 Розведення сил в Золотому - важливий сигнал для місцевого населення, що рух у напрямку миру можливий, - МЗС ФРН

Про це йдеться в Twitter МЗС ФРН, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж п'яти років на Сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому - важливий сигнал надії для місцевого населення, сигнал того, що реальний рух у напрямку досягнення миру можливий", - сказано в повідомленні.
Дипломати впевнені, що розведення потрібно проводити і на інших ділянках.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.
а то - херой других учить...
унитазы им почистил?
Та подожди ещё. Пока непонятно, куда это движение.
Мое мнение что никакого размеживания не должно существовать пока не подконтрольна граница Украины с кацапией или ВСУ или миротворцами из ООН.Размеживатие в таком виде как сейчас это прямая сдача украинских окупированых територий кацапии и никто меня в этом не переубедит.
та і до чого ті сигнали..?
хіба рашко-окупантів поменшає ? НІ.
так сказонули, наче там громадянський конфлікт, а не інтервенція.
А кто начал это все на территории Украины, кто оружие поставляет из военторгов соседней страны, так называемых у них сепаратистам,, что они об этом думают?
Это - совсем другая ситуация, поскольку историю можно не знать просто по тупости, своих предков можно не чтить просто из-за душевного скотства, но плюнуть в могилы воинов, которые погибли на наших глазах, это уже не история или теория, это уже - глубоко личное для каждого, кто называет себя украинцем.
А теперь все, кто это поддержал сегодня и взялся руками за измену, получили свою порцию красящего агента, который никогда и ничем не смыть. Эта власть уйдет очень быстро, так или иначе и хотя бы потому, что она - бестолковая и не жизнеспособная. И потом, когда кто-то будет рассказывать своим родным, близким, знакомым, а особенно - своим детям, что не выпачкался в зеленое, этот номер уже не пройдет. Именно сейчас и именно сегодня - последний шанс избежать этой метки.
У меня - все!
Мы нет. Показали, что в одну машину загрузили окров и всё... одну:????? В нашем отведении целая колонна. зе сливает Украину. 6 орков :??? Картинка для зелебобов и лохов.
А вот и видео, как российские буряты разоружают украинских военных. (c)
Об этом он написал в Facebook.
Читателей поста возмутила аббревиатура "ЛНР", что, по их мнению, свидетельствует о признании террористов.
"Это легализация НВФ?" - интересуется Василий Масный.
В ответ Камельчук попросил назвать свой вариант, и ему предложили писать "русские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой пост.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337779-sluga_naroda_nazval_razvedenie_vojsk_dogovorennostjju_mehdu_ukrainoj_i_lnr
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дестабілізації в Україні. Більшість населення цього не хоче, а дилетанти
вважають розведення як позитив. Це збурить більшість населення, спровокує нові
майдани, скаламутить воду, а це дозволить Путіну в брудній воді ловити бажану
рибу.
Сколько можно хранить эту тайну, покрытую мраком?
Каким образом, отдавая свою землю врагу, можно победить?!
Ведь свинособаки и полицаи четко сказали, что никакого мира и подчинения Украине НЕ БУДЕТ, они сказали прямым текстом, что остаются под протекторатом *********....
И получается, что под аплодисменты Евронаблюдателей, Украина будет отводить свои войска, по первому требованию *****, а то он с Зебилом гнойным здороваться перестанет?!
Понятно что ЭТО нужно *********, для снятия санкций, ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО УКРАИНЕ?!...
***** никогда не пойдёт ни на какой мир. Война ему выгодна. Любая. Потому что там можно испытывать оружие, которое *****стан точит против Запада или продаёт, чтобы поддерживать штаны. Потому что любая война - исчерпывающий информационный отмаз для российского быдла в ухудшающейся экономической ситуации: "вам плохо жить не потому, что Шойгу или ***** получили очередной миллиард, а потому, что наша родина даёт отпор коварному Западу на войне в Сирии, на Украине" и т.д. Война выгодна тем, что там можно утилизаровать маргиналов, радикалов... Ведь они сегодня за власть, а завтра возглавят толпы громящих банки, поместья путинской элиты и винно-водочные магазины. Поэтому их лучше утилизировать на войне. Война выгодна ещё и тем, что там в реальной боевой обстановке подходят подготовку и переподготовку снайперы, спецназ, разведка и контрразведка, проводит боевые технические испытания ВПК... То-есть те, кто готовится взрывать дома в Гродно и Запорожье, в Люблине и Потсдаме, в Брно и Турине...
Война поддерживается и подпитывается любым путём и любыми средствами. *****, пока живёт, никогда её не остановит. Так было при совке, пока не затрещала экономика. Так вот активность и предложения Зеленского разрушают эту жизненно важную, критическую для ***** и России форму существования недоимперии - война. Конечно же, используются информационные диверсии для дискредитации, купирования, нейтрализации. Но *****стан критически зависим от Запада, от западной экономики. Поэтому идеальным в Кремле считают вариант, когда всю вину за "сорванный мир" можно будет пытаться возложить на Украину. Именно отсюда все действия Кремля.
Только рядовым соесосам этого не понять, ведь такие элементарные вещи для их засахаренного мозжечка - высшая математика.
Иное дело - порох*йло и его придворные, наживавшиеся на войне...
Они ничем не отличаются от своих кремлёвских антиподов. Они вроде бы враги - но вот результаты их "работы" - идентичны: грабёж через кровь и на крови.