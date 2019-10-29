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 Політика України
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Все про:Вакарчук (143) Золоте (82) Голос партія (85) розведення сил (1)

 Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

У ситуації, коли ворог обстрілює українські позиції, відведення військ неприпустиме. Цей крок не дає нічого, крім виконання мінських угод, які давно застаріли і не мають жодного значення.

Про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ще вранці ми читали повідомлення штабу ООС про обстріли з боку ворога, а вже в обід чуємо заяви про відведення. Такі дії президента та його команди є помилкою, не можна йти ні на які розведення військ, поки режим тиші не забезпечений. Відведення військ як таке не дає нічого, крім виконання Мінських домовленостей, які давно застаріли і не мають жодної ваги. Односторонні кроки з їх виконання не призведуть ні до перемоги, ні до миру", — заявив Вакарчук.

Політик вважає, що слід відходити від мінських домовленостей, які були зафіксовані 5 років тому, адже кожна зі сторін тодішніх переговорів трактує їх по-своєму.

Читайте також: Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС

"Мета Росії очевидна — вона хоче, щоб Україна опинилася у якомога складнішій ситуації: політичній, економічній, соціальній. Франція та Німеччина хочуть якомога швидше закінчити конфлікт. А для України важливі наші умови. Перше — безпека громадян. Усіх. У тому числі на лінії розведення. Друге — розуміти, яким чином політично відновити контроль над цією територією", - сказано в повідомленні.

"Саме тому замість односторонніх кроків з розведення військ нам необхідна чітка стратегія лінії поведінки. Відновлення контролю над Донбасом і Кримом має бути за чітким планом, за українськими умовами", – заявив лідер "Голосу".

Для написання таких умов партія "Голос" ініціювала тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань відновлення територіальної цілісності України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156671
 
   
 Топ коментарі
 
это не ошибка, это государственная измена.
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презИдент зеленский - это главная ошибка населения Украины. а все остальное - следствие этой ошибки
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Не ошибка это, а государственная измена.
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неа...мнение порохоботвы игнорируется. не получится вам на свою сторону ваших противников переманить. с порохоботами выходить на один майдан- взападло
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От, Славко, зателефонуйте Путіну та й висловіть наші - ВАШІ - українські умови. А він негайно побіжить виконувати вимоги великого стратега й тактика. Й Крим віддасть.... Й військо виведе...Може, будемо реалістами й прислуховуватимося до тих, хто нарешті робить щось окрім закликів до світового співтовариства натиснути, засудити, посилити санкціі тощо?Будемо й надалі чекати, коли Росія розвалиться? Це що - усі наші генерали у Генштабі,Міноборони , військовій розвідці тощо тільки й думають, як здатися? Ви дійсно думаєте, що усі плани щодо дій нашої сторони треба виводити у фейсбук та обговорювати на "прямому"? Вони ж Вам не розказують, як співати, а? Ранде-ранде-рандевуууу.....
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Похоже и Вакарчук не знает, что президенту 42 года и он не лох.... что они там все о себе возомнили, советы дают что и как делать..... президент и его команда знают что делать, они пацаны с улицы.
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Слава опять исполнил свою любимую арию шута горохового.
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Вакарчук, как то сдержано ты себя не ведёш. Лидеры ведут себя более решительно.
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