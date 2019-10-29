 "Інститут транспорту нафти" захопили рейдери, Зеленського просять про допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило інтернет-видання times.com.ua, посилаючись на адвокатське об'єднання Aver Lex.

"Співробітники просять перешкодити потенційному витоку найважливіших для України розробок і креслень, продажу виробничих приміщень, масових звільнень і в підсумку розвалу підприємства", - сказав академік, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи Михайло Чепердак.

За його словами, понад 3 роки інститут атакує група осіб на чолі з кримським підприємцем Сергієм Вандером, в яку також входять бізнесмени Олександр Рибалкін і Сергій Василишин.

"Організовані 21 жовтня 2019 року загальні збори акціонерів були фінальною стадією рейдерського захоплення підприємства, витіснення акціонерів. Просто під час зборів з цією метою за допомогою спеціально найнятих тітушок було організовано побиття акціонерів підприємства, їхніх представників - адвокатів, засновників, інженерів та інших працівників інституту", - уточнив учений.

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За його словами, кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом Вандером і Василишиним контрольним пакетом акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти", що розслідується прокуратурою міста Києва, цими особами всіляко блокується.

Довідка

ПАТ "Інститут транспорту нафти" - це стратегічно важливе для енергобезпеки і енергонезалежності України підприємство. Інститут проєктував об'єкти нафтової галузі, зокрема нафтопровід "Одеса - Броди", магістральний нафтопродуктопровід "Мозир - Бернада - Прилуки", нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Лисичанськ", НПС "Кременчук", лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Мозир" і ще десятки їм подібних на території України, країн Співдружності Незалежних держав (СНД) і ближнього зарубіжжя.