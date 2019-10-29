Про це він сказав журналістам після Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що Нормандський формат дуже сильно наблизили", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що головною метою будь-якого розведення сил є зменшення кількості можливостей для обстрілів.
"Ніхто не женеться за Нормандським форматом прямо завтра. Нормандський формат - це ще одна можливість. Тобто, це кілька таких кроків до того, щоб забезпечити реальний режим тиші, не на словах, а реальний", - зазначив він.
Зеленський вказав, що українська сторона йде на розведення сил там, де це можливо. "Де не можемо, небезпечно - там не розводимо. Треба говорити про якісь інші кроки. Тому все по чуть-чуть", - сказав він.
Вот в чем подлость и преступление Зебила - он реальный преступник, действующий не в интересах народа Украины!
Воно ж варнякало зі своєю зе-приставкою, що після відведення наших військ зможе впасти навколішки перед х**ом.
А тепер уже: тільки =наближає= ...
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата
Мені цікаво, які умови фюрер виставить цьому дебілу після відведення і що воно терендітиме, коли цієї непотрібної для України зустрічі так і не відбудеться.
зе-брехуни.