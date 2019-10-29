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 Суспільство
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Все про:валюта (110) НБУ (510)

 Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

З 5 листопада валюту можна буде купувати без обмежень. До цього дня долари, євро та іншу іноземну валюту можна купувати на суму не більше ніж 150 тисяч гривень на день.

Про скасування обмежень Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Денний ліміт 150 тис. грн через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу скасовано. Також припиняє діяти вимога про надання фізичними особами документів у банк, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою НБУ, ці послаблення не матимуть значного впливу на валютний ринок. "Переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. грн, а загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням сьогодні є пропорційними", - пояснив Нацбанк.

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При цьому чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу і інвесторів цього року становить майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд, уточнюється в повідомленні. Крім того, регулятор не бачить підстав і для посилення тиску на гривню в результаті дії психологічних факторів - інфляційні і девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Нацбанку, і далі поліпшуються.

Згідно з повідомленням, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дозволили Центробанку скасувати цього році понад 30 валютних обмежень, зокрема і для населення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156668
 
 
 Топ коментарі
 
Вчителя продають свою валюту.
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А що там з ходою вчителів у Києві?
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
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НБУ робить все що може щоб обвалити гривню! Кідари! Потрібно терміново знімати Голову НБУ! Керівником НБУ потрібно призначити Олександра Савченко екс директора **** та колишнього заступника Голови НБУ! Савченко заявив що ставка рефінансування має бути зменшена, ставка по ОВДП зменшена, долар має коштувати 17 грн!
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А чого б не призначити Гриценка?
Або тебе?
Фулі там роботи, купляй на Алі експрес фарбу і папір, і друкуй для людей гривні.
Або відразу доляри.
Як два пальця об автобан.
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Игорек, а чого ты не балотировался в прЄЗЕдЄнты весной? Всё то ты знаешь, везде то ты побывал... Нацбанк отменил лимит на покупку валюты - Цензор.НЕТ 8323
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При суцільному бардаку та війні Керують державою не особистості а обставини (Господь Бог), тому особа Президента не має великого значення! Має значення тільки те чи знайдеться 10 праведників!
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при зміцненій гривні згорнеться внутрішнє виробництво та експорт і все знову заполонить імпорт...
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каким образом (?), если "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва" (с) Моника Гидрантовна Нелох
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Зрада¡!!
Все тепер гривні капець... Олігархи скуплять все і інфляція взлетить... Станок працює, прихід валюти з за кордону падає...

Перемога!!!
Економіка росте, це дозволяє зняти штучні ринкові бар'єри... Ринок сам повинен формувати попит і пропозицію без жодних перепон...
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От воно що !
Всьо сходітся. Сбросілі своі $40000 пока оні нє обєсценілісь.
Учітєля, оні ****, умниє...Зналі за кого голосовать.
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А що там з ходою вчителів у Києві?
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
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Пенси з Лугандона, ці дійсно жирують з конфлікту. Ласкове телятко двох мамок сце.
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Когда он тебе сдачу даст железками по 1 гревне будет веселее))
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Третій місяць отримую зп 4к дол. Маю багато надлишків, що робити - скупати гривню?
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Ничего эти лимиты не дают, кроме неудобств.
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Ото у людей зараз заробітки поперли !
По $150000 в день !
А дійсно, наріт перестав жалітися на маленькі пенсії і зарплати.
Слава Зє !
Нарешті кінець Епохи Зубожіння Мародьора !
Діждали !
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Ира луценко обещала долар по сто . Так шо можна теперь скупать по 25 . ( Если есть на то желающие ) . )))
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