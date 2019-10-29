 Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба ПЦУ.

"Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом, і зруйнована перепона, яка стояла між вами і нами, православними і братами у всьому, перешкода, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів і великої шкоди всій Церкві і православ'ю", - йдеться в опублікованому ПЦУ тексті листа.

Синод Елладської церкви також побажав Епіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.