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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1306) МЗС (1930) Донбас (13443) Золоте (82) розведення сил (1)

 Розведення сил в Золотому - важливий сигнал для місцевого населення, що рух у напрямку миру можливий, - МЗС ФРН

Міністерство закордонних справ Німеччини вітає початок розведення сил і засобів у районі Золотого на Луганщині.

Про це йдеться в Twitter МЗС ФРН, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж п'яти років на Сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому - важливий сигнал надії для місцевого населення, сигнал того, що реальний рух у напрямку досягнення миру можливий", - сказано в повідомленні.

Дипломати впевнені, що розведення потрібно проводити і на інших ділянках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС

Розведення сил в Золотому - важливий сигнал для місцевого населення, що рух у напрямку миру можливий, - МЗС ФРН 01


Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156667
 
 
 Топ коментарі
 
Капітуляція України влаштовує усіх. Якщо нація так вирішила, то хто стане їй допомагати?
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Ви це помітили? Шановні українці, путін вже не хуйло.
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Ви це помітили? Шановні українці, путін вже не *****.
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Немцы уже руководят этой Моникой и Путин руководит. Немцы говорят, что наше отступление - это сигнал к миру, возможно. Но не уточняют, что будет ,если НЕ ВОЗМОЖНО? И какой мир будет? Под Путиным? Так такой мир народу Украины не нужен.Она уже на двух Майданах об этом сказала всем и немцам в том числе.Что это у них за память плохая? Немцы объединились с агрессором? Зачем тогда с ними о чем -то договариваться, если они играют на поле агрессора? Монике это непонятно?
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Німці вирішують свої питання з путіним, продаючи путіну Україну, як і 100 років тому!
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Ну немцы говорили то же самое когда мы отводили войска из крыма что ето сигнал к миру и избежание войны. Они будут и после отвода войск ВСУ из Киева и Львова говорить что ето сигнал к миру. А сказать немцам чтобы они вывели свои войска из восточного Берлина чтобы ето был сигнал к миру что бы они сказали?
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Ну а где Шрёдер правильно в газпроме и уже давно , напрашивается вывод, а где пасутся меркельша и филин -штам, правильно в этом же бездонном корыте Розведення сил в Золотому - важливий сигнал для місцевого населення, що рух у напрямку миру можливий, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 7995,со всеми вытекающими обстоятельствами
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Головне, щоб Північний потік будувався. А УКраїна...
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Немцы радуются как будто ху@ло пообещал вернуть кенингсберг в обмен на восток Украины
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🤡💩🤢 клоуну позор вечный , чтоб он гнида здох
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Не умничай и к тебе смерть постучится и прозвучит последний звонок , желать смерти кому то дело не требующие особого интеллекта и часто играет на опережение ,будешь подыхать придётся вспомнить мой пост, а ты его уже по любому не забудешь ,он у тебя останется в памяти на всю оставшуюся жизнь, ну и удачи тебе в другой жизни
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ты теперь свой пост до конца жизни вспоминай...
а то - херой других учить...
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Да и ещё потренируйся для начала на Штанмайере если конечно по немецки шпрехаешь и не сцышь подобное предложить соратнику х-ла по газпрому
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ты Штанмайера походу с Шрёдером перепутал
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твой Штанмайер такое жа гавно как и твой шрёдер...
унитазы им почистил?
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это важный сигнал зеле для старта на Ростов!
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Капітуляція України влаштовує усіх. Якщо нація так вирішила, то хто стане їй допомагати?
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Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ

