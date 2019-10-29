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Все про:нафта (116) рейдерство (191)

 "Інститут транспорту нафти" захопили рейдери, Зеленського просять про допомогу

Колектив Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Інститут транспорту нафти" направив президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру країни Олексію Гончаруку звернення із закликом врятувати підприємство, яке зазнало рейдерського захоплення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило інтернет-видання times.com.ua, посилаючись на адвокатське об'єднання Aver Lex.

"Співробітники просять перешкодити потенційному витоку найважливіших для України розробок і креслень, продажу виробничих приміщень, масових звільнень і в підсумку розвалу підприємства", - сказав академік, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи Михайло Чепердак.

За його словами, понад 3 роки інститут атакує група осіб на чолі з кримським підприємцем Сергієм Вандером, в яку також входять бізнесмени Олександр Рибалкін і Сергій Василишин.

"Організовані 21 жовтня 2019 року загальні збори акціонерів були фінальною стадією рейдерського захоплення підприємства, витіснення акціонерів. Просто під час зборів з цією метою за допомогою спеціально найнятих тітушок було організовано побиття акціонерів підприємства, їхніх представників - адвокатів, засновників, інженерів та інших працівників інституту", - уточнив учений.

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За його словами, кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом Вандером і Василишиним контрольним пакетом акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти", що розслідується прокуратурою міста Києва, цими особами всіляко блокується.

Довідка

ПАТ "Інститут транспорту нафти" - це стратегічно важливе для енергобезпеки і енергонезалежності України підприємство. Інститут проєктував об'єкти нафтової галузі, зокрема нафтопровід "Одеса - Броди", магістральний нафтопродуктопровід "Мозир - Бернада - Прилуки", нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Лисичанськ", НПС "Кременчук", лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Мозир" і ще десятки їм подібних на території України, країн Співдружності Незалежних держав (СНД) і ближнього зарубіжжя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156644
 
 
 Топ коментарі
 
Нет времени . Отступление . "Институт транспорта нефти" захватили рейдеры, Зеленского просят о помощи - Цензор.НЕТ 6430
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так он же вчера закон антирейдерский подписал, неужели не работает
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Не трогайте пассажира...он сейчас занят...ищет гараж...
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А СБУ,менты и прочая прочая прочая бабки за что получают тогда если Зе должен быть затычкой к каждой проблеме? Или это чисто кацапская болезнь:на коленях и к царю-батюшке?
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Зеля ,блин, с рейдерами не справится, а он хочет с Путиным мирно справиться. Мирно войну еще никто не выигрывал. Если Зеле Путин отдаст Донбасс и Крым и уберется с Украины, то ему поставят золотой памятник, а если нет, то памятник с запахом.)
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
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так он же вчера закон антирейдерский подписал, неужели не работает
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смеешься ?донапринимеєтесь , что богдан в будущем без роботы останется .промысел то основной там
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Не трогайте пассажира...он сейчас занят...ищет гараж...
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он наверно услышал, что "дождь пошел"
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угу, сейчас..а что это за муть- ПАО 'Институт транспорта нефти''?
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А кто придумал бандитов называть какими то рейдерами?
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Народ царя нет в государстве система правовая уничтожена есть феодальные наделы и судовая и прокурорская обслуга а народ чтоб платил оброк так что Вы обращетесь к человеку который ничего не решает
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Караул, черти.!!! Срочно высылайте пять мотоциклетов с пулемётами. Как же Булгаков был прав.
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а че к зеле...а не авакову?
щас зеля придет и всех разбросает...
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А народ Украины за Зеленского потому что он всенародный
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А к пэтюне никто не обращался, просто все знали, шо пэтюня и есть главный рейдер страны.
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единственное что он мог забрать , это ум у тебя , но к сожалению его у тебя не оказалось. тролль.
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а захватили при НЕ ЛОХЕ! бедный порошенко его любители паяца ещё 4 года будут вспоминать! народ включай мозг, если он есть. какой порох, какой овощ , тут другие ценности пришли!
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А Патон, однако, к этой академии никакого отношения не имеет.
Это самозванная общественная организация и академиком они могут признать хоть дворника.
А сам институт, вряд ли относится к академическим, скорее всего ведомственный.
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У мокшей научились? Видео-челобитную вашему зеленому 42 летнему не лоху лучше запишите
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по тсн показывали в Тернопольской области уже толпой биатлонисты просят -. зеленскй помоги. Путик был прав один нарид
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Да. Видел. Зашквар... Ну там спорстмены какие-то школьники в большинстве. Кто-то дал им дурную идею. Может тренера-зебилы. А тут в новости пишет, люди с высшим образованием и академик среди них....
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еще может это им подсказали как нужно делать журнашлюхи с г+г
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Писець.... То курва Зімбабве...Який іноземний інвестор прийде в цю краіну???І нічого ***** не міняється...
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Зелелохи, Когда будет издан закон против рейдерства титушни?
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Судя по беспределу Рябошапка в доле. Звоните по этим чертям Бакану.
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Лед тронулся с помощю рассуют все как ювелирный по карманам. Приватизация на расхват пошла, боятся не успеть. А там земля. Видать без армии не обойтись.
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Просто отправить спецназ , жестоко зачистить так что бы даже раненных не было. Этого будет достаточно и рейдерством будет покончено.
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У мене таке враження, що мародер вкрав грошей у України на півроку вперед.
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Кого вы просите помощи, Зедебил и сам является инициатором рейдерства, сейчас он занимается разведением ног у Украины
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