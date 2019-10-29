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 Економіка, Суспільство
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Все про:гаряча вода (49) опалювальний сезон (245)

 Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт

На прохання Асоціації міст України, Кабінет міністрів України може скасувати постанову №560, через яку в містах можуть бути відключення опалення і гарячої води.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт і журналіст Тарас Семенюк.

"Суть постанови проста - обмежити верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання. Звучить красиво, ось тільки це рішення - передвиборчий трюк Володимира Гройсмана, який намагався такими популістськими способами додати своїй політичній силі хоч якийсь рейтинг напередодні парламентських перегонів. На виборах Гройсман пролетів, а от постанова №560 залишилася і діє досі. Як передвиборчий маневр - це може і мало якийсь сенс, але на ділі постанова №560 призвела до серйозних загроз", - заявив журналіст.

За його словами, якщо штучно обмежити максимальну ціну на тариф - можна, то реальну собівартість послуги - встановлює тільки ринок. І в разі, якщо реальна собівартість комунальних послуг перевищить встановлені обмеження, прописані в постанові, різницю доведеться погашати за рахунок бюджету.

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"Оскільки в проєкті бюджету на 2020 ці кошти не передбачено (в новому бюджеті вирішили зосередитися на програмі надання субсидій населенню і кошти спрямували в цю сферу), альтернативою стане відключення опалення і гарячої води посеред зими", - зазначив Семенюк.

Він також підкреслив, що такий розвиток подій не влаштує нинішній уряд.

"А тому ймовірно, що скоро постанову №560 все ж скасують і перейдуть до більш прозорої ціни на тарифи, яку диктуватиме ринок, а не політики на догоду своїм інтересам і амбіціям", - підсумував Семенюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156679
 
 
 Топ коментарі
 
Пора уже отключить зелебеням воду и отопление.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
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А вот и повышение цен на отопление!
Зеля, бей идиотов!
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Топ-5 реформ Гончарука.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
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Пора уже отключить зелебеням воду и отопление.
Пусть моются в тазике на кухне.
Греются духовкой.
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Топ-5 реформ Гончарука.
5. Показал Кабмин на самокате;
4. Написал школьное сочинение на тему Украина моей мечты;
3. Разыграл билеты на матч за подписку на свою страницу в Фейсбуке;
2. Закрыл заседания правительства;
1. Победил балкон.
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У Дубилета не лучше: "Справки в бассейн, права в телефоне, отмена блокнотов." Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт - Цензор.НЕТ 8586
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Artem Polezhaka
4 ч. ·
Слухай мене, бо я Цезарь цієї Імперії,
Я сорок дві Сатурналії, чуєш, відпразнував!
Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую:
Гладіус свій прибери і лацею сховай свою!
Що ти мене переводиш на битву при Акції?
Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити,
Проте юнака я уздрів, Ганімеду подібного,
Що прийняв мене за рясніючу листям смоковницю!
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Какую-то херню этот эксперт написал. Рыночные цены возможны только в условиях конкуренции, а у нас в этом плане везде монополии. Да и чего государство должно погашать разницу частному бизнесу всяких Суркисов, Ахметовых, Коломойских, и так д?
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Чи є в уряді висококласні спеціалісти, які можуть стабільно працювати?
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Да вот я думал что есть. Там многие с очень хорошим резюме, отличное образование в топовых западных ВУЗах, работа в топовых компаниях на высоких должностях. А на деле что-то слабо. Видимо управлять Украиной это не одно и тоже что деньги инвесторов проедать. Конечно ещё очень мало времени прошло, но оптимизма что-то всё меньше.
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Дайте людям право встановлювати індивідуальне опалення
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А вот и повышение цен на отопление!
Зеля, бей идиотов!
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Тысяч 12-15 за тыс. кубов - достаточно прозрачно? Или нужно еще разбавить? Или добавить? Часто это совпадает, но разница все-же может быть и это нужно принимать во внимание.
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Щас зебіли взвиють.
Для них халява - понад усе. Наприклад, Дон Эскобар в 29.10.2019 21:47
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Ох, что Вы?
На таких ветках зебикам делать нечего. Название темы говорит само за себя - не лезь, мозгов не хватит. Кабмін може скасувати постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - експерт - Цензор.НЕТ 1832
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Я не розумію чого вони переживають? ЗЕбобіки обіцяли знизити тарифи, так що верхньої межі вони і так не досягнуть. Чи щось пішло не так?
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