Та подожди ещё. Пока непонятно, куда это движение. Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5390
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Ну допустим удастся развести войска по всей территории размежевания а дальше что?Ставить границу?
Мое мнение что никакого размеживания не должно существовать пока не подконтрольна граница Украины с кацапией или ВСУ или миротворцами из ООН.Размеживатие в таком виде как сейчас это прямая сдача украинских окупированых територий кацапии и никто меня в этом не переубедит.
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Контроль над границей означал бы победу в войне. Тогда никакие переговоры и размежевания будут не нужны. Но о каком контроле можно говорить, когда мы просрали войну? Мы пытаемся вернуть хоть что-то от того что просрали в войне 2014-16 годов.
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Есть один нюансик,если границу с кацапией будут контролировать ООН а ***** будет обязан на это согласится так как кацапия в Украине по его словам не воюет и посылает исключительно гуманитарные грузы а если не согласится то признает что именно он ведет войну в Украине тогда и мировому сообществу придется принимать соответствующие меры и уже заблудившиеся,отпускники и их там нету не проконает.
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Согласен, и что? ООН наверное уже пару лет контролирует границу? Нет??? Вот это новость. А почему?
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Да нифига голубые каски не контролируют.В Минске велась беседа при порохе об войсках ООН но ********* настаивала на размежевании а не о контроле всей окупированой територии и так ни о чем там недобазарилиль а ЗЕ по своей тупости нечаяно а может и сознательно пошел в добровольном порядке на размежевания без контроля ганицы с кацапией что можна приравнять к сдаче окупированой територии.
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Давным давно Израиль оккупировал у Сирии кусок территории, а также Иерусалим присвоил и Палестине не дал независимость. ООН утёрлась. А теперь давай расскажи мне о шансах с ООН против *****?
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це сигнал, що їм можна рухатись на рашку.
та і до чого ті сигнали..?
хіба рашко-окупантів поменшає ? НІ.
так сказонули, наче там громадянський конфлікт, а не інтервенція.
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Европейские друзья за мир)
А кто начал это все на территории Украины, кто оружие поставляет из военторгов соседней страны, так называемых у них сепаратистам,, что они об этом думают?
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"Конфликт" без называния сторон. "Разведение сил" опять без упоминания рф. Дипломаты куевы.
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Это важный сигнал того, что в Нормандском формате фрицы будут всей своей фашней недобитой топить за Вову Путина.
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бизнес превыше всего,когда экономика стагнирует)) еще вчера послали в рашку эшелон с ядерными отходами, а уж те постараются пару атомных бомбочек изготовить в мирных целях)) голандцы с белгами отказались))
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Ну мир бывает позорным. Гансам это хорошо известно, как и последствия.
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Для кого последствия, если Германия занимает сейчас первое место в Европе по экономике?
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Да, после того, как оттуда 15 лет выселяли евреев. Кого на небо, кого за океан. Нам бы так.....
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лоукал попьюлэйшн сдавайте оружие и начинайте брататься,гражданский конфликт в стране заканчивается))
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Немецкие проститутки "За" сдачу Украины
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иди бульбу капай и портрет "бацьки" на шкапчику не забудь протереть.
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Для непонятливых, поясняю. Сегодня некая часть деятелей не просто плюнула в поколения украинцев, которые сражались за независимость своей родины, они плюнули не только и не столько в нашу историю, они плюнули в свежие могилы только что погибших героев, которые сложили свои головы за те километры, которые "по приколу" сегодня возвращаются противнику.
