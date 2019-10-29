 Розведення сил в Золотому - важливий сигнал для місцевого населення, що рух у напрямку миру можливий, - МЗС ФРН

Про це йдеться в Twitter МЗС ФРН, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж п'яти років на Сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому - важливий сигнал надії для місцевого населення, сигнал того, що реальний рух у напрямку досягнення миру можливий", - сказано в повідомленні.

Дипломати впевнені, що розведення потрібно проводити і на інших ділянках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС



Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.