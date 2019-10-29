 Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську

Такої думки дотримується представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма. Про це його прес-секретар Дарка Оліфер написала в Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливо узгодження дорожньої карти досягнення миру в Україні", - повідомила вона.

За словами Оліфер, сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію про початок розведення в Золотому.

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"Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - при 7-денному дотриманні режиму тиші", - написала Оліфер.

Речниця Кучми підкреслила, що за межами цих ділянок (Золотого і Петрівського. - Ред.) ситуація з безпекою залишається "напруженою".

"Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного вирішення безпеки блоку питань мінських угод, разом із врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном", - підсумувала Оліфер.