Это - совсем другая ситуация, поскольку историю можно не знать просто по тупости, своих предков можно не чтить просто из-за душевного скотства, но плюнуть в могилы воинов, которые погибли на наших глазах, это уже не история или теория, это уже - глубоко личное для каждого, кто называет себя украинцем.
А теперь все, кто это поддержал сегодня и взялся руками за измену, получили свою порцию красящего агента, который никогда и ничем не смыть. Эта власть уйдет очень быстро, так или иначе и хотя бы потому, что она - бестолковая и не жизнеспособная. И потом, когда кто-то будет рассказывать своим родным, близким, знакомым, а особенно - своим детям, что не выпачкался в зеленое, этот номер уже не пройдет. Именно сейчас и именно сегодня - последний шанс избежать этой метки.
У меня - все! Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5994
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Это важный сигнал успеть бежать тем кто по глупости думал что Украина их защитит их предали свои же сограждане 73%.
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"потом голым скакал и кричал что все его предали"(с)
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Они в Германии совершенно не понимают, что происходит, потому что наши политические деятели через одного приверженцы русского мира, вот фрицы и потеряли всякую картину действительности.
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Верите, что орки ушли:?
Мы нет. Показали, что в одну машину загрузили окров и всё... одну:????? В нашем отведении целая колонна. зе сливает Украину. 6 орков :??? Картинка для зелебобов и лохов.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////// ЗЕЛЕНСЬКИЙ У МАРІУПОЛІ ЗУСТРІВСЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ І ЗАЯВИВ ПРО ЗАПУСК ФОНДУ З РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНБАСУ...........REINTEGRATSUIA DONBASSA PRI PUTINSKOM PRESTUPNOM PRAVLENII ABSOLIUTNO NEVOZMOSHNA.........DA VOZMOSHNO INTEGRIROVAT'' PROPUTINSKII DONBASS V PROPUTINSKUIU UKRAINU===NO NEUSHELI PODOBNOE MRAKOBESIE BUDET DOSTIGNUTO............MOSHNO PRINIAT'' RADI STABIL'NOGO MIRA =LDNR= V SOSTAV UKRAINU //////NA BUMAGE//////// NO REAL''NO =LDNR= DOLSHNU BUT'' LIKVIDIROVANU==== PUTINSKII KRUM= DOLSHEN BUT'' LIKVIDIROVAN====PUTINIZM V ROSSII DOLSHEN BUT'' LIKVIDIROVAN.........=================ROSSIIANE===VU 95 PROTSENTNUM SOSTAVOM NENAVIDITE PUTINSKII FASHUSTKII RESHUM NO MNOGIE IZ VAS BOIATSIA===OPASAIUTSIA KREMLEVSKOGO GESTAPOVSKOGO PUTINISTICHESKOGO FIURERA===I ETO PRAVIL''NO........==========SKOL''KO TU KROVAVUX DROV NARUBILA PUTINISTICHESKAIA SATANINSKAIA MERZOST'' I VSE ETO ZLO *********'' RADI VELICHIIA TVOEGO VLASTNOGO TSHESLAVNOGO VUSOKOMERNOGO EGO...........===========KOGDA SHE TU PUTIN SDOXNESH'' KAK BESHENAIA SOBAKA V TVOIX VOROVITUX TSARSKIX XOROMAX====SOXRANI TUSIACHI SHUZNEI PUTINISTICHESKAIA SVOLOCH''...........TOL''KO ZA UBIISTVO BORISA TEBIA NUSHNO POVESIT'' KAK TVAR'' NA KREMLEVSKIX VOROTAX...........=========ROSSIIANE===OTVERGAITE PUTINIZM===ABSOLIUTNOE ZLO.........VU DOLSHNU PROTSVETAT'' ROSSIIANE I DRUGIE NARODU===UKRAINTSU===VSE NARODU DOLSHNU PROTSVETAT'' NO TAKIE MONSTRU KAK GITLER I PUTIN URODOVALI I URODUIUT CHELOVECHESTVO...........SMERT'' PUTINIZMA PRIBLISHAETSIA===PRIBLISHAETSIA STANOVLENIE NOVOI DEMOKRATICHESKOI GUMANNOI ROSSII.......
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если ему уши побольше, он будет на чебурашку похож.
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Какой позор. Я бы не удержался и прикладом *****ул бы етой косоглазой твари между глаз. Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 3086
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как то плевать..у меня есть своя формула мира.
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..."Слуга народа" назвал разведение войск договоренностью между Украиной и "ЛНР"Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук написал, что ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом, чем вызвал гневные комментарии под сообщением в Facebook
Об этом он написал в Facebook.

