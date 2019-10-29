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 Суспільство
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 Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) направив главі Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанію привітання у зв'язку з рішенням архієрейського собору ЕПЦ про визнання автокефалії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба ПЦУ.

"Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом, і зруйнована перепона, яка стояла між вами і нами, православними і братами у всьому, перешкода, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів і великої шкоди всій Церкві і православ'ю", - йдеться в опублікованому ПЦУ тексті листа.

Синод Елладської церкви також побажав Епіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Архієрейський собор ЕПЦ визнав право Константинопольського патріархату надати ПЦУ автокефалію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156669
 
   
 Топ коментарі
 
а Зебилу - термос в жо............пу.............
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Одне прохання: обрізаним, атеїстам та іншим зебілам - не коментувати. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 8735
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Ну що, зебіки, термос набирає літраж! Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2472
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Ну що, зебіки, термос набирає літраж! Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2472
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Ну, хоть у кого-то бизнес складывается.. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 5641
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Одне прохання: обрізаним, атеїстам та іншим зебілам - не коментувати. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 8735
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Я маю на увазі , що всі віри Книги пішли від юдаізму.
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А потім розійшлись після відомих подій. Православним не обов"язково портити штучку. Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 3267
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Вони частіши користуються ею і частіше миються.
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А так я традіоціоналист, похрестили в колишньому, на той час, греко-католицькому храмі, коли ненька на руках носила.
А так я віру в сили природи . За взірець беру не біблію, а Авесту.
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Зеля еще это направление не сдал. Все впереди.
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А Филарету информационную блокаду устроили?
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Ничего. Скоро янелох с ****** встретиться и объявит ПЦУ запрещённой в Украине сектой.
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А патріарх Кіерілко-Гундяїч то нє настоящчій!!!

У Константинополі розставили крапки над "і": Томосу про автокефалію Москві не давав ніхто https://www.5.ua/svit/u-konstantynopoli-rozstavyly-krapky-nad-i-tomosu-pro-avtokefaliiu-moskvi-ne-davav-nikhto-177551.html
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у московитів газ із пер9аків пішов з подвійною силою...
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у сектантов из УПЦ МП и РПЦ ФСБ РФ большая истерика и мега подрыв пуканов!
надеюсь, что следующий Президент Украины будет патриотом и государственником, найдет в себе силы изгнать с украинской земли секту УПЦшных сатанистов!
ЗЫ. о том, что такое из себя представляет секта УПЦ МП и её поганые попы, очень хорошо иллюстрирует ниже приведенная картинка и ссылка: Священник з Почаєва називає українських воїнів "убийцами Донбасса" і присвячує вірші терористам
Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4385
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так надо же было Москве ворованный из Киева престол с Митрополитом как-то присвоить
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Добра новина. Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас
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"Чорна срака у попа,
А в попаді біла,
Бо сметану їла"©
Если б пару-тройку ящиков «Метаксы» - ото б радость. А поп попу маляву двинул - чи й не радость.
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