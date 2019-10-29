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Все про:операція Об'єднаних сил (1706) Золоте (82) Кравченко Володимир (12)

 Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко

Командувач Операцією Об'єднаних сил Володимир Кравченко пояснив, чому в Золотому триває розведення, незважаючи на повідомлення про обстріл у Золотому-4 від добровольців, які там перебувають.

Про це він заявив журналістам на брифінгу в Краматорську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Є певні ділянки відведення. Є схема розведення в населеному пункті Золоте (показує схему). Ось ви бачите населений пункт Золоте-4 - ось розведення сторін і ось населений пункт Золоте-4. Воно жодним чином не входить до ділянки. Йдеться про обстріли виключно в межах ділянки розведення", - сказав Кравченко.

Читайте також: Розведення військ потрібно, щоб гарантувати безпеку на КПВВ "Золоте", - керівник української сторони СЦКК Борщевський

На запитання, чому спостерігати за процесом розведення сил не запросили журналістів, Володимир Кравченко відповів, що це робить місія ОБСЄ.

"За процесом розведення стежить спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Завершимо процес розведення, ми вас запросимо. Побачите, як люди відійшли, куди відійшли", - сказав Кравченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156660
 
 
 Топ коментарі
 
А як це взагалі можна пояснити враховуючи існування Конституції України зокрема ст.102.Зараз Верховний Головнокомандувач дає наказ військовим залишити територію яка належить Україні??
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Щось таке замутив єнерал. Хрін поймеш. Єдина правда - посада і погони головне. А життя патріотів це для нього вторинне.
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Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Оно никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстрелах исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.

Сказал, что стрельба в золотом - это нормально.
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Щось таке замутив єнерал. Хрін поймеш. Єдина правда - посада і погони головне. А життя патріотів це для нього вторинне.
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Помітили тенденцію, як тільки Зєпут робить якусь подляну Україні - він тікає з Києва. Поближче до ватників.
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тянет природа туда на восток ближе к Ростову
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тянет природа туда на восток ближе к Ростову

Дениску Янтаря на шашлык, значит, сепарам.....

и это правильно ! Золотое-4 не является участком разведения, на участках разведения обстрелов не было, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 9998
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Кравченко втирает ложь. Сегодня началось отступление нашей армии из завоеванных позиций. При чем одностороннее. Слушаю митинг в Киеве сейчас и там говорят то же самое - власть позорно отступает.
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це Золоте. Напівкруг радіусом півтора кілометра. Де тут взятись ізольованій ділянці фронту???
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Мариупольцы, заметили, васьок довганенко вас ватниками называет
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За кого голосувало 85% маріупольців - За слуг і за Оппу за Жоппу.
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Виходити на вулицю. Як на мене, то найгірше тут- брехня. Цинічна.
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так покажите схему где разводят и не стреляют. А то старик явно дезу пропихивает.
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если вы увидите где разводят,то поймете сразу что разводит всех не лох как лохов))
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Порохоботам брехати... Як *****.. Раз плюнути
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пипец зеля заодно с коцапскими пропагандонами
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А як це взагалі можна пояснити враховуючи існування Конституції України зокрема ст.102.Зараз Верховний Головнокомандувач дає наказ військовим залишити територію яка належить Україні??
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Я дуже сподіваюся, що прийде час коли моніка буде слізно скавчати на лаві підсудних за державну зраду.
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Да, но молодой ему 42,4ще успеет отсидеть и выйти... Крепкого ему здоровья, чтобы до тюрьмы, хватило, а там пусть дохнет, падло...
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Я б дуже хотів, щоб дожив. І у доброму здоров'ї. І обов', зкоао- при пам'яті.
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Да уж... Такое ощущение что Золотой какой то мегаполис , но почти что "Пекин", который 16800 кв км... Деревню разделили на Золотое 1, Золотое 2, Золотое 3, Золотое 4, Золотое 5.... это что "номера" домов. Смеются барбосы над народом.. пад-ы Там стрелять можно, там нельзя, там считается за "отсутствие обстрелов", там нет.
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Золотое состоит из 5 микрорайонов (1 - Солнечный, 2 - Карбонит, 3 - Стахановец, 4 - Партизанское, 5 - Марьевка).