Читателей поста возмутила аббревиатура "ЛНР", что, по их мнению, свидетельствует о признании террористов.

"Это легализация НВФ?" - интересуется Василий Масный.

В ответ Камельчук попросил назвать свой вариант, и ему предложили писать "русские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой пост.
Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 5216
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337779-sluga_naroda_nazval_razvedenie_vojsk_dogovorennostjju_mehdu_ukrainoj_i_lnr
...
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самі вибрали цю гниду, самим і відповідати!
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А мы что ,бездействовать должны,да?Типа нас это не коснется?
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Розведення військ на Донеччині - це путінська політика для нової хвилі
дестабілізації в Україні. Більшість населення цього не хоче, а дилетанти
вважають розведення як позитив. Це збурить більшість населення, спровокує нові
майдани, скаламутить воду, а це дозволить Путіну в брудній воді ловити бажану
рибу.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// PUTINISTICHESKII DEGENERAT VTSEPILSIA V UKRAINU SVOIMI MILITARISTICHESKIMI OKKUPATSUONNUMI SHELEZNUMI CHELIUSTIAMI DEISTVUIA 6=SHESTOI GOD KAK PARAZIT KAK GLIST =BUCHII TSEPEN''= KAK MAN''IAK KOTOROMU POZAVIDOVALI BU AGENTU =AL''KAIDU= I =ISLAMSKOGO GOSUDARSTVA=..........ZA 5=PIAT'' LET NAPRASHUVAETSIA VUVOD O TOM CHTO =MINSKIE SOGLASHENIIA= I =NORMANDSKII FORMAT= NE RABOTAIUT===DASHE NE DOSTIGNUT ELEMENTARNUI STABIL''NUI MIR NE UPOMINAIA PROTSESS VEDUSHII K POLNOMU VOSTANOVLENIIU PRESHNIX ZAKONNUX UKRAINSKIX GRANITS I TERRITORII..........RESHENIE UKRAINSKOI PROBLEMU OCHEN'' PROSTOE===ETO LIKVIDATSUIA PUTINIZMA===ETO SMENA PUTINA===ETO STANOVLENIE DEMOKRATICHESKOI ADEKVATNOI ZDOROVOI ROSSII VLASTI KOTOROI UVASHAIUT TERRITORIAL''NUE CHELOVECHNUE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE BRIUSSEL''SKIE MONOPOLIARNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI............==========ROSSIIA VSTAVAI===PODNIMAISIA NAROD===TOBOI PRAVIT UROD.........SBROS''TE ROSSIIANE S KROVAVOGO TRONA===GEGEMONA===UNICHTOSHTE BEDU I GORE ROSSIISKOGO I DRUGIX NARODOV===NELIUDIA PUTINA NEDOSTOINOGO CHELOVECHNOGO ZEMNOGO RODA.......
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Угу. С Берлина виднее что у нас на дамбасе творится. А фрицы уже радуются. Завтра можно снимать с Рашки санкции, качать газ по СП-2 и забивать деньгами карманы. А вы *битесь как хотите.
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Они уже вчера в рашку отправили состав с ядерными отходами так что договорняки там серьезные. А рашке только лучше, чем больше ядерных отходов тем быстреее быдло масса навернется. А для ограниченой численности биомассы средств хватит надолго
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Суд Брюсселя відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до 16 грудня..........PRESTUPNIK PUCHDEMON NAXODIAS'' V BRIUSSELE *********** SVOIM PRISUTSTVIEM ETOT GOROD PROGRESSIVNUI VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII DEMOKRATICHESKII GUMANISTICHESKII POTENTSUAL KOTOROGO OGROMEN........SEPARATIST TERRORIST NATSUONALIST RAZRUSHUTEL'' ISPANII PUCHDEMON OBIAZAN PREDSTAT'' PERED MADRIDSKIM SPRAVEDLIVUM SUROVUM SUDOM.........DEIATEL''NOST'' OPPOZITSUONNUX POLITIKOV NE DOLSHNA ZATRAGIVAT'' TERRITORIAL''NUE ANTINATSUONALISTICHESKIE GUMANISTICHESKIE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE USTOI..........CHELOVECHESTVO DOLSHNO STANOVITSIA EDINUM RESHAIA TERRITORIAL''NUE NATSUONAL''NUE MILITARISTICHESKIE POLITICHESKIE EKONOMICHESKIE RELIGIOZNUE PROBLEMU.......PUTIN PUCHDEMON TORRA DOLSHNU BUT'' OSUSHDENU POSHUZNENNO KAK OSOBOOPASNUE PRESTUPNUE AGENTU DEIATEL''NOST'' KOTORUX NESOVMESTIMA S DOSTISHENIEM ELEMENTARNOI STABIL''NOSTI V KOTOROI OSTRO NUSHDAETSIA CHELOVECHESKAIA TSUVILIZATSUIA.........
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Каким образом?
