зєлєнскому, чи власним гаманцям і холодильникам?
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Мариупольцы принесли на инвестиционный форум розовый гроб с надписью "Экология".
Гроб установлен возле драмтеатра, где расположена основная локация инвестиционного форума. Возле гроба стоят активисты в масках с плакатами "Я ФОП, а не ЛОХ!" Похоже, активисты митингуют сразу и за улучшение экологии, и за права предпринимателей.
"Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6438
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Отвод ВСУ из Мариуполя решит все проблемы.
И с экологией и с фопами.
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Грады с расстояния 40 километров долетают.
Это только в голове у шибанутых все проблемы решаются отведением ...
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Кстати вот свежачок по поводу отведения.

.«В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в том числе с позиций в "серой зоне"», - сказано в сообщении.

Зелебени они не только головой не думают они **** хуже врага.
От них вреда больше...
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так кто теперь принимает и спереди и сзади, "если вы захотите конечно"...... "Наші амбітні цілі економічного зростання вже в найближчому майбутньому стануть реальністю", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4324
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все достижения - в будущем... развесь уши и верь
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"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Так уже ж выросли - от «пятихатки» со Сковородой до «косаря» с Вернадским.
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- Чому в Раді купол круглий?
- А де ви бачили квадратний цирк?
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А Мариуполь мы освободили мирным дипломатическим путем и разведением сил. Зеля был тогда сильно занят шутками про дурных хохлов и их страну-шлюху, не помнит уже.
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Да да.
Именно мирным дипломатическим путем.
Пустобрехи )))
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В цей час він барабанив по клавішам рояля.
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Президенту Зеленскому могу ещё раз посоветовать сделать на Т 2 свой телеканал . Уже много раз советовал , может кто-то прислушается из его окружения . ( Мабуть марно ) . ( Там мабуть дмухають в уха те , що хочуть чути , - як завжди ... ) .
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Амбициозные планы - это поднятие минимального размера заработной платы (МРОТ) до достойного уровня. Но нам недавно правительство пообещало поднять минимальную зарплату в следующем году гривен на 70. Амбициозно?

Этот показатель - не статистика, а закон. После принятия закона все работодатели будут вынуждены содержать у себя не рабов, а сотрудников. Ниже приведены данные о МРОТ в разных странах. Обратите внимание на Габон (!) и Гондурас (!).
Армения-$114, Чад-$120, Монголия-$124, Пакистан-$142, Азербайджан-$147, Молдова-$156, Украина-$167, Россия-$169, Алжир-$170, Конго-$170, Албания-$241, Черногория-$248, Бразилия-$260, Габон-$260, Болгария-$325, Гондурас-$374, Турция-$467, Польша-$598, Словакия-$600, Португалия-$807, Словения-$1002, Франция-$1806, Германия-$1818, Нидерланды-$1851, Люксембург-$2354, Швейцария-$3250.
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Таварищи, скока будемъ терпеть выходки ентого выскочки? Он уже вынашивает планы признать добровольцев участниками боевых действий! Петр Лексеич столько лет боролся с разрушителями скреп "рускага міра", а ентот клован хочет признать их героями! Ни забудимъ... тьфу, ни пазволимъ!!!
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