Ни каких особых секретов нет, но и не понятно ничего.
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Да понятно про микрорайоны, не секрет.. Да только в Золотом до войны 2014 года по прописке ( а не по факту) было всего 14376 человек, да хоть и столько. Не "маловато "ли для 5 микрорайонов. Один "микрорайон" три 9и этажки ( ну по населению), понятно что их там нет, но все же..
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У меня подозрение на то, что все делается чтобы пустить поезда, там проходит ж.д., для этого нужен коридор вдоль ж.д., карту же не показывают разведения.
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ЖД то назвать можно с оче-е-нь большой натяжкой.
Нет ее там по факту
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Все же где шахта закладьівалась, там и микрорайон зарождался
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Да все равно. Ну как можно считать "отсутствием обстрелов" если один из пяти микрорайонов небольшого поселка не обстреливается, а по остальным гатят из всего из чего придется. Об этом даже спорить "смешно". Да обстрелов не должно быть не то что во всем Золотом но еще и по 5 км вправо- влево от него. И это самое малое.
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Все нормально. Есть схема развода. В схему развода включено выступление Верховного Нелоха, министра Иностранных дел и бесстрашных хенералов армии и полиции.
Ну и аналогичное мнение апологета развитого путинизма Суркова, но это чисто случайное и досадное совпадение.
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Здесь читать, здесь не читать, здесь селедку заворачивать... Кого вы предатели пытаетесь обмануть своими махинациями? Откуда у нас каждый день убитые и раненные если не стреляют? Линия фронта одна и без разницы на каком участке идут обстрелы. Враг специально может на одном участке не стрелять чтобы там произошло разведение и зайти в тыл нашим войскам стоящим на другом участке. Линия фронта несколько лет была стабилизирована и контролируемая, отчего враг очень визжал и истерил, а вы все пересрали.
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Что не война то очередной гениальный стратег. Один еврей придумал односторонее перемирие при открытой границе. Второй гениальный еврей решил выиграть войну отступая...
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А вообще отличная тактика у *****. Приказ ихтамнетам не стрелять, где разведение. Разводят( оводят ВСУ). Выбираем новые участки. Не стреляем там. Разводим.Выбираем новые участки. И ВСУ отводим куда нужно, и обстредлы не прекращаем.

Гениально развели #янелох-а.
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Золотое-4 не есть участком разведения, но войска там отводят. Где ошибка?
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Ошибка сегодня в Мариуполе трассу "открывала" и бухтела про нарывы чи прорывы.

Ошибка мамы Риммы.
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Ну вот....очередная лапша на уши для лохов...Непонятно где митинги против сдачи национальных интересов Украины?
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Таке враження, що те Золоте поділене на квадрати 10х10 кв.метрів. Для складання казочок про розведення(читати відведення).
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Зедебил говнокомандующий занимается разведением ног у хохлов, хочет сделать чтобы они давали и спереди и сзади кацапам и жыдам. Нужно было быть такими дебилами и выбрать в президенты жыдка
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«О 12:00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів», - заявили в ООС.

Від командуючого ООС приховують правду?
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тут играем...тут не играем...тут следку заворачивали... (с)
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Верховный гавнокомандующий - ху№ло и командующий у него такой же п№здло.

сегодня утром:
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
3 ч. ·
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
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Кравченко - хенераль капитуляция. Муженко в девками воевал, так хоть не отступал, так был занят. А этот с фронта драпает. И далеко эта тварь бежать собрался?
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Буквально в воскресенье общался с атошником. контракт закончился 19 октября. Светлодарка.
Его слова (почти дословно)
(про пороха)

"он лучший из всех что были и есть, но я ему суке не прощу слова про волонтеров. если бы не он то сепарота была бы уже в Киеве. он много сделал для армии и командиры были нормальные, но гребаный минск нас остановил, хотя я всего не знаю"
(про вазелина)
"он играет с огнем. нас полмиллиона готовых и умеющих убивать. даже квакнуть не успеет"

Вообще он много чего рассказывал про 2014 и 2015 годы. на отдельную тему тянет.
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Хтось вішає "лапшу" на уші! Зрозуміло що добровольці "краще" знають що діється в генштабі і плани ОБСЕ....
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Бачу міски пудрять народу України... ну нічого, до ростова не встигнуть...
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Шо это за командующий,который с радостью отдаёт свою землю врагу?
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Чума на голову этого зеленого недомерка. Я как то написал, что если после отезда зЗели, в Японии что то станется, то сгоревший Нотр дам не будет выглядеть случайностью. Читаю ленту новостей. На Японию нашел тайфун, погибло 100 человек...
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Коллеги, командующий говорит все нормально, значит так оно и есть. Нужно дать новой команде показать какие они есть....
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Оце Золоте. Геометрично - півкруг радіусом біля півтора кілометра. Де там взятися настільки ізольованій ділянці фронту, шоб вважати це нєЛОХ "НЕ ТУТ"???


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Класс! За процессом лоховского развода наблюдают ОБСЕ - то есть кацапы. А кто наблюдает с нашей стороны? Или опять будут клоуны ходить как в Станице? Долбни, против нас ведется агрессивная война, везде от куда уходит ВСУ заходят клоуны-террористы и начинают качать права, причем очень агрессивно. Кто будет их отлавливать, Кравченко? И как можно показывать хоть какую-то карту в репортаже? Можно показывать только такие карты которыми "кормили" нас 5 лет, на которой ничего нельзя разобрать. Дебил, вы пане Кравченко!
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Александр Гром‏ @AlexanderGrom

А ви в курсі, що ТВО голови військово-цивільної адміністрації в Золотому має російський паспорт, отриманий в Криму за номером 3914084974? Знайомтесь: Інна Демиденко, 24.03.1971 року народження. https://www.facebook.com/100000898530146/posts/2660532990653293/

Золоте-4 не є ділянкою розведення, на ділянках розведення обстрілів не було, - командувач ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 6909
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с таким Верхговнокомандующим уже не знают как и от отбрехиваться, пургу несут несусветную, стыдоба!
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Зрада українського народу , беззаперечна, нелохи і кловани рехнулись, скоро будуть в Ростові.
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