 Не було жодного дня тиші, злочинно відводити війська зараз, - добровольці не планують іти з Золотого. ВIДЕО

Про це йдеться в телеграм-каналі акції "Ні - капітуляції", передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Пристайко вранці заявив про початок відведення військ. Але в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня тиші. Штаб ООС зафіксував п'ять обстрілів сьогодні вночі. Стріляли зокрема по місцях дислокації ветеранів. У разі злочинного наказу відвести українські війська, добровольці залишаться в Золотