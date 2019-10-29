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Все про:операція Об'єднаних сил (1706) Золоте (82) Кравченко Володимир (12)

 ЗСУ готові захистити жителів Золотого в разі провокацій, - командувач ООС Кравченко

У разі провокаційних дій противника на ділянці розведень сил і засобів у районі Золотого Луганської області українські військові готові надати захист цивільному населенню.

Про це журналістам на брифінгу в Краматорську заявив командувач операцією об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України готові в разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільним людям", - сказав Кравченко.

Командувач ООС підкреслив, що на цій території "працюватимуть соціальні служби, місцеві органи влади і цивільно-військові адміністрації".

Він запевнив, що в процесі розведення сил і засобів і після його закінчення представники Національної гвардії і Державної прикордонної служби забезпечують захист цивільного населення і правопорядок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156654
 
 
 Топ коментарі
 
жители отказались от защиты устами залетных киношников.
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А провокации это что - это когда убьют кого-нибудь?
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та не...то не провокация...
провокация - это когда на заборе напишут лох...и не уточнят кто
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Крым НеЛох42 подарил России зато получит Троянского коня-Донбасс наводнений российской армией
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А можно узнать критерии понятия "провокация" в данном случае?
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Мамкин вешатель - такой мамкин вешатель.
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Кравченко, особисто будешь бігти на попередні позиції, чи з тилу будешь накази віддавати?
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ему просто не доложат...и будут как с обстрелами...
вроде есть...а вроде и нету...
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За час до того, как кацапы наши лодки под мостом начали давить, Вороненков заявил, что ситуация под контролем и мы готовы к любому развитию событий. ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 4568
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А ви в курсі, що ТВО голови військово-цивільної адміністрації в Золотому має російський паспорт, отриманий в Криму за номером 3914084974? Знайомтесь: Інна Демиденко, 24.03.1971 року народження.https://www.facebook.com/people/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100015164436422
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Жидок выполняет указание кацапов как хохлов развести
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жители отказались от защиты устами залетных киношников.
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Вспоминается анекдот про Брежнева:
- Дорогая Индира Ганди!
- Леонид Ильич ето не Индира Ганди, а Маргарит Течер!
- Сам вижу, что на Индира, но тут так написано!
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Тобто усіх, хто підтримував Україну сепари вивезуть на росію, або вб'ють. А всіх інших будуть захищати ЗСУ.
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Тобто жителям Донецьку ВСУ теж можуть такі гарантії дати? Чи ні?
Щось я заплутався...
В принципі зрозуміло те, що нічого не зрозуміло... Але от листопад на носі... А шатун явно на цей місяць готують... Про це кричать і ватні сєпари і пєтя...
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чего вы там звиздите, солдаты да но командование то *****, слов не хватает. да, тут лицо мрази, ну и после этих слов - кого бородатая мразь защищала поддерживая добровольцев, ведь по сути он их использовал почти даром, защищая "своё" но по сути награбленное состояние, но хрен на вас зебилы - выбрали, теперь распишитесь и получите.

https://youtu.be/bnqhUsyJ9-M?t=1181
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Гавнокомандующий Янелох сегодня смачно харкнул в лицо всем украинцам. Какая нах. здесь защита... Кто защитит? Хомчак? Да не дай бог чтобы он на расстояние выстрела приблизился.
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у слова "розводити" є ще один сенс...

ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 6469
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Раджу всім проукраїнськи налаштованим мешканцям цього міста тікати...Бо потім Зеля, ОБСЄ, ЄС, НАТО лише будуть виражати "глибоку занепокоєнність" з приводу загибелі громадян України від рук знахабнілої від безхребетності Зеленського кацабської сволоти...
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Один Кравченко, уже всех защитил, застрелится с первого раза на смог.
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ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко

самый главный вопрос: "А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?" (с)
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С этим отводом Зеленский попадает на такой крючок к Путину " мама не горюй". Ну представьте такое развитие событий " Зеленский переламывая через колено Раду, военных, общественность, ветеранов, патриотов отводит ВСУ, а Путин , пардон "не контролируемые отряды шахтеров и трактористов" захватывают территории отвода, а еще обстреливают наши войска на неподготовленных позициях, да с человеческими жертвами. и военных и мирных жителей ( при решении геополитических вопросов , это вообще в расчет не берется). Ну и что дальше. Зеленскому после этого куда . В Ростов, на историческую родину, в Анталию.. куда. Или стреляться ( так вроде как не белая кость, не патриотичный "оХфицер") В стране хаос, война всех против всех. Идеальный вариант для Кремля.. Очень опасаюсь что именно так может и случиться. Очень вписывается в спец операции КГБ - ФСБ.
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захист будуть надавати дистанційно по телефону?
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Кравченко к чему ты готов разводить ноги Украине на угоду жидким и кацапам. Чтоб было по феншую что сказал жыд что Украина готова принимать и спереди и сзади. Радуйтесь Зедебилы
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ВСУ не повинні виконувати злочинний наказ - відступати без причини на своїй землі...
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