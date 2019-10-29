 Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

Про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ще вранці ми читали повідомлення штабу ООС про обстріли з боку ворога, а вже в обід чуємо заяви про відведення. Такі дії президента та його команди є помилкою, не можна йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не забезпечений. Відведення військ як таке не дає нічого, крім виконання Мінських домовленостей, які давно застаріли і не мають жодної ваги. Односторонні кроки з їх виконання не призведуть ні до перемоги, ні до миру", — заявив Вакарчук.

Політик вважає, що слід відходити від мінських домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому, адже кожна зі сторін тодішніх переговорів трактує їх по-своєму.

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"Мета Росії очевидна — вона хоче, щоб Україна опинилася у якомога складнішій ситуації: політичній, економічній, соціальній. Франція та Німеччина хочуть якомога швидше закінчити конфлікт. А для України важливі наші умови. Перше — безпека громадян. Усіх. У тому числі на лінії розведення. Друге — розуміти, яким чином політично відновити контроль над цією територією", - сказано в повідомленні.

"Саме тому замість односторонніх кроків з розведення військ нам необхідна чітка стратегія лінії поведінки. Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має бути за чітким планом, за українськими умовами", – заявив лідер "Голосу".

Для написання таких умов партія "Голос" ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України.