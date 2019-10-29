 Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

Про скасування обмежень Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Денний ліміт 150 тис. грн через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу скасовано. Також припиняє діяти вимога про надання фізичними особами документів у банк, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою НБУ, ці послаблення не матимуть значного впливу на валютний ринок. "Переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. грн, а загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням сьогодні є пропорційними", - пояснив Нацбанк.

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При цьому чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу і інвесторів цього року становить майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд, уточнюється в повідомленні. Крім того, регулятор не бачить підстав і для посилення тиску на гривню в результаті дії психологічних факторів - інфляційні і девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Нацбанку, і далі поліпшуються.

Згідно з повідомленням, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дозволили Центробанку скасувати цього році понад 30 валютних обмежень, зокрема і для населення.