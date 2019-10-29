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Все про:обмін (536) Сайдік (145) Тристороння контактна група (153) Золоте (82)

 "Ми хочемо підготувати справді великий обмін", - Сайдік

Тристороння контактна група готує "справді великий обмін" утримуваними особами. Для цього ще слід виконати серйозну роботу.

Про підготовлюваний обмін спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік розповів журналістам у Мінську після засідання ТКГ. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гуманітарна робоча група продовжила дискусію з обміну утримуваними. Можу сказати, що це дуже серйозна робота. Тут (на засіданнях ТКГ. - Ред.) ми хочемо підготувати справді великий обмін і тому треба працювати щодо кожної особи, щоб визначити його, можна сказати, майбутню долю", - сказав Сайдік.

При цьому спецпредставник ОБСЄ повідомив, що учасники політичної робочої підгрупи ТКГ обговорювали питання, пов'язані з реалізацією так званої "формули Штайнмаєра", повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Крім того, Сайдік назвав розведення сил в Золотому великим кроком вперед.

"Сторони сьогодні зробили великий крок вперед", - підкреслив він.

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Спецпредставник ОБСЄ із задоволенням відзначив також істотний прогрес у відновленні моста в Станиці Луганській.

Разом із тим дипломат поскаржився, що, як і минулого разу, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню.

"Кількість порушень хоча і залишається нижчою, ніж до початку перемир'я, але продовжує коливатися", - констатував Сайдік.

Він укотре закликав сторони, "усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156651
 
 
 Топ коментарі
 
"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.


А можно поподробнее, кто там шагнул вперёд? А то ВСУ шагнули назад.
Источник: https://censor.net.ua/n3156651
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Вас соевых идиотов домой на Россею отправят, вместо граждан Украины. Радуйся!
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да,так как на фоне большого обмена сразу же идет фраза о реализации формулы. Так что теперь в лице Зе будет сдавать Украина?
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А если обменять Сайдика на менее ************** политика?
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Отак послухаєш його - і одразу хочеться повірити в його добрі наміри щодо України... "Мы хотим подготовить действительно большой обмен", - Сайдик - Цензор.НЕТ 1002
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Вы когда-нибудь пробовали варёный лук ? Тошнит также .
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большой обмен - на территорию Украины, справедливо
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Донбасс с российской Армией на Крым. Украинский Беременный российской Армией Донбасс Украине. Украинский Крым России
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Деверсантов ФСБ, террористів, злочинців, державних зрадників на чесних громадян Украіни, пане Саідик?
Ви чий представник?
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"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.


А можно поподробнее, кто там шагнул вперёд? А то ВСУ шагнули назад.
Источник: https://censor.net.ua/n3156651
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коментар відмічено як спам  
 
Требуем поставить условие, предоставить Галичине особый статус и автономию под названием Украина в составе этого государства (пока).
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***
Отак подивишся здаля,
на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває МАЙЖЕ жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !"
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"Мы хотим подготовить действительно большой обмен"

Ху-ла на Монику?
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Сайдик правда не уточнил, что цемахов у нас больше нет, поэтому будем менять территории Украины на залощ
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Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед. Шагом куда? Вы вообще стороны света попутали там? Украина отступила на 1 километр назад, какие нах. вперед? Или вы чего то со второй мировой войной попутали? Украина наступает на Запад? Или все таки Рашка наступает на Запад?
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Сайдик, хочешь узнать, где доллари из Чечении можно обменять не евро?
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Так это же чудесно! героев будут освобождать из плена. Зеленскому низкий поклон!
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У Путина под "обмен" в ОРДЛО, Крыму, Севастополе, в самой РФ (заробитчане, гости, туристы, по делам, проживающие там ) порядка 7-8 миллионов граждан Украины ( временно или постоянно там находящихся) Хоть век меняй.. неиссякаемый обменный фонд. И будет он каждый раз при обмене того или иного количества заложников, требовать уступок со стороны Украины, очередные разводы-отводы. При таком раскладе лет через пять Украина будет где то за Збручем, хорошо если не за Саном.
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На фєдєрастії мешкає близько двох мільйонів етнічних українців - будь хто з них може стати заручником для обміну... А для початку будь хто з Криму... Будемо здавати територію в обмін на заручників??? Де межа, на якій зупинимось???
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