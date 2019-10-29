 Два кримінальні провадження розпочато через імовірне насильство над дітьми в притулку "Світанок" в Одесі, - речниця ГУ НПУ Гордієвська

Про це речниця Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська сказала в ефірі програми "Нині вже" на hromadske., переда Цензор.НЕТ.

Одне провадження розпочато за ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Інше — за ч.1 ст. 127 Кримінального кодексу за фактом імовірного катування дітей, яке нібито ставалося у 2018-2019 роках.

"Зараз в обох провадженнях триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюються обставини, події та особи, до них причетні. Поліцейськими перевіряється інформація щодо причетності працівника Хмельницького відділення поліції Одеси до побиття вихованців "Світанку"", — зазначила речниця.

У поліції призначили службове розслідування, на період якого поліцейського відсторонили від виконання обов'язків.

Читайте також: Директора служби у справах дітей Одеської ОДА Кіріяк відсторонили від посади через ситуацію в притулку "Світанок"

Активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня у Facebook про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня до жовтня 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру та поліцейський Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей та персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичний і такий, який "потребує кризового втручання".

Нагадаємо, у 2018 році скандал довкола притулку "Світанок" після публікації у Фейсбуці тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.

Також читайте: У липні внаслідок ДТП загинуло 19 дітей, - Нацполіція

Коли відеозапис показань дівчинки потрапив у мережу, поліція відкрила кримінальне провадження за 126 статтею КК (побої і мордування).

Пізніше начальницю служби у справах дітей Одеської ОДА Аллу Киріяк відсторонили від посади.