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 Суспільство
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Все про:ВР (5958) Національна гвардія (625) Марків (76)

 Міжфракційне об'єднання депутатів "Свободу Марківу" створено в Раді

29 жовтня в Верховній Раді сьогодні було створено міжфракційне об'єднання "Free Markiv", до складу якого увійшли 37 народних депутатів з майже всіх фракцій (крім ОПЗЖ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав нардеп від "СН" Єгор Чернєв.

Він зазначив: "Сьогодні було створено міжфракційне об'єднання "Free Markiv", до складу якого увійшли 37 народних депутатів з майже всіх фракцій (окрім ОПЗЖ).

Як стає зрозумілим з назви, нашою ціллю є звільнення та повернення до України українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого було несправедливо засуджено в Італії до 24 років позбавлення волі.

Нагадаю, що Віталія було засуджено за сфабрикованим звинуваченнями у загибелі під час мінометного обстрілу під Слов'янськом в 2014 році італійського журналіста Рокеллі. Немає жодних фактів, що доводили б його провину або причетність до цих подій.

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Наше МФО буде працювати в політичній площині як в середині країни, так і на міжнародному рівні, щоб максимально пришвидшити звільнення нашого бійця.

Ми вже працюємо в зв'язці з виконавчою владою. Створено робочу групу, до якої увійшли заступник міністра юстиції, заступник міністра внутрішніх справ, омбудсмен з прав людини та я як голова міжфракційного об'єднання.

Ми маємо зробити все задля звільнення Віталія Марківа. Адже Україна своїх захисників не кидає". 

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156650
 
   
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Итальянские фашисты - дайте Волю нашему Воину!
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Наконец-то! Не знаю почему за Савченко орали на весь мир, а за Маркива было всё тихо-ша. Потому что это Италия? Приговоры ведь один в один...
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Уже 30 лет жду когда же построят завод Volkswagen, Honda, Subaru, KIA и тд. Ну или заводы лёгкой промышленности, электроники, бытовой техники. Нет никто, ничего не строит, только пилят.
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Коли в Раді буде фракція "Зниження тарифів"???
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