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Все про:Дем`янюк (1) кіно (431)

 Американська компанія зняла фільм про Івана Дем'янюка, підозрюваного в масовому вбивстві євреїв. ВIДЕО

Американська компанія Netflix анонсувала вихід документального серіалу про Івана Дем'янюка - українця, якого звинувачували в масових убивствах під час Другої світової війни

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Історична правда.

Стрічка називатиметься "Диявол по сусідству" (Devil Next Door). Її вихід заплановано на 4 листопада.

"Дідуся з Клівленду судять в Ізраїлі, звинувачуючи в тому, що він - сумнозвісний охоронець у нацистському таборі смерті, відомий як Іван Грозний", - такий опис розміщено на сайті.

Іван Дем'янюк народився в 1920 році у Вінницькій області. Під час Другої світової служив у Червоній армії, в 1942-му пораненим потрапив у полон, де погодився служити "добровільним помічником".


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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156664
 
 
 Топ коментарі
 
в Рашке потирают руки и пускают сероводородные пузыри..
этот фильм даст новый импульс украинофобии и истерии..
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А про оцю особу не хотіли б вони зняти документальний фільм для науки іншим?
Антоні́на Мака́рівна Мака́рова (рос. Антонина Макаровна Макарова; справжнє прізвище Парфьонова, в заміжжі - Гінзбург[1], також відома, як «Тонька-кулеметниця»), (1 березня 1920, Москва, РРФСР - 11 серпня 1979) - російська колаборантка, виконувала розстріли радянських громадян під час Другої світової війни на території т. зв. Локотської республіки (Локотського самоуправління). Розстріляла більш ніж 1500 чоловік.

Бо мета цього фільму - викликати сплеск українофобії. Кому це вигідно? Кацапські вуха явно стирчать тут.
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знову кацапо-ізраїльсіькі коники з метою знеславити українців, назвавши їх фашистами.
краще би зняли фільми про тих, хто євреїв рятував.
наприклад моя бабуся, будучи дитиною, носила ув'язненим хліб та іншу їжу.
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в Рашке потирают руки и пускают сероводородные пузыри..
этот фильм даст новый импульс украинофобии и истерии..
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Но если это было, то почему бы не вспомнить в назидание другим?
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А про оцю особу не хотіли б вони зняти документальний фільм для науки іншим?
Антоні́на Мака́рівна Мака́рова (рос. Антонина Макаровна Макарова; справжнє прізвище Парфьонова, в заміжжі - Гінзбург[1], також відома, як «Тонька-кулеметниця»), (1 березня 1920, Москва, РРФСР - 11 серпня 1979) - російська колаборантка, виконувала розстріли радянських громадян під час Другої світової війни на території т. зв. Локотської республіки (Локотського самоуправління). Розстріляла більш ніж 1500 чоловік.

Бо мета цього фільму - викликати сплеск українофобії. Кому це вигідно? Кацапські вуха явно стирчать тут.
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Снимите про нее фильм. Кто вам мешает?
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А про Кагановича вони не хочуть зняти фільм? Ні? Тому що він "пархатий?
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Да хоть про Генриха Ягоду снимите фильм. Вам никто не запрещает.
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Евреи своих защищают и снимают фильмы даже о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ и недоказанных убийцах. А наших украинцев убивали все кому не лень и сейчас РФ убивает и ничего, ни фильмов, ни судов, даже расстрельщики недавнего Майдана не посажены и те кто в Раде голосовал и разрешил расстрелы - сейчас обратно в Раде. Вот какая загадочная украинская душа. Даже с агрессором , который убил в Украине десятки тысяч наших граждан хотят замириться и примириться. Вот какая большая разница между евреями и украинцами.
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Яке діло справедливій кацапці Ларісьє до українців?
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Кацапский провокатор, ты мне рот не закрывай, а то я тебе роги посбиваю быстро, падло.Зеленый чмошник.
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Чому це "кацапскай правакаттарь" пише не кацапскємь їзьєккомь,а "украЬІнка" Ларьїсса-саме ним? Кацапка ти,отже,зелена.
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Зеленое кацапское свинорыло, если ты цепляешься к проукраинскому комментатору, то и ежу понятною что ты провокатор ,бот и идиот. Иди купи мозги на базаре и не позорься.
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Не розірви свій кацапський пердак,"праукраЬІнскає" ти.Пиши українською,бо виглядаєш мокшею з кацапстану,чудо лайливе.Тут-Україна.Не чуло?
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Я що, режисер- документаліст?
Якщо, навіть, Україна зніме такий фільм, то його аудиторія буде явно менше, ніж у американського.
Крім того, як я писав вище, мета його - викликати сплеск українофобії. Зокрема в Америці.
Чого він раптом з'явився саме зараз, а не 7 років тому, коли Дем'янюк помер?
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Размер аудитории зависит от рекламной компании.Сделайте сами себе хорошую рекламу и люди к вам потянуться.
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Больше зависит от бренда компании которая выпускает. На marvel люди пойдут и без хорошей рекламы, тоже самое с Netflix. А кто в Украине сможет создать фильм такого масштаба?
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тому, що цього не було, він не винен в тому, що йому приписують, це тупе намагання вину німців перкласти на інших, типа це ж не ми, це вони самі такі ініціативні.
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йюде та фріцам нужен мальчік для бітья - то вибрали немічного старця - тепер "українець убив усіх жидів на світі". Гітляр і Ґьорінґ нікого не обідили - їли собі салатікі, паціфісти, а кровавий Іван перегризав йюдям горло бензопилою "дрючьба"
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Та согласны мы конечно. Но на всякий случай скинемся все народом на кинуху про Кук-Клукс-Клан. Тут крепко развелось ребят чёрных---на массовку попрут за червонец час. Ну как то так.
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В 1993 году Верховный суд Израиля оправдал Демьянюка за недостатком улик.Источник: https://censor.net.ua/n200431
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2 мая 2011 года земельный суд Мюнхена приговорил Демьянюка к тюремному заключению сроком в пять лет, почти полностью удовлетворив требование прокуратуры. Суд счёл доказанным, что Демьянюк служил охранником в Собиборе. Исходя из большого количества жертв в этот период и ограниченного числа работников лагеря, суд оценил вероятность прямого участия Демьянюка как достаточно высокую, чтобы признать его виновным.

