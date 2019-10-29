 Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт і журналіст Тарас Семенюк.
"Суть постанови проста - обмежити верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання. Звучить красиво, ось тільки це рішення - передвиборчий трюк Володимира Гройсмана, який намагався такими популістськими способами додати своїй політичній силі хоч якийсь рейтинг напередодні парламентських перегонів. На виборах Гройсман пролетів, а от постанова №560 залишилася і діє досі. Як передвиборчий маневр - це може і мало якийсь сенс, але на ділі постанова №560 призвела до серйозних загроз", - заявив журналіст.
За його словами, якщо штучно обмежити максимальну ціну на тариф - можна, то реальну собівартість послуги - встановлює тільки ринок. І в разі, якщо реальна собівартість комунальних послуг перевищить встановлені обмеження, прописані в постанові, різницю доведеться погашати за рахунок бюджету.
"Оскільки в проєкті бюджету на 2020 ці кошти не передбачено (в новому бюджеті вирішили зосередитися на програмі надання субсидій населенню і кошти спрямували в цю сферу), альтернативою стане відключення опалення і гарячої води посеред зими", - зазначив Семенюк.
Він також підкреслив, що такий розвиток подій не влаштує нинішній уряд.
"А тому ймовірно, що скоро постанову №560 все ж скасують і перейдуть до більш прозорої ціни на тарифи, яку диктуватиме ринок, а не політики на догоду своїм інтересам і амбіціям", - підсумував Семенюк.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
4 ч. ·
Слухай мене, бо я Цезарь цієї Імперії,
Я сорок дві Сатурналії, чуєш, відпразнував!
Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую:
Гладіус свій прибери і лацею сховай свою!
Що ти мене переводиш на битву при Акції?
Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити,
Проте юнака я уздрів, Ганімеду подібного,
Що прийняв мене за рясніючу листям смоковницю!
Зеля, бей идиотов!
Для них халява - понад усе. Наприклад, Дон Эскобар в 29.10.2019 21:47
На таких ветках зебикам делать нечего. Название темы говорит само за себя - не лезь, мозгов не хватит.