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 Політика України
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Все про:СЦКК (477) пункт пропуску (463) Золоте (82) КПВВ (63) Борщевський Олександр (1)

 Розведення військ потрібно, щоб гарантувати безпеку на КПВВ "Золоте", - керівник української сторони СЦКК Борщевський

Головним завданням розведення військ є створення безпечної ділянки, коли військові фізично не бачитимуть один одного.

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) Олександр Борщевський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основна ціль і суть — це створення безпекової зони "кілометр на кілометр" саме в цій ділянці з метою забезпечити безпеку людей в разі відкриття КПВВ Золоте. Я наголошую, що з червня місяця з початку розведення підрозділів у Станиці Луганській там не відбулося жодного обстрілу. Чому? Нам потрібно, щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного... Території не здано, але військовослужбовці один одного не бачать", - запевнив Борщевський.

Він висловив сподівання, що розведення військ в майбутньому забезпечить мирний перехід КПВВ Золоте після відкриття його роботи.

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Також учасники брифінгу нагадали, що розведення військ аналогічним чином планується здійснити по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156658
 
 
 Топ коментарі
 
кого уговариваете-успокаиваете этими словами? себя? или сепаров?
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Тут не развод войск, тут развод страны.
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А що можуть зробити проти зради українці? Хіба що зібратися та покричати...
Вже потім будуть покришки, барикади, втечі лєгітімного.
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а шо по переходу за пенсиями были обстрелы? так их и щас там нет
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Зєпутя нелох. Зєпутя лошара. Зрада- його ремесло.
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Этот Борщевский предатель? Как это одностороннее отступление - это благо? Если он хочет безопасности, так выбейте врага , наступайте и будет безопаснее на том участке. Наступайте, а не отступайте. Люди стояли 6 лет на фронте за Украину, ждали когда будет наступление и освобождение нашей земли, а что получили? Одностороннее отступление и позор? Сдача территории? Путин не собирается отступать,и не думает, посылает гумконвои с оружием регулярно, танки и военную технику и ничего никому не обещает, а его обещания ничего не значат, он их легко нарушал и будет нарушать.Откуда Зеля взял, что он покинет нашу территорию?С какой больной головы он это выковырял?
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кого уговариваете-успокаиваете этими словами? себя? или сепаров?
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А що можуть зробити проти зради українці? Хіба що зібратися та покричати...
Вже потім будуть покришки, барикади, втечі лєгітімного.
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зачем нужно КПВВ"Золотое" если оно не работает и зачем ему безопасность?
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Не видят? С современными приборами и не видят??? Зенелох считает всех лохами?
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А надо еще и развести беспилотники и прочие квадрокоптеры. А то ужас, буряты увидят бойцов ВСУ на экране, и у них испортится аппетит, а этого ОБСЕ не любит.
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Как бы деревья, кустарники, овраги и постройки и ДРГ врага вдруг окажется за спиной в тылу или снайпера подползут. Да и на каждом метре по солдату не поставишь. Теперь серая зона расширена на десятки километров которую контролировать будет еще хуже. Потери вырастут в разы. Все убитые и раненные будут на совести предателя Зеленского и Хомчака. Хотя какая у них совесть, уже сотни жертв на каждом висят а они ходят лыбятся как нивчем не бывало.
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А я думал, чтобы Зе смог с плешфюрером встретиться. Кто-то явно врёт...
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Тут не развод войск, тут развод страны.
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Пашол нах. Сам и обеспечивай безопасность на КПП. Для снайперки или ПТУРа 1 км не расстояние. Вот пускай ******* и Богдан с Сивохой садятся на шлагбауме и контролируют.
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А че когда стреляют навесом с минометов военные друг друга видят?
Какой диб-л!
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Разведение - это капитуляция перед кацапами. Разведение на своей территории это сдача государственных интересов.
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Зачем беспокоиться за продажных тварей которые шастают?
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Не розумію, з чиїх ротів фекалії течуть?! Що поганого робить піаніст? Ху@лостанці відійшли, наші відійшли. Логічно що на цих ділянках не будуть гинути наші військовослужбовці! Це зрада?! Чи може всі за зброю і відвойовувати? Скільки диванних патріотів готові свої дупи підняти і воювати?! Чи є сподівання що ху@ло це проковтне і не буде "захищати" від бєндєровцєв місцевих громадян рашистської підєрації яким пороздавали паспорта з дохлим півником?! Нас чекає доля Кіпра!
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