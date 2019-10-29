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Все про:КС (388) суддя (985) з'їзд (69)

 З'їзд суддів обрав Юровську суддею Конституційного суду, ще дві кандидатури голосуватимуть 30 жовтня

Суддею Конституційного Суду України сьогодні обрано Галину Юровську, ще двох суддів обиратимуть завтра шляхом повторного голосування.

Відповідне рішення ухвалено за результатом голосування делегатів XVII позачергового з’їзду суддів України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За результатами голосування необхідну кількість голосів отримала Галина Юровська, чию кандидатуру підтримали 145 делегатів.

"Шановні колеги, я оголошую, що призначеною на посаду судді Конституційного Суду України XVII позачерговим з’їздом суддів України є Юровська Галина Валентинівна", - оголосив головуючий на з’їзді Богдан Моніч.

Оскільки з’їзд має обрати трьох суддів, а решта кандидатів не набрали необхідну кількість голосів, то ще чотирьох суддів з’їзд вирішив внести до бюлетенів для повторного голосування, що відбудеться завтра, 30 жовтня.

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Таким чином, до бюлетеня для повторного голосування внесено Олександра Коровайка, за якого проголосували сьогодні 106 делегатів, Петра Філюка - 98 голосів, Оксану Грищук — 76 голосів та Олександра Прокопенка — 61 голос.

Моніч зазначив, що завтра з’їзд продовжить роботу о 9.30.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня 2019 року.

У порядку денному з’їзду питання про обрання трьох суддів Конституційного Суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також - заслуховування інформації органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156673
 
 
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"важливу роль у суддівській кар'єрі Коровайка зіграв Андрій Портнов . У 2012 році Вища рада юстиції, до якої тоді входив Андрій Портнов, зробила Коровайка головою Херсонського апеляційного суду" пишет в своем блоге "Украинской правды" Екатерина Бутко
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