 Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Для усунення непорозумінь довкола матеріалів прес-центру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.
Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.
Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення в Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ.
А 5 обстрілів, які російські окупаційні війська вчора зробили з крупнокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися за межами ділянки розведення №2".
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.
Яких лише причин для виправдання не знаходять
А сегодня зелебобикам могут впарить и флаг мордора над Киевом, они же устали от войны.
Примерно так?
зеЛя и его банда!мрази и предатели!они уже подписали себе путевку на ростов
зепаратист ще пошкодує про те, що повірив головному ворогу
А лучше всего *****ть по кацапскому посольству и росийским банкам, чтобы они отвели свое посольство из территории Украины и не провоцировали?
Loch!)
и он переехала на улицу киевскую, а она на киевскую..
Вчера в 13:45 ·
Володимиру Зеленському варто було б пояснити громадянам України, яким чином він збирається забезпечити не просто мир, а мир без капітуляції. Все, що робив президент до сьогоднішнього дня - це виконував російські умови, щоб домогтися зустрічі в "нормандському форматі" з Володимиром Путіним. Російське уявлення про цю зустріч не є секретом - ще до її проведення повинні бути досягнуті конкретні домовленості, які схвалять учасники саміту. При цьому Кремль висуває одну умову за іншою. А коли про свої умови нагадує Київ, в Москві це сприймають як дурість або насмішку.
Нехай Володимир Зеленський пояснить - спочатку самому собі, а потім співгромадянам - як він збирається виходити з цього глухого кута. Нехай вирішить, що робитиме, якщо виявиться - а так і буде - щось миру без капітуляції досягти не можливо.
Капітулювати або оборонятися?
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Переведите хто-нибудь с зеленского.
не у всех такой опыт и талант к перевоплощению и приколам...ну ...репетировать надо больше...
а то с такими объяснениями... комика не рассмешить...
грешно смеяться.