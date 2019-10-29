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Все про:Донбас (13443) Золоте (82) розведення сил (1)

 Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС

У штабі Операції об'єднаних сил пояснили ситуацію з тим, що не зважаючи на обстріли в населеному пункті Золоте, ЗСУ почали відведення військ з лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Для усунення непорозумінь довкола матеріалів прес-центру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.

Читайте також: Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко

Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення в Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ.

А 5 обстрілів, які російські окупаційні війська вчора зробили з крупнокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися за межами ділянки розведення №2".

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156666
 
 
 Топ коментарі
 
Штаб операции объединенных сил наш или уже их?
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ЗЕ изо всех сил хотит встретится с ХУЙЛОМ! зачем хер его знает великая млять тайна!!
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Представляю себе, как бы среагировал народ, если бы в 2014м штаб АТО сообщил: "Террористы сегодня не стреляли по Мариуполю, поэтому отвод войск из Мариуполя начался".

А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
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Штаб операции объединенных сил наш или уже их?
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Забрехалась Зе команда. Дошли до полного маразма - оправдывают агрессора и его обстрелы.
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Бойові генерали схожі на молоду заміжню жінку, яка вперше віддалася футбольній команді.
Яких лише причин для виправдання не знаходять
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А ты еще сомневаешься ******** как они оправдывают боевиков? Уже даже обстрелы не критикуются, а делаются оправдательные заявления что боевики стреляли не в то подразделение ВСУ которое стоит в Золотом, а всего лишь в их соседей.
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Лохи в погонах так и выглядят, ска у этого племяша кацапы убили , а он зе подмахивает да на флейте дудит, это даже не позор , это то шо с жизнью мужика вообще не совместимо.
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не лоху и его шобле пора собирать монатки до Ростова.
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ЗЕ изо всех сил хотит встретится с ******! зачем хер его знает великая млять тайна!!
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Певне знаходить в пасивному сексі з таким мачо як Пуйло пікантну насолоду.
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Предателю Зеленскому и его семье нужны гарантии безопасности при побеге в Россию. Место на Московской сцене и особняк на Рублёвке. Помогите беглому еврею.
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Ну как зачем... Сделать селфи, доказать что он не лох какой то, а "мировой лидер")
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с такими ОБСЕ и выборы демократично пройдут на лугандоне!
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Представляю себе, как бы среагировал народ, если бы в 2014м штаб АТО сообщил: "Террористы сегодня не стреляли по Мариуполю, поэтому отвод войск из Мариуполя начался".

А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
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Ну так вроде крым так и сдали, вывели войска пока не стреляют чтобы небыла вайны. К чему все ето привело? Да и зачем мы платим 5% на армию которая не защищает а при обстрелах обращается в бегство? За те деньги что мы 30 лет перечислили на рамию можно было нанять 1 миллиард арабов, сомалийских пиратов, афганцев и прочих наемников и они нам не только дамбас и крым отбили бы, а и Кубань с Масквой захватили бы по инерции.
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Вы понимаете, что он ему ножом пырнул не в правую почку, а в левую? Потому никаких препятствий для донорства его правой почки нет!

Примерно так?
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Зебили вы уже холопы путина. Мои вам поздравления
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пахах что за маразм?!тоесть если обсрел за 20 метров.то это уже 'нету обсрелов'
зеЛя и его банда!мрази и предатели!они уже подписали себе путевку на ростов
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Танки террористов уже стоят под Киевом. Уйня,они же не подо Львовом ещё стоят,продолжаем отводить свои войска.
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Вы вот как бы ехидно на это смотрите, а с той стороны стоит крупнейшая по территории страна мира, по факту не слабая, кто бы что не говорил. Паскудно это все, но Украина наверно единственная в мире кто может сдерживать геополитическое наступление рашки и тут ничего не попишешь.
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Олександр Аргат‏ @olarhat 6 часов назад

зепаратист ще пошкодує про те, що повірив головному ворогу
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🤮🤮🤮🤮🤮-🤡🤢🥒🐒🐸🐏🐑 мрази позорные
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Наперсточники хренови...Них дня без брехни...Причем лгут все:през,премьер,депутати, генерали...
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Когда штаб ВСУ не дает ответку по боевикам и не разрабатывает наступление или контрудар для освобождения украинской территории, а оправдывает боевиков что они стреляли но мало и убили не так уж и много наших, и отступление можно продолжать. Ето уже ДНО или может буде еще хуже? Может ету армию распустить пока не поздно и они не обьеденились с рашистами и не начали совместно вылавливать *нациков* и украинских патриотов для мирной сдачи Киева?
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И хай меня забанят, сил нет это дерьмо терпеть.
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E tu perché non sei in esercito per difendere la Patria? Soltanto sei bravo a blaterare.
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Пока бурятская пуля не прилетит в голову украинскому хенералу, он просто не поверит. Тогда может почешет шишку на своем медном лбу и призадумается, почему в 2008 году ОБСЕ заявило, что еврогеям-комиссарам непонятно, РФ напала на Грузию или наоборот.
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А если *бнуть по Конча Заспе или Подолу из 120 минометов по дому не Зеленского а Богдана ето будет считаться провокацией и можно отводить олигархов из КончаЗаспы чтобы не правацировали или нет? Или все же можно стрелять из разрешенных минскими соглашениями калибров 60мм и 12.7?
А лучше всего *****ть по кацапскому посольству и росийским банкам, чтобы они отвели свое посольство из территории Украины и не провоцировали?
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Представляю когда уже ВСУ будет контролировать Границу с рашей в тех областях петя-путе боты так и будут продалжать визжать - нет капитуляциии !
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Не втомились цілий день цю хрінь постить?
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Буду постить пока петя-путеботы со своим богом путей не капитулируют ))
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Саме тому пуйло схвалює роботою зеленського?
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Кстати минутка юмора - выходят заросшие почти деды из посадки в Золотом и к бабке !Ну шо бабка сепары и хасапы где? Бабка какие хасапы сынки война уже 5 лет как закончилась ! Партизаны - ох еее а мы до сих пор поезда под откос пускаем !
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Ду клеине дейтчен медхен ! ду бист думкопфф !
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Нада просто перестать докладівать шо стреляют.
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Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2361

и он переехала на улицу киевскую, а она на киевскую..
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Штаб ОО СС тоже не лохи, вони дебіли і зрадники.
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Спочатку народу України треба піднятися і похоронити штаб зрадників України.Нема їм віри.
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Виталий Портников
Вчера в 13:45 ·

Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?


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Я не лiх , а ото не обстрєл, і ничево я вам не должен, тут вам не 42 год с немецкими пассажирами.
==
Переведите хто-нибудь с зеленского.
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Наша влада і генерали грають з вогнем!...
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шоу...
не у всех такой опыт и талант к перевоплощению и приколам...ну ...репетировать надо больше...
а то с такими объяснениями... комика не рассмешить...
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Ось так! В України вже ворог не тільки в кремлі, а й на Банковій, в Кабміні і в Генштабі!
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петя - боты регулярно капитулируют как Кива а некоторые не однократно !
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Якщо в результаті так званого одностороннього відводу військ Україна втратить ще хоть один метр української території, то Зеленський перестане бути Президентом України!
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Ситуация. Дождь идет, а мы на лыжах. Вот так на нас смотрят и не смеются. Над больными
грешно смеяться.
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Мда, мне кажется, что не того президента ****** называли!
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