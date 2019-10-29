 Американська компанія зняла фільм про Івана Дем'янюка, підозрюваного в масовому вбивстві євреїв. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.
Стрічка називатиметься "Диявол по сусідству" (Devil Next Door). Її вихід заплановано на 4 листопада.
"Дідуся з Клівленду судять в Ізраїлі, звинувачуючи в тому, що він - сумнозвісний охоронець у нацистському таборі смерті, відомий як Іван Грозний", - такий опис розміщено на сайті.
Іван Дем'янюк народився в 1920 році у Вінницькій області. Під час Другої світової служив у Червоній армії, в 1942-му пораненим потрапив у полон, де погодився служити "добровільним помічником".
этот фильм даст новый импульс украинофобии и истерии..
Антоні́на Мака́рівна Мака́рова (рос. Антонина Макаровна Макарова; справжнє прізвище Парфьонова, в заміжжі - Гінзбург[1], також відома, як «Тонька-кулеметниця»), (1 березня 1920, Москва, РРФСР - 11 серпня 1979) - російська колаборантка, виконувала розстріли радянських громадян під час Другої світової війни на території т. зв. Локотської республіки (Локотського самоуправління). Розстріляла більш ніж 1500 чоловік.
Бо мета цього фільму - викликати сплеск українофобії. Кому це вигідно? Кацапські вуха явно стирчать тут.
Якщо, навіть, Україна зніме такий фільм, то його аудиторія буде явно менше, ніж у американського.
Крім того, як я писав вище, мета його - викликати сплеск українофобії. Зокрема в Америці.
Чого він раптом з'явився саме зараз, а не 7 років тому, коли Дем'янюк помер?
В Испании Демьянюку инкриминировалось соучастие в геноциде и преступлениях против человечности во время службы охранником концентрационного лагеря в городе Флоссенбюрг, где содержалось 155 испанцев. На основании обвинения, предъявленного 7 января 2011 года, был выдан европейский ордер на арест с требованием передать Демьянюка Испании для производства правосудия по указанному эпизоду.
- кем финансируется
- кто соучредители
и т.д
1951 року виїхав до США, працював на автомобільному заводі в Огайо. Він отримав американське громадянство, але був його позбавлений у 2004-му.
Дем'янюк провів 8 років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках. 20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з'явилися нові докази, які підтвердили причетність до цих злочинів іншої людини. Помер Іван Дем'янюк у Німеччнині в 2012 році.
краще би зняли фільми про тих, хто євреїв рятував.
наприклад моя бабуся, будучи дитиною, носила ув'язненим хліб та іншу їжу.
і не більше.
до того ж мені вона нецікава.
К этому моменту израильтяне ничего не знали ни о показаниях Данильченко, ни о сомнениях американского следователя Джорджа Паркера. Однако у них было немецкое удостоверение Демьянюка, в котором местом его службы был назван Собибор. Гособвинитель Михаэль Шейкед тряс этим документом перед Демьянюком и предлагал признать, что тот действительно работал охранником в Собиборе в обмен на снятие обвинений по Треблинке. Однако подсудимый не соглашался на сделку и настаивал на том, что во время войны 18 месяцев провел в плену, в лагере в Хельме, а затем был освобожден. Тем не менее, в 1988 году израильский суд приговорил Демьянюка к смерти на виселице.
Через некоторое время мир узнал новые подробности нашумевшего дела. Американский репортер вышел на некую Марию Дудек, живущую в одной из деревень под Треблинкой. Она сообщила, что во время войны была любовницей Ивана, который работал в Треблинке оператором газовых камер. Дудек сообщила его полное имя - Иван Марченко и рассказала, что у него были темные волосы. У Демьянюка же были волосы светлого цвета. Журналисты раскопали также польский список, где были поименованы 43 охранника Треблинки. Фамилии Демьянюк среди них не было, зато была фамилия Марченко. Один из родственников Демьянюка нашел свадебное фото Марченко, которое стало одним из доказательств обвинения: Марченко как две капли воды был похож на Демьянюка! К этому моменту у следствия были показания 20 свидетелей, которые подтвердили, что Иван Марченко действительно работал оператором газовых камер в Треблинке.
Новые данные: Демьянюка в Треблинке не было
После того, когда в деле всплыли все эти детали, Михаэль Шейкед понял, что по делу Демьянюка необходимо дорасследование. В течение нескольких месяцев он изучил все доступные материалы в российских и немецких архивах. К моменту возвращения в Израиль у Шейкеда были показания 37 свидетелей, из которых следовало, что оператором газовых камер в Треблинке был Иван Марченко. Кроме этого, Шейкед раздобыл в России копию его личного дела, из которого следовало, что Марченко долгое время разыскивало КГБ.
что он - печально охранник в нацистском лагере...Иван Демьянюк родись в 1920 году в Винницкой области..."
Можно я буду у Вас редактором текста?