В Испании Демьянюку инкриминировалось соучастие в геноциде и преступлениях против человечности во время службы охранником концентрационного лагеря в городе Флоссенбюрг, где содержалось 155 испанцев. На основании обвинения, предъявленного 7 января 2011 года, был выдан европейский ордер на арест с требованием передать Демьянюка Испании для производства правосудия по указанному эпизоду.
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достатньо одного слова "імовірність", от наприклад високий ступінь імовірності і те, що ти підарас. Я цього не стверджую, але така імовірність є, то що, ти ж не ображатимеся, якщо тебе називатимуть підарасом, ну імовірність цього дуже висока.
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А знаєте,що адвоката,що захищав І.Дем"янюка,юди в Ісраєлі викинули з якогось-там поверху?Насмерть.А тут кацап Рібін захищає кривавих вбивць -беркутню та іншу мерзоту.І прибулий Парьткоффь зарвався давно.Хахли дуже дурні,добрі чи байдужі?
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Красножопе падло сталінського режиму , таких хватило не тільки в Україні, нічого париться.
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Кацапи і КГБ не одного оббрехали.Кісільйоффь показував ( підроблене ) посвідчення українця,який начебто служив німакам.Собаки брехливі ці "братьє".
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Так ето Деменюк во всем виноват, а не полу-еврей Ейхман, практически решавший решения еврейский вопрос?
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Об "Американской компании" поподробней
- кем финансируется
- кто соучредители
и т.д
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Netflix - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом[2]. Штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния.
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Я умею пользоваться интернетом, но все равно спасибо)
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Іван Дем'янюк народися у 1920 році на Вінничині. Під час Другої світової служив у Червоній армії, у 1942-му пораненим потрапив у полон, де згодився служити "добровільним помічником".
1951 року виїхав до США, працював на автомобільному заводі в Огайо. Він отримав американське громадянство, але був його позбавлений у 2004-му.
Дем'янюк провів 8 років під вартою в Ізраїлі у 80-х роках. 20 років тому його було засуджено до смерті в Ізраїлі за злочини в таборі "Треблінка", але той вирок було скасовано після того, як з'явилися нові докази, які підтвердили причетність до цих злочинів іншої людини. Помер Іван Дем'янюк у Німеччнині в 2012 році.
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Если это правда то как я его понимаю
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знову кацапо-ізраїльсіькі коники з метою знеславити українців, назвавши їх фашистами.
краще би зняли фільми про тих, хто євреїв рятував.
наприклад моя бабуся, будучи дитиною, носила ув'язненим хліб та іншу їжу.
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К сожалению людям не так интересны хорошие истории как негативные. Кстати именно поо этому ты много времени находишься на этом ресурсе, где 90% новостей вызывают только уныние и безнадёжность.
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це ваша думка.
і не більше.
до того ж мені вона нецікава.
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Это да, так же как и Netflix не интересен Ваш совет про то, что им снимать.
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Можна тільки здогадуватись скільки нафтобабла «Ґазпрома» вкинули русскіє у цей фільм...
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читал я про этого персонажа . история шита белыми нитками . то что он служил у немцев и даже был охранником лагеря не вызывает сомнения . а вот доказать что Демьянюк и Иван Грозный один и тот же человек не смогли . соответственно и виновность его именно в массовых убийствах под большим вопросом
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старый советский фейк из нафталина за путинские нефтедоллары

К этому моменту израильтяне ничего не знали ни о показаниях Данильченко, ни о сомнениях американского следователя Джорджа Паркера. Однако у них было немецкое удостоверение Демьянюка, в котором местом его службы был назван Собибор. Гособвинитель Михаэль Шейкед тряс этим документом перед Демьянюком и предлагал признать, что тот действительно работал охранником в Собиборе в обмен на снятие обвинений по Треблинке. Однако подсудимый не соглашался на сделку и настаивал на том, что во время войны 18 месяцев провел в плену, в лагере в Хельме, а затем был освобожден. Тем не менее, в 1988 году израильский суд приговорил Демьянюка к смерти на виселице.

