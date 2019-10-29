 ЗСУ готові захистити жителів Золотого в разі провокацій, - командувач ООС Кравченко

Про це журналістам на брифінгу в Краматорську заявив командувач операцією об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Збройні сили України готові в разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільним людям", - сказав Кравченко.
Командувач ООС підкреслив, що на цій території "працюватимуть соціальні служби, місцеві органи влади і цивільно-військові адміністрації".
Він запевнив, що в процесі розведення сил і засобів і після його закінчення представники Національної гвардії і Державної прикордонної служби забезпечують захист цивільного населення і правопорядок.
провокация - это когда на заборе напишут лох...и не уточнят кто
вроде есть...а вроде и нету...
- Дорогая Индира Ганди!
- Леонид Ильич ето не Индира Ганди, а Маргарит Течер!
- Сам вижу, что на Индира, но тут так написано!
Щось я заплутався...
В принципі зрозуміло те, що нічого не зрозуміло... Але от листопад на носі... А шатун явно на цей місяць готують... Про це кричать і ватні сєпари і пєтя...
https://youtu.be/bnqhUsyJ9-M?t=1181
самый главный вопрос: "А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?" (с)