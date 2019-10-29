 Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Є певні ділянки відведення. Є схема розведення в населеному пункті Золоте (показує схему). Ось ви бачите населений пункт Золоте-4 - ось розведення сторін і ось населений пункт Золоте-4. Воно жодним чином не входить до ділянки. Йдеться про обстріли виключно в межах ділянки розведення", - сказав Кравченко.
На запитання, чому спостерігати за процесом розведення сил не запросили журналістів, Володимир Кравченко відповів, що це робить місія ОБСЄ.
"За процесом розведення стежить спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Завершимо процес розведення, ми вас запросимо. Побачите, як люди відійшли, куди відійшли", - сказав Кравченко.
Сказал, что стрельба в золотом - это нормально.
Дениску Янтаря на шашлык, значит, сепарам.....
и это правильно !
Ни каких особых секретов нет, но и не понятно ничего.
Нет ее там по факту
Ну и аналогичное мнение апологета развитого путинизма Суркова, но это чисто случайное и досадное совпадение.
Гениально развели #янелох-а.
ню-ню...
Ошибка мамы Риммы.
Від командуючого ООС приховують правду?
сегодня утром:
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
3 ч. ·
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
Его слова (почти дословно)
(про пороха)
"он лучший из всех что были и есть, но я ему суке не прощу слова про волонтеров. если бы не он то сепарота была бы уже в Киеве. он много сделал для армии и командиры были нормальные, но гребаный минск нас остановил, хотя я всего не знаю"
(про вазелина)
"он играет с огнем. нас полмиллиона готовых и умеющих убивать. даже квакнуть не успеет"
Вообще он много чего рассказывал про 2014 и 2015 годы. на отдельную тему тянет.
нєЛОХ"НЕ ТУТ"???
А ви в курсі, що ТВО голови військово-цивільної адміністрації в Золотому має російський паспорт, отриманий в Криму за номером 3914084974? Знайомтесь: Інна Демиденко, 24.03.1971 року народження. https://www.facebook.com/100000898530146/posts/2660532990653293/