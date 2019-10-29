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Все про:Луганщина (1875) Золоте (82) КПВВ (63) Гайдай_ЛОГА (2) розведення сил (1)

 Терористи погодилися відкрити в Золотому КПВВ, - глава Луганської ОДА Гайдай

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що члени незаконного збройного формування "ЛНР", які контролюють частину області, погодилися відкрити в Золотому пункт пропуску.

Про це він заявив у коментарі журналістам "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде "сіра зона", і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ, єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області", - сказав глава Луганської області.

На запитання, чи є згода бойовиків так званої "ЛНР" на відкриття контрольного пункту, Сергій Гайдай відповів: "Так, є".

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Раніше члени незаконних збройних формувань відмовлялися відкрити в Золотому пункт пропуску. Вони говорили, що це можливо, тільки якщо ще один КПВВ буде відкрито в місті Щастя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156665
 
 
 Топ коментарі
 
Во всем мире с террористами не имеют отношений , и только Моника их ублажает и спереди и сзади
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Ну что ты блеешь козломордый?
Здесь водки нет - вали обратно в свой Кадыровский Гарем...

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СМИ: Турецкие военные обстреляли в Сирии российский погранпатруль, ранены шесть человек
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как это нах... зачем ? теперь смогут отправлять жен на нашу территорию за колбаской и тд. а то давно подмечено что среднестатистическая абизяна любит после обстрела укрофашистов выпить и закусить . а качество москальской еды сами знаете не фонтан

ну и Вовка себе на грудь медаль повесит как самый найпервейший миротворец . тоже немаловажный фактор Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 8702
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РАДОСТЬ ТО КАКАЯ! СЧАСТЬЕ ТО НЕИМОВЕРНОЕ! НАКОНЕЦ-ТО!
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«‎Алекс Пшеничныйдо 100 відсотків - Я не люмпен!

2 год

Віддаємо Попасну, Гірське, Авдіївку, Красногорівку, Мар'їнку, Новотроїцьке, Старогнатівку, Чермалик, Широкіне.

Та під питанням околиці Маріуполя🤬

Ви зробили це разом👍»(с)

Хто в курсі, це фейк, чи правда?
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Та поедет моника со съёмочной группой студии 95квартал по этим городам и спросит согласны ли они, чтоб ВСУ ушли и малоросские хабалки дружно закивают ему гривами "Сагласны!" и всё.
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Во всем мире с террористами не имеют отношений , и только Моника их ублажает и спереди и сзади
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Ну так как новость от 2 октября, а сегодня, 29-го, ВСУ отступают, то моника не только проглотила, а и успела уже соскучиться по новой порции.
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На куй, через Ростов и украинскую границу.
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Уже раз десять "открывали", но таки не открыли.. ОРЛОвцы передумывали.
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Александр Гром‏ @AlexanderGrom

А ви в курсі, що ТВО голови військово-цивільної адміністрації в Золотому має російський паспорт, отриманий в Криму за номером 3914084974? Знайомтесь: Інна Демиденко, 24.03.1971 року народження. https://www.facebook.com/100000898530146/posts/2660532990653293/

Террористы согласились открыть в Золотом КПВВ, - глава Луганской ОГА Гайдай - Цензор.НЕТ 8294
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Следующим шагом после "разведения" будет полная федерализация.
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Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", да не получится сама собой а правильно так-"по договоренности с незаконными вооруженными формированиями"лнр", "зеленая" не украинская власть ,создалали совместно с терористами ,для граждан Украины"серую зону" ,неподконтрольную украинской "зеленой" власти..
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Та стыд и позор... ганьба такая, шо нуегонах...
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и таможня наверное будет с коррупцией конечно... Вы верите в эту хрень ???
Не пойму что страшного в том что войска на километр отошли - то что стрелять не будут и бабло на войне отмывать? Я из этих 73% и ни кто не капитулирует, просто война к концу подходит...
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Тебе, недоносок, дохрена чего в етой жизни непонятно
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бо він не тільки не доносок, воно жертва аборту
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Страна движется к миру и единству. Порохоботы негодуют, для них это провал пятилетней недолугой политики Порошенко. Это начало ихнего конца.
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Ну что ты блеешь козломордый?
Здесь водки нет - вали обратно в свой Кадыровский Гарем...

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Чьихннго???? Чьихнего конца???
Лайкнул случайно. Не на то нажал...
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Случайно лайкнул, не то нажал, да ещё и не понял.) Терористи погодилися відкрити в Золотому КПВВ, - глава Луганської ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 8806 Кого берут в порохоботы? Я же не виноват в том, что вы не в состоянии понять логическую последовательность написанного, вникнуть, понять основную мысль.
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Про мысль это ты загнул... какая мысль у зебилятки...
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Ощущение, что вы общаетесь сам с собой. Вы не интересны.
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ты не сапиенс...а подстилка и говно.....прости .....ничего личного..
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По количеству точек, я понял, кто предстал предо мной - худший экземпляр.
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Ну что ты блеешь козломордый?
Здесь водки нет - вали обратно в свой Кадыровский Гарем...
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Дамбасня, я не хочу, чтобы вы возвращались в отвергнутую вами страну! Дамбасня, я не желаю жертвовать своим благополучием, финансируя восстановление вашего дамбаского мира. Вы имеете то, что желали. Вы звали *****? Дозвались. Я хотел обновленную Украину, поэтому выдыхал пар с дымом на майдане и выбрал Пороха. Вы получили своё, я получил свое... и моё началось налаживаться, восстанавливаться, и восстановилось бы, если б не вы и ваша ненависть к свободе. Вы, *****, выдумали хунту, фашистов, нацистов... орали во всё горло, что вы кого-то кормите, и вы - пуп земли... а общим с пупами у вас был лишь зарытый пуп кабзонмана...
А теперь зебильное большинство выбрало клоуна на роль президента. И этот клоун, снявшись в задрипанном сюжете с бамбаскими марухами на рублевой пенсии, решил услышать "народ бамбаса" и сделать им хорошо за мой счет, оформить какие-то ненужные мне пункты пропуска, отстроить ненужный мне мост, наладить ненужные мне дороги... а я, скажу честно, считаю вашу территорию ну, *****, настолько чужой, настолько враждебной как ментально, так и физически, шо сейчас был бы непротив ампутировать ее, как обгонгрененный член...
а пока я испытываю чувство унижения, потому что жид-главком решил отступать лишь потому, что так можно выкляньчить похвалу чурки суркоева. А как иначе назвать это "отведение"???

А, и еще хотел поинтересоваться... не пора ли отменить 1.5% военный сбор? А шо? Для чего? А уже всё, уже замирились? 1.5%... не вижу смысла...
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Тпрррр!
Тобто, в Золотому стоятимуть терористи?- Браво, Зєля!
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от это поворот!
никто и не ожидал - и вот опять! Терористи погодилися відкрити в Золотому КПВВ, - глава Луганської ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 774
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а чого це терористи дають таке погодження? Чому не *****?
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Новая серая зона, во жителям "повезло"
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А в глаза сказали им что они террористы? А официально признали их террористами? А тогда какие переговоры, если они террористы? Если нет войны, то какие пленные? Какой обмен? Какие уступки бандитам?
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Щас парахоботы скажут что водки у них уже нет, идите домой. вот и весь ответ.
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знаю по своим знакомым, вынужденно оставшимся в оккупации - это даст толчок к миграции в Украину. Эта пара не могла до сих пор выехать только потому что руками не вывезешь через мост в Станице барахло за 40 лет жизни. Мечтали свалить и жить в любом домишке подальше от Донбасса.
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