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Все про:Зеленський (3405) Золоте (82) розведення сил (1)

 Розведення сил наблизить нормандський саміт, але це не самоціль, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розведення сил сторін у Золотому наближає проведення зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

Про це він сказав журналістам після Першого інвестиційного форуму в Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що Нормандський формат дуже сильно наблизили", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою будь-якого розведення сил є зменшення кількості можливостей для обстрілів.

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"Ніхто не женеться за Нормандським форматом прямо завтра. Нормандський формат - це ще одна можливість. Тобто, це кілька таких кроків до того, щоб забезпечити реальний режим тиші, не на словах, а реальний", - зазначив він.

Зеленський вказав, що українська сторона йде на розведення сил там, де це можливо. "Де не можемо, небезпечно - там не розводимо. Треба говорити про якісь інші кроки. Тому все по чуть-чуть", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156672
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля всех убедил, что нет ничего важнее Нормандского саммита. Похоже, что на нем он убьет хуйла.
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Зебил на камеру пообщался с сепарихами, которые будут сдавать проукраинских людей на подвалы, прекрасно зная, что другого не услышит, т.к. люди реально боятся за свою жизнь, что их бросают на откуп оркам и будут молчать!
Вот в чем подлость и преступление Зебила - он реальный преступник, действующий не в интересах народа Украины!
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Чергова брехня блазня.
Воно ж варнякало зі своєю зе-приставкою, що після відведення наших військ зможе впасти навколішки перед х**ом.
А тепер уже: тільки =наближає= ...
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата

Мені цікаво, які умови фюрер виставить цьому дебілу після відведення і що воно терендітиме, коли цієї непотрібної для України зустрічі так і не відбудеться.
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І ще: почали відводити без дотримання режиму тиші, про яку стільки тріскотіли.
зе-брехуни.
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Ти наблизив не Нормандський формат,а здачу національних інтересів України і своє перебування на посаді презедента. Дуже на останне сподіваюсь!
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