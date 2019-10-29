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Все про:обстріл (5652) Донбас (13443)

 Ворог 5 разів порушив перемир'я, терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • неподалік Богданівки (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • біля Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:

  • двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
  • неподалік Кримського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, сьогодні, в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У зв'язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини було посаджено. Дрон не ушкоджено.

Також, повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не було жодного дня тиші, злочинно відводити війська зараз, - добровольці не планують іти з Золотого. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156641
 
 
 Топ коментарі
 
А мы по врагу знач не стреляем, бо хочемо мира?
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По новости. То не обстрелы!

То "повстанцы" узеленского приветственно салютуют отводу украинской армии из украинских же населённых пунктов.
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Цензор, возьмите редактора. Ну правда?
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Цензор, возьмите редактора. Ну правда?
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А ще вони часто перекладають новини з україномовних джерел на російську і викладають на форум в першу чергу, ну а вже потім україномовну версію і то не завжди...
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Я не понимаю, это как? Как можно отводить наши войска с завоеванных позиций под обстрелами агрессора в спину с крупнокалиберных орудий ? Как можно в ОДНОСТОРОННЕМ порядке отступать?!!! Это преступление однозначно.Ведь Москва сказала, что ничего не гарантирует, ее вообще нет в Украине, а ДНР ЛНР - незаконные формирования, которые не собираются никуда отступать? Они и рос. наемники регулярно заходят в Золотое диверсионными группами, каждый день. Зеленые "Слуги" с Зелей пьяные или под наркотой или шизонулись? Тут нормальному человеку понять что-то невозможно. Зеля напирает на нормандский формат. Но что он дает? Кто там будет договариваться? С кем Зеля будет договариваться? С агрессором? Так агрессор не признает свою агрессию. С незаконными террористами ДНР, ЛНР? С ними договариваться - преступление. С кем Зеля думает говорить и подписывать что-то? Зачем ему этот нормандский формат?Напирает Путин и пропутинские прокладки на особый статус Донбасса на постоянной основе. Это значит будет сепарский Донбасс вечно. Будет РФ мутить воду в Украине вечно. И что Зеля добьется этим? Какая у нашего президента стратегия? Победы или лечь под врага? Что он творит? Пусть скажет народу ПРАВДУ, тварь такая.
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А мы по врагу знач не стреляем, бо хочемо мира?
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По новости. То не обстрелы!

То "повстанцы" узеленского приветственно салютуют отводу украинской армии из украинских же населённых пунктов.
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Пресекретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який представляє Україну в Контактній групі заявила, що наступним кроком має стати розведення сил та засобів на ділянці в районі Петрівського

Про це вона написала у своєму Facebook.
"Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. У відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші",- написала Оліфер.
Вона також додала, що ситуація поза цими ділянками напружена.
"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО," - пише Оліфер.ДОРЕЧІ- а з якого моменту почнуть розформовувати ордло ? Оліфер від імені Кучми робла заяву...
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Але це відведенню на заважає.
От мені цікаво, як цим ****** військовопосадовцям на душі? Ну гниди вони!
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А правду кажуть, що поранених атовців везуть одразу у Львів.
Щоб столиця не знала про порушення так званого переми'я.
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не правда, в шпіталях Києва та Ірпеня є поранені
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эта павстанцы-парахаботы стреляют с проплачинных митингав, а наш бубачка не можит ашибацца, дамбас низависим, абыр абыр , нужна бистрее развадить вайска
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а шо-то давно не было видях, как наши ракеты красиво рас*дячивают орковские блиндажи, штабы, технику, сепары там летают ошметками. Все, эпоха мародера закончилась?? Будем теперь только по щам получать и отступать, ой, простите, разводить силы?
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Тупые штабные тыловые крысы.....
Вы определитесь.... то обстрелов нет и разводим, то противник обстрелял?
Или там где разводят рашинские вооруженные формирования резко уже не противник?
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