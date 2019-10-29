 Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Є певні ділянки відведення. Є схема розведення в населеному пункті Золоте (показує схему). Ось ви бачите населений пункт Золоте-4 - ось розведення сторін і ось населений пункт Золоте-4. Воно жодним чином не входить до ділянки. Йдеться про обстріли виключно в межах ділянки розведення", - сказав Кравченко.

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На запитання, чому спостерігати за процесом розведення сил не запросили журналістів, Володимир Кравченко відповів, що це робить місія ОБСЄ.

"За процесом розведення стежить спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Завершимо процес розведення, ми вас запросимо. Побачите, як люди відійшли, куди відійшли", - сказав Кравченко.