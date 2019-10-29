 Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба ПЦУ.
"Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом, і зруйнована перепона, яка стояла між вами і нами, православними і братами у всьому, перешкода, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів і великої шкоди всій Церкві і православ'ю", - йдеться в опублікованому ПЦУ тексті листа.
Синод Елладської церкви також побажав Епіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.
Вы прихожанин ПЦУ? Человек верующий?
А так я віру в сили природи . За взірець беру не біблію, а Авесту.
Бережи Україну.
У Константинополі розставили крапки над "і": Томосу про автокефалію Москві не давав ніхто https://www.5.ua/svit/u-konstantynopoli-rozstavyly-krapky-nad-i-tomosu-pro-avtokefaliiu-moskvi-ne-davav-nikhto-177551.html
надеюсь, что следующий Президент Украины будет патриотом и государственником, найдет в себе силы изгнать с украинской земли секту УПЦшных сатанистов!
ЗЫ. о том, что такое из себя представляет секта УПЦ МП и её поганые попы, очень хорошо иллюстрирует ниже приведенная картинка и ссылка: Священник з Почаєва називає українських воїнів "убийцами Донбасса" і присвячує вірші терористам
А в попаді біла,
Бо сметану їла"©
Если б пару-тройку ящиков «Метаксы» - ото б радость. А поп попу маляву двинул - чи й не радость.