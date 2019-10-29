 Розведення сил наблизить нормандський саміт, але це не самоціль, - Зеленський

Про це він сказав журналістам після Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що Нормандський формат дуже сильно наблизили", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою будь-якого розведення сил є зменшення кількості можливостей для обстрілів.

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"Ніхто не женеться за Нормандським форматом прямо завтра. Нормандський формат - це ще одна можливість. Тобто, це кілька таких кроків до того, щоб забезпечити реальний режим тиші, не на словах, а реальний", - зазначив він.

Зеленський вказав, що українська сторона йде на розведення сил там, де це можливо. "Де не можемо, небезпечно - там не розводимо. Треба говорити про якісь інші кроки. Тому все по чуть-чуть", - сказав він.