Через некоторое время мир узнал новые подробности нашумевшего дела. Американский репортер вышел на некую Марию Дудек, живущую в одной из деревень под Треблинкой. Она сообщила, что во время войны была любовницей Ивана, который работал в Треблинке оператором газовых камер. Дудек сообщила его полное имя - Иван Марченко и рассказала, что у него были темные волосы. У Демьянюка же были волосы светлого цвета. Журналисты раскопали также польский список, где были поименованы 43 охранника Треблинки. Фамилии Демьянюк среди них не было, зато была фамилия Марченко. Один из родственников Демьянюка нашел свадебное фото Марченко, которое стало одним из доказательств обвинения: Марченко как две капли воды был похож на Демьянюка! К этому моменту у следствия были показания 20 свидетелей, которые подтвердили, что Иван Марченко действительно работал оператором газовых камер в Треблинке.
Новые данные: Демьянюка в Треблинке не было
После того, когда в деле всплыли все эти детали, Михаэль Шейкед понял, что по делу Демьянюка необходимо дорасследование. В течение нескольких месяцев он изучил все доступные материалы в российских и немецких архивах. К моменту возвращения в Израиль у Шейкеда были показания 37 свидетелей, из которых следовало, что оператором газовых камер в Треблинке был Иван Марченко. Кроме этого, Шейкед раздобыл в России копию его личного дела, из которого следовало, что Марченко долгое время разыскивало КГБ.
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помер мабуть давним давно, тому і нікому не цікавий, а Дем'янюк був ще живий, от на ньому і відігрувались, він теж вже помер в 2012 році.
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нехай знімуть фільм як у голодомор жиди міняли у людям хліб на золото !
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Такой фильм нужен, наша история не состоит из бабочек и единорогов. Мы должны знать историю, пропускать её через себя и делать выводы, как бы неприятно не было.
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Вместо поиска документальных доказательств в американских архивах, что Голодомор организовали еврейские банкиры для основания еврейского государства в причерноморье, снимается пропаганда на основе кгб-шных фальшивок. Еврейские нацизм систематически добивается своей цели.
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До прихода Коломойского к власти в Украине здесь сидело довольно много израильских флажков.Они Ивану Петровичу Сидорову часто напоминали о Демьянюке. В ответ Иван Петрович Сидоров столь же любезно напоминал израильским флажкам: Русским охранным корпусом командовал генерал-лейтенант вермахта Борис Штейфон , харьковский еврей.
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Надо было еще товарищам с израильским флажками, напомнить о Василии Блохине, который по приказу грузинов и евреев убил столько людей, что сериал снять можно.
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От, холєра, а про організатора Голодомору, Каґановіча, не знімають. І не знімуть. Так само як і про чекістських катів (Леплевського).
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в Голливуде среди продюсеров, режиссёров, сценаристов до 90% составляют евреи. В руководящем составе кинокомпаний их доля близка к 100%. Про кого они по-твоему будут снимать фильмы ? Про еврея Кагановича, который устроил геноцид украинцев ? Или про украинца Демьянюка, который который служил нацистам ?
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Великая депрессия США была выводом промышленного и финансового капитала для индустриализации СССР.
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"..про Ивана Демьянюка - Украинский, которого...обвиняли

что он - печально охранник в нацистском лагере...Иван Демьянюк родись в 1920 году в Винницкой области..."
Можно я буду у Вас редактором текста? Американська компанія зняла фільм про Івана Дем'янюка, підозрюваного в масовому вбивстві євреїв - Цензор.НЕТ 296
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СССР и США были союзниками во 2-й мировой войне, потому что у них был один хозяин. Вторая мировая - это война иудоглобализационного проекта против Рейха арийской рассы. Решался вопрос, кто будет править миром.
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йюде самі своїх заганяли в ґазен-ваґен. При всьому натхненні один Іван Дем'янюк не зміг би масово знищувати йюде, для цього потрібен ше час і сили. Тим паче, в його руках не було інструментів знищення - він же не завідував тими газовими камерами. Холокост - йюдейська видумка - шоп розжалобити людство. Нам Голодомор 32-33 відмовляють признати геноцидом, бо термін "геноцид" отримав юридичне визначення тільки в 1951 році. А для йюде зробили виключення, бо воно особенне. Ну ото і получаєте, шо зі своєю ісключітєльностью носитесь та никаєтесь від опщества
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