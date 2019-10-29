 Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

Про скасування обмежень Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.
"Денний ліміт 150 тис. грн через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу скасовано. Також припиняє діяти вимога про надання фізичними особами документів у банк, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою НБУ, ці послаблення не матимуть значного впливу на валютний ринок. "Переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менше 150 тис. грн, а загальні обсяги купівлі та продажу валюти населенням сьогодні є пропорційними", - пояснив Нацбанк.
При цьому чиста купівля валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу і інвесторів цього року становить майже $4 млрд, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні $21-22 млрд, уточнюється в повідомленні. Крім того, регулятор не бачить підстав і для посилення тиску на гривню в результаті дії психологічних факторів - інфляційні і девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Нацбанку, і далі поліпшуються.
Згідно з повідомленням, лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дозволили Центробанку скасувати цього році понад 30 валютних обмежень, зокрема і для населення.
Або тебе?
Фулі там роботи, купляй на Алі експрес фарбу і папір, і друкуй для людей гривні.
Або відразу доляри.
Як два пальця об автобан.
Все тепер гривні капець... Олігархи скуплять все і інфляція взлетить... Станок працює, прихід валюти з за кордону падає...
Перемога!!!
Економіка росте, це дозволяє зняти штучні ринкові бар'єри... Ринок сам повинен формувати попит і пропозицію без жодних перепон...
Всьо сходітся. Сбросілі своі $40000 пока оні нє обєсценілісь.
Учітєля, оні ****, умниє...Зналі за кого голосовать.
Кажуть, що вони просять Зє Уряд, щоб їх зарплатню $4000, передати лугандонським пєнсам, щоб вони купили меду для бійців Добробатів.
У ТРИЛІТРОВИХ банках.
Під РГД-5, або Ф-1.
Хто знає?
По $150000 в день !
А дійсно, наріт перестав жалітися на маленькі пенсії і зарплати.
Слава Зє !
Нарешті кінець Епохи Зубожіння Мародьора !
Діждали !