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 Політика України
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Все про:Кучма (389) Мінськ (506) Оліфер (178) нормандська четвірка (643) Тристороння контактна група (151) Золоте (82)

 Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську

Підсумки роботи ТКГ відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі, на якій може бути узгоджена дорожня карта досягнення миру в Україні.

Такої думки дотримується представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма. Про це його прес-секретар Дарка Оліфер написала в Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливо узгодження дорожньої карти досягнення миру в Україні", - повідомила вона.

За словами Оліфер, сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію про початок розведення в Золотому.

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"Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - при 7-денному дотриманні режиму тиші", - написала Оліфер.

Речниця Кучми підкреслила, що за межами цих ділянок (Золотого і Петрівського. - Ред.) ситуація з безпекою залишається "напруженою".

"Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного вирішення безпеки блоку питань мінських угод, разом із врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном", - підсумувала Оліфер.

Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську 01

Шлях до зустрічі в нормандському форматі відкрито, але політичні питання - тільки після контролю за кордоном, - Україна на переговорах у Мінську 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156647
 
   
 Топ коментарі
 
Ага. Дураков нашли. При контроле границы все эти переговоры просто теряют смысл. Поэтому никто на это не пойдёт.
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а есть ли жизнь... после встречи в нормандском формате?
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Стародавні германці зрадників топили в болоті. Можливо там дно для Верховного колабораста?
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Мне вот интересно здесь вот из души это дерьмо льется или за сребреники.Ордынцев я за людей не считаю и мне ваше мнение не интересно.А остальные вместе со свинарчуком от корыта оторваны?.Перечислите конкретные причины вашей желчи
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а есть ли жизнь... после встречи в нормандском формате?
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в который раз и о столе и о дорожной, а вот только все снова и снова перечеркивается и шантажируется дальше и дальше. Стоит раз уступить и нет больше шанса ни для дипломатии, ни для решения проблемы.
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Путь к этим переговорам всегда был открыт. Вот только с разными исходными позициями и картами на руках. Сейчас уже колода крапленая, и нет смысла садиться за этот стол.
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Ага. Дураков нашли. При контроле границы все эти переговоры просто теряют смысл. Поэтому никто на это не пойдёт.
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Реально на свой страх и риск заполучай желаемое, луГАНДОНец!
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С такими условиями скорее плешфюрер сдохнет, а Зе с ним так и не успеет встретиться)
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Ну теперь ***** вам скажет строить границу от Одессы до Золотого и Харькова
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Все Зеля у путина на крючке при любом срыве переговоров дыра оставляет за собой право атаковать участки где было разведение, путин просто скажет мы их не контролирует и все приехали, поэтому сейчас- это условия, чем дальше - уже будут требования.
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Насколько нужно быть дебилом чтобы понять не для того ***** требовал отвести войска ВСУ от Золотого и других городов чтобы дать контроль ВСУ над росийско-украинской границей
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Зачем Путлеру встречаться с Нелохом42 уже? Нелох42 все и так сделал как хотела россия. Мордовец Богдан печется о российских гражданах с его слов, украинцев он презирает
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Это же аксиома военной стратегии. Когда добровольно отводишь свои войска со своей территории тебе потом враг границу под контроль отдает. Шмаркли тупые.
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А что такое "контроль границы". Это наличие на границе нескольких сотен ( в лучшем случае) украинских пограничников ( хорошо если не из Луганска и Донецка), находящихся фактически в роли заложников , с одной стороны территория РФ с их войсками, а с другой стороны те же россияне и местные запроданцы в составе двух армейских корпусов на территории ОРДЛО. И это нам хотят всучить под "украинским контролем границы" и то только на время выборов ( по факту). Смех и грех.. Ну какой это нафик "контроль" КОНТРОЛЬ это когда на границе с РФ будет стоять 5 тысяч наших пограничников, а ОРДЛо будет полностью разоружено, и ее территорию займут 50-60 тысяч ВСУ, полиции и СБУ с установкой военно-гражданской администрации.
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Верить что Путин даст Украине полный контроль над границей с РФ и территорией Луганской и Донецкой областей-это нужно быть полным идиотом.
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припоминается мизансцена с вовой еще не лохом,а квнщиком,где он просил другого вову взять его/их/украинцев к себе)) скоро будет жать ручку своему кумиру,преданно смотеть в глаза и отчитываться о проделанной работе))
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