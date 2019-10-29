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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13443) добровольці (365) Золоте (109) розведення сил (1)

 Не було жодного дня тиші, злочинно відводити війська зараз, - добровольці не планують іти з Золотого. ВIДЕО

У Золотому не було жодного дня тиші, тому учасники акції "Ні - капітуляції" планують залишатися там, незважаючи на розведення військ.

Про це йдеться в телеграм-каналі акції "Ні - капітуляції", передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Пристайко вранці заявив про початок відведення військ. Але в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня тиші. Штаб ООС зафіксував п'ять обстрілів сьогодні вночі. Стріляли зокрема по місцях дислокації ветеранів. У разі злочинного наказу відвести українські війська, добровольці залишаться в Золотому для захисту місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Добровольці мають намір залишитися в населеному пункті, якщо влада почне виведення військ.

"Сьогодні вночі бойовики обстрілювали Золоте з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів. Це фіксували добровольці, тому що обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував 5 обстрілів вночі", - сказано у відеозверненні.

Підкреслюється, що Золоте-4 обстрілюють щодня, в село заходять диверсійні групи. "Вся зброя, яке зараз є у добровольців, легальна і зареєстрована, зберігається відповідно до закону. Відповідно до Конституції, ми маємо право перебувати в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також ми маємо право захищати територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156636
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Богу , что они есть .
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Пусть зеля маму римму перевезёт в золотое. Как раз поселит её у тех двух баб, которые за отвод горло драли.
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Там сейчас даже две сотни человек нет Зато диванные патриоты пишут посты сотными
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пишут посты сотнями
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Вірте президенту" (с) 16.10. Зе. Україна чекатиме 7 днів тиші. 29.10. Годину тому штаб ООС повідомив, що вчора були обстріли ділняки №2 Золоте-4; 29.10. Зараз. Пристайко процес розведення в Золотому стартував 29.10. Це влада патологічних брехунів. І це вже факт. Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого - Цензор.НЕТ 8399
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Ніхто війну не збирається закінчувати. Як плакали матері і дружини за загиблими та скаліченими, так і будуть плакати. І як зрозуміти що жителі просять відійти добровольців, а ті, в той же час, збираються їх захищати..
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зєлєйоббікі херовеньке порівняння зараз майже всі пишуть типу того, що їхній клавішнік такий, як і Порох...Ні фіга!!! Ваш лошара не те, що на підошви до його взуття не тягне, а навіть на пилюку біля ніг наших воїнів...то не порівнюйте хрін з редькою...
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Если герои дерзнули остаться в Золотом, значит, там действительно безопасно и развод войск допустим.
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Наші герої ніколи не шукали де "безопасно".
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ну да, поэтому без оружия остались защищать местное население от вооруженных диверсантов, рискуя попасть в плен. ужос.
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Даст это мир? Сразу можно сказать-нет, не даст,террористы будут стараться обстреливать и прорываться ДРГ. Только мощные силы ООН с вооружением с правом разоружения всех,кто попытается стрелять на линии разделения может прекратить обстрелы. Обстрелы со стороны террористов будут продолжаться постоянно независимо от того,что там подпишет Зеленский, только если он подпишет что-то об особом статусе,то обстрелы будут уже у нашего дома,то есть война распространиться на большую часть территории Украины. Россия не позволит Украине развиваться без полного ее подчинения. Это неизбежно и обязательно так и будет.,независимо от желания или нежелания Клоуна ,его шпаны и верящих им зебилов.
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Кому меньше 42 лет - тот лох. Зеленский сказал
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Ну и где та многотысячная акция протеста под администрацией что обещали в 19 часов? Хоть две сотни есть? Что и кто еще хочет сказать или написать
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Это фантастический успех Зедипломатии.
Но! Давайте ка предположим, что все таки есть третья сила, искусственно раздувающая конфликт. Тем более, что есть свидетельства бойцов как сепары периодично обстреливают самих себя.
И вот здесь нужен план как проверить эту версию.
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А точно саме за відділення? Про відділення взагалі ніхто не говорить, бачив лише коменти за те, щоб посилити блокаду території... Ну типу обнести колючим дротом, закрити пункти пропуску, не постачати їм шарову електроенергію і не платити пенсію...

Так блокаду і я підтримую, хоча ніколи не був ні за пєтю, ні тим паче за путю. Чо цей люмпен ватний на нашу територію за пенсіями катається?

Г..вна їм на лопаті, жебракам! (с)
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Ну як сказати... Тут все залежить не від нас, а від бажань топ-держав Європи. Кіпр от в ЄС прийняли із замороженим конфліктом і окупованою турками територією (причом її % більший, ніж у нас). А ще в 1974 за Кіпр фактично воювали (чи допомагали сторонам конфлікту) члени НАТО Греція і Туреччина...
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Да! Эти бандиты русског мира отъявленные нацики как и их холуи уже не отдадут Украине часть Донбасса, поэтому нет смысла отдавать им те села и местечка которые уже отстояли наши ребята.
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Так что зеленский таки ЛОХ, никто его не уважает и не подчиняется ему )))
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Понятно, стреляют и убивают как бы говоря "Давайте уходите." Чтоб побольше досталось этому гадкому ОРДЛО - рускому миру. Хотя что там говорить, когда к власти пролезли эти то тень этого мира уже лежит на нас.Они хитростью и шулерством будут топить.
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А цікаво, чому в 90% випадків відступ і позицію Зе підтримують російськомовні. А чи не тролі кацапські це часом?
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Oleh Yermokhin

·
12 год

Це по-моєму вперше в світовій історії, коли держава відбилася від ворога в найважчі часи і капітулює, коли для цього немає жодних підстав.
Світ не видів таких п...!
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Ветераны такие же граждане Украины как и жители Золотого, пусть остаются. Главное, что регулярные части отводятся.
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Так и сепаратисты тоже граждане Украины в подавляющем большинстве своем.
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Ви просто дикий невіглас. Хто відводиться? Українське військо. Звідки відводиться? З української території. Вам тут нічого нелогічним не здається?
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Нехай ці 3,14дари ідуть працювати, а не права качають...мерзотники пропутінські
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Тільки москальский ідіот може вважати 112 канал ЗМІ
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Зеленский - это пророссийский политик! Они на выборах обдурили всех при помощи постановочных роликов и актерского мастерства Зеленского и манипуляций Коломойского! Развели всех Украинцев! Зеленский и СН ничем не отличаются от Медведчука и ОПЗЖ! Вторые сейчас даже поддерживают полностью Зеленского. И Медведчук и Бойко полностью поддерживают Зеленского! Украина получила самую большую в истории пророссийскую власть! Они не могут раскрыться полностью, но по их делам видно, что это пророссийская власть! Они будут медленно без резких движений поворачивать Украину в сферу влияния РФ! Богдан уже имеет опыт! Богдан же летал с Азаровым в Питер к Медведеву и там договорились, что отменяют асоциацию Украины с ЕС. Сейчас они будут это еще изощреннее делать! У власти Украины сейчас тотальный пророссийский мафиозный синдикат!
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