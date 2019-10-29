 Терористи обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Для усунення непорозумінь довкола матеріалів прес-центру ОС пояснюємо, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил і ділянок розведення зокрема, проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

Фіксація обстрілів представниками СММ ОБСЄ проходить на підставі інформації з відеокамер Місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.

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Таким чином, зафіксований 26.10.2019 представниками Об'єднаних сил факт обстрілу ділянки розведення в Золотому-4 не знайшов підтвердження у представників СММ ОБСЄ.

А 5 обстрілів, які російські окупаційні війська вчора зробили з крупнокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4) відбулися за межами ділянки розведення №2".

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.