Сколько можно хранить эту тайну, покрытую мраком?
Каким образом, отдавая свою землю врагу, можно победить?!
Ведь свинособаки и полицаи четко сказали, что никакого мира и подчинения Украине НЕ БУДЕТ, они сказали прямым текстом, что остаются под протекторатом *********....
И получается, что под аплодисменты Евронаблюдателей, Украина будет отводить свои войска, по первому требованию *****, а то он с Зебилом гнойным здороваться перестанет?! Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 6398 Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 4047
Понятно что ЭТО нужно *********, для снятия санкций, ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО УКРАИНЕ?!...
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// GOSPODIN VAKARCHUK PRAV===NEDOPUSTIMO RAZVODIT'' VOISKA PRI PRODOLSHENII OBSTRELOV UKRAINU KREMLEVSKUMI LUGANDONSKIMI PUTINSKIMI BANDITSKIMI NAEMNIKAMI...........LOGICHESKI RASSUSHDAIA===SEICHAS PUTINU V 2019 GODU MIR NE NUSHEN A V 2024 =IZBIRATEL''NOM GODU= MIR MOSHET STAT'' NEOBXODIM POVUSHAIA REITING KREMLEVSKOGO DUSHEGUBNOGO FIURERA.........=======DLIA VAS UKRAINTSU I ROSSIIANE MIR===ETO SAMOE VASHNOE DOSTISHENIE PRI PUTINSKOM IZUVERSKOM PRESTUPNOM ANTISLAVIANSKOM UPRAVLENII..........==========ROSSIIANE===VU VOSTANOVITE S OGROMNUM UDOVOL''STVIEM V SVOE VREMIA UKRAINU MOLDOVU GRUZIIU I AZERBAIDSHAN POTOMU CHTO NEOBXODIMO VSESTORONNE SOVERSHENSTVOVAT''SIA A NE NAXODIT''SIA POD VLAST''IU OLIGARXICHESKIX TSAR''KOV STALKIVAIUSHIX LBAMI NARODU ODNOVREMENNO VOROVITO I SHADNO OBOGASHAIAS'' UDERSHUVAIA PRESTUPNUIU DIKTATURU...........=========ROSSIIANE===SVERGAITE PUTINA===2=VTOROGO GITLERA........PUTIN===ETO IDIOT......
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате.........DOVERIE K LIKVIDATORU SLAVIANSKOGO MIRA PUTINU 0=NULEVOE.......TAKOE VPECHETLENIE CHTO PUTIN RABOTAET NA =NORMANDSKII FORMAT= NA SAMU VSTRECHU RADI VSTRECHI NO NE NA MIR..........TSUNIZM I LSHUVOST'' PUTINA OPIRAIUTSIA NA IAKOBU BESKONTROL''NUX I ABSOLIUTNO NEZAVISIMUX BOEVIKOV =LDNR= SPOSOBNUX NACHAT'' STRELIAT'' V LIUBOI NEPREDSKAZUEMUI MOMENT.......NA SAMOM DELE PUTIN TOTAL''NO UPRAVLIAET KAK =LDNR= TAK I =PUTINSKIM KRUMOM= ADSKIMI PRESTUPNUMI OBRAZOVANIIAMI..........KAK SHE CHUDOVISHNO OSHUBSIA EL''TSUN NAZNACHIV PUTINISTICHESKUIU MRAZ'' SVOIM PREEMNIKOM RASCHLENIAIUSHIM STRANU A TAKSHE *************** NARODU EXS=USSR A ROSSIISKII NAROD===ETO OGRABLENNOE BEDNOE BESPRAVNOE =PUSHECHNOE MIASO= DLIA LIUDOEDA PUTINA..........=======MIR PUTIN===ETO PODVEDENIE ITOGOV TVOEI SMERTODEIATEL''NOSTI PUTINISTICHESKII SADISTKII OTMOROZOK.......100=STO PROTSENTOV V UKRAINE NASTUPIT STABIL''NUI MIR NO SKOL''KO LIUDEI BUDET UNICHTOSHENO DO NASTUPLENIIA ETOGO MIRA ZNAESH'' TOL''KO TU PUTINISTICHESKOE RASHUSTKOE SUSHESTVO===SAMUI OPASNUI PRESTUPNIK 21 STOLETIIA.......
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Разведение сил в Золотом - важный сигнал для народа Украины,что "зе "власть сливает Украину рашисту
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Мутаки вони! За квасову трубу-2 дупу ху@лу вилижуть! Канфлікт на вастокє Украіни? Потвори!!!
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Не нужно быть дебилом. Для пэтроотов мародёровцев это почти невозможно, но надо стараться.
***** никогда не пойдёт ни на какой мир. Война ему выгодна. Любая. Потому что там можно испытывать оружие, которое *****стан точит против Запада или продаёт, чтобы поддерживать штаны. Потому что любая война - исчерпывающий информационный отмаз для российского быдла в ухудшающейся экономической ситуации: "вам плохо жить не потому, что Шойгу или ***** получили очередной миллиард, а потому, что наша родина даёт отпор коварному Западу на войне в Сирии, на Украине" и т.