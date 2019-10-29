 Терористи погодилися відкрити в Золотому КПВВ, - глава Луганської ОДА Гайдай

Про це він заявив у коментарі журналістам "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде "сіра зона", і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ, єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області", - сказав глава Луганської області.
На запитання, чи є згода бойовиків так званої "ЛНР" на відкриття контрольного пункту, Сергій Гайдай відповів: "Так, є".
Раніше члени незаконних збройних формувань відмовлялися відкрити в Золотому пункт пропуску. Вони говорили, що це можливо, тільки якщо ще один КПВВ буде відкрито в місті Щастя.
ну и Вовка себе на грудь медаль повесит как самый найпервейший миротворец . тоже немаловажный фактор
2 год
Віддаємо Попасну, Гірське, Авдіївку, Красногорівку, Мар'їнку, Новотроїцьке, Старогнатівку, Чермалик, Широкіне.
Та під питанням околиці Маріуполя🤬
Ви зробили це разом👍»(с)
Хто в курсі, це фейк, чи правда?
ibigdan
..
А ви в курсі, що ТВО голови військово-цивільної адміністрації в Золотому має російський паспорт, отриманий в Криму за номером 3914084974? Знайомтесь: Інна Демиденко, 24.03.1971 року народження. https://www.facebook.com/100000898530146/posts/2660532990653293/
Не пойму что страшного в том что войска на километр отошли - то что стрелять не будут и бабло на войне отмывать? Я из этих 73% и ни кто не капитулирует, просто война к концу подходит...
Здесь водки нет - вали обратно в свой Кадыровский Гарем...
Лайкнул случайно. Не на то нажал...
Здесь водки нет - вали обратно в свой Кадыровский Гарем...
А теперь зебильное большинство выбрало клоуна на роль президента. И этот клоун, снявшись в задрипанном сюжете с бамбаскими марухами на рублевой пенсии, решил услышать "народ бамбаса" и сделать им хорошо за мой счет, оформить какие-то ненужные мне пункты пропуска, отстроить ненужный мне мост, наладить ненужные мне дороги... а я, скажу честно, считаю вашу территорию ну, *****, настолько чужой, настолько враждебной как ментально, так и физически, шо сейчас был бы непротив ампутировать ее, как обгонгрененный член...
а пока я испытываю чувство унижения, потому что жид-главком решил отступать лишь потому, что так можно выкляньчить похвалу чурки суркоева. А как иначе назвать это "отведение"???
А, и еще хотел поинтересоваться... не пора ли отменить 1.5% военный сбор? А шо? Для чего? А уже всё, уже замирились? 1.5%... не вижу смысла...
Тобто, в Золотому стоятимуть терористи?- Браво, Зєля!
никто и не ожидал - и вот опять!