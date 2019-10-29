 Ворог 5 разів порушив перемир'я, терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- неподалік Богданівки (за межами ділянки розведення) - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:
- двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, сьогодні, в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У зв'язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини було посаджено. Дрон не ушкоджено.
Також, повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
Впродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".
То "повстанцы" узеленского приветственно салютуют отводу украинской армии из украинских же населённых пунктов.
Про це вона написала у своєму Facebook.
"Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. У відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші",- написала Оліфер.
Вона також додала, що ситуація поза цими ділянками напружена.
"Поза межами цих ділянок безпекова ситуація лишається напруженою. Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказано у мандаті місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО," - пише Оліфер.ДОРЕЧІ- а з якого моменту почнуть розформовувати ордло ? Оліфер від імені Кучми робла заяву...
От мені цікаво, як цим ****** військовопосадовцям на душі? Ну гниди вони!
Щоб столиця не знала про порушення так званого переми'я.
https://www.youtube.com/watch?v=t7ARhU0y59M
Вы определитесь.... то обстрелов нет и разводим, то противник обстрелял?
Или там где разводят рашинские вооруженные формирования резко уже не противник?