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 Економіка, Суспільство
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Все про:аеропорт (410) Дніпропетровськ (1191) Ярославський (42)

 На президентському інвестфорумі в Маріуполі Ярославський сказав, що готовий побудувати новий аеропорт у Донецьку

Ярославський готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового міжнародного аеропорту в Донецьку

Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив про готовність взяти участь у відновленні Донбасу, зокрема інвестувати в будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу.

Про це Ярославський заявив у прямому ефірі телеканалу 112 на полях інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Маріуполі, який проходить під егідою президента України.

Пізніше бізнесмен особисто переговорив з Володимиром Зеленським. "Основне питання цього форуму - відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який було практично повністю зруйновано, - я готовий зайнятися цим проєктом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів", - сказав Ярославський.

Також бізнесмен розповів про початок модернізації міжнародного аеропорту міста Дніпро - вже навесні глава і власник DCH очікує старту будівельних робіт.

"Найближчий із моїх проєктів, про який ви, ймовірно чули, - реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках приватно-державного партнерства ми у квітні наступного року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років, за нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту становитиме 4 мільйони мандрівників на рік. Це абсолютно конкретний проєкт, який стартує буквально навесні", - поділився Ярославський із журналістами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярославський готовий зайнятися реконструкцією аеропорту в Дніпрі

Нинішній інвестиційний форум у Маріуполі ініційовано президентом України Володимиром Зеленським. Тут зібралися керівники і представники найбільших українських і глобальних компаній, інвестиційних фондів та міжнародних фінансових організацій. На полях форуму, RE: THINK. Invest in Ukraine виступають представники Міжнародної фінансової корпорації, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. В роботі форуму взяв участь президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівники економічного блоку уряду і регіональної влади, а також представники іноземних держав.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" і його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами в ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - до 4 млн мандрівників на рік.

На президентському інвестфорумі в Маріуполі Ярославський сказав, що готовий побудувати новий аеропорт у Донецьку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156648
 
 
 Топ коментарі
 
зачем ? донецкие любители хуйла просрут и этот аэропорт
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Мне кажется, на Луне перспективнее.
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если так дальше пойдет, то вся страна будет горбатиться на сепоров, с расее снимут санкции, а о нас просто вытрут ноги.. збс здобулы.
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А смысл? Кто летать будет? Те кто пользуются услугами аэропортов давно оттуда съехали и вряд-ли вернутся. Пенсионеры и алкоголики будут летать?
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100% перш чи там щось будувати, треба повернути території, викинути звідти все промосковське кодло, а то знову буде расєя прийди.
Відновити інфраструктуру, повернути людей, а кому літати і навіщо якщо там все розграбовано і зруйновано.
По друге з расєї треба стягнути в судах гроші на відбудову Донбасу за вторгнення.
Так що, це все казки для лохів, бо ніхто там нічого будувати не буде, і вони це знають.
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Лучше бы он инвестировал 100 млн. $ в разрушение всех московских аэропортов, как эти уроды поступили с донецким. На президентском инвестфоруме в Мариуполе Ярославский сказал, что готов построить новый аэропорт в Донецке - Цензор.НЕТ 9831
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Лучше бы он о своей Петровке позаботился. Бузинесмен хренов
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Ярославский уважаемый пацан, к нему вопросов нет.
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да какие вопросы?
пусть только вискаря сепарам в Метро завезет и все будет чики-пики:
Международный аэропорт имени "Гиви-Моторолы"
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