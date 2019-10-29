 "Ми хочемо підготувати справді великий обмін", - Сайдік

Про підготовлюваний обмін спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік розповів журналістам у Мінську після засідання ТКГ. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гуманітарна робоча група продовжила дискусію з обміну утримуваними. Можу сказати, що це дуже серйозна робота. Тут (на засіданнях ТКГ. - Ред.) ми хочемо підготувати справді великий обмін і тому треба працювати щодо кожної особи, щоб визначити його, можна сказати, майбутню долю", - сказав Сайдік.

При цьому спецпредставник ОБСЄ повідомив, що учасники політичної робочої підгрупи ТКГ обговорювали питання, пов'язані з реалізацією так званої "формули Штайнмаєра", повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Крім того, Сайдік назвав розведення сил в Золотому великим кроком вперед.

"Сторони сьогодні зробили великий крок вперед", - підкреслив він.

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Спецпредставник ОБСЄ із задоволенням відзначив також істотний прогрес у відновленні моста в Станиці Луганській.

Разом із тим дипломат поскаржився, що, як і минулого разу, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню.

"Кількість порушень хоча і залишається нижчою, ніж до початку перемир'я, але продовжує коливатися", - констатував Сайдік.

Він укотре закликав сторони, "усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".