д. Война выгодна тем, что там можно утилизаровать маргиналов, радикалов... Ведь они сегодня за власть, а завтра возглавят толпы громящих банки, поместья путинской элиты и винно-водочные магазины. Поэтому их лучше утилизировать на войне. Война выгодна ещё и тем, что там в реальной боевой обстановке подходят подготовку и переподготовку снайперы, спецназ, разведка и контрразведка, проводит боевые технические испытания ВПК... То-есть те, кто готовится взрывать дома в Гродно и Запорожье, в Люблине и Потсдаме, в Брно и Турине...
Война поддерживается и подпитывается любым путём и любыми средствами. *****, пока живёт, никогда её не остановит. Так было при совке, пока не затрещала экономика. Так вот активность и предложения Зеленского разрушают эту жизненно важную, критическую для ***** и России форму существования недоимперии - война. Конечно же, используются информационные диверсии для дискредитации, купирования, нейтрализации. Но *****стан критически зависим от Запада, от западной экономики. Поэтому идеальным в Кремле считают вариант, когда всю вину за "сорванный мир" можно будет пытаться возложить на Украину. Именно отсюда все действия Кремля.
Только рядовым соесосам этого не понять, ведь такие элементарные вещи для их засахаренного мозжечка - высшая математика.
Иное дело - порох*йло и его придворные, наживавшиеся на войне...
Они ничем не отличаются от своих кремлёвских антиподов. Они вроде бы враги - но вот результаты их "работы" - идентичны: грабёж через кровь и на крови.
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Немцы займитесь своими арабами и гдр ( последние выборы это просто жесть). И без вас тошно
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Глаза протри, Украина просит Германию помогать, а не наоборот.
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Северным потоком 2 или поставкой Сименс турбин в Крым? Или секонд хендом? Чем там Германия памагала?
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////////// ЗЕЛЕНСЬКИЙ У МАРІУПОЛІ ЗУСТРІВСЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ І ЗАЯВИВ ПРО ЗАПУСК ФОНДУ З РЕІНТЕГРАЦІЇ ДОНБАСУ...........REINTEGRATSUIA DONBASSA PRI PUTINSKOM PRESTUPNOM PRAVLENII ABSOLIUTNO NEVOZMOSHNA.........DA VOZMOSHNO INTEGRIROVAT'' PROPUTINSKII DONBASS V PROPUTINSKUIU UKRAINU===NO NEUSHELI PODOBNOE MRAKOBESIE BUDET DOSTIGNUTO............MOSHNO PRINIAT'' RADI STABIL'NOGO MIRA =LDNR= V SOSTAV UKRAINU //////NA BUMAGE//////// NO REAL''NO =LDNR= DOLSHNU BUT'' LIKVIDIROVANU==== PUTINSKII KRUM= DOLSHEN BUT'' LIKVIDIROVAN====PUTINIZM V ROSSII DOLSHEN BUT'' LIKVIDIROVAN.........=================ROSSIIANE===VU 95 PROTSENTNUM SOSTAVOM NENAVIDITE PUTINSKII FASHUSTKII RESHUM NO MNOGIE IZ VAS BOIATSIA===OPASAIUTSIA KREMLEVSKOGO GESTAPOVSKOGO PUTINISTICHESKOGO FIURERA===I ETO PRAVIL''NO........==========SKOL''KO TU KROVAVUX DROV NARUBILA PUTINISTICHESKAIA SATANINSKAIA MERZOST'' I VSE ETO ZLO *********'' RADI VELICHIIA TVOEGO VLASTNOGO TSHESLAVNOGO VUSOKOMERNOGO EGO...........===========KOGDA SHE TU PUTIN SDOXNESH'' KAK BESHENAIA SOBAKA V TVOIX VOROVITUX TSARSKIX XOROMAX====SOXRANI TUSIACHI SHUZNEI PUTINISTICHESKAIA SVOLOCH''...........TOL''KO ZA UBIISTVO BORISA TEBIA NUSHNO POVESIT'' KAK TVAR'' NA KREMLEVSKIX VOROTAX...........=========ROSSIIANE===OTVERGAITE PUTINIZM===ABSOLIUTNOE ZLO.........VU DOLSHNU PROTSVETAT'' ROSSIIANE I DRUGIE NARODU===UKRAINTSU===VSE NARODU DOLSHNU PROTSVETAT'' NO TAKIE MONSTRU KAK GITLER I PUTIN URODOVALI I URODUIUT CHELOVECHESTVO...........SMERT'' PUTINIZMA PRIBLISHAETSIA===PRIBLISHAETSIA STANOVLENIE NOVOI DEMOKRATICHESKOI GUMANNOI ROSSII......
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Ніхто і ніде не звинуватить мене в підтримці Зе,але заради справедливості потрібно почекати,що ДАЛІ!!!! Опоненти Зе розуміють(Я РОЗУМІЮ),що ЧУВАК поставив на кон не тільки своє багатство,зароблене непосильною працею,а можливо і своє життя і майбутне родини,якщо піде щось не так,не дай Боже,то і йому і майже всім депутатам слуги прийдеться зовсім не солодко. Тож я пропоную почекати і тоді робити висновки,можливо це і спрацює,а можливо і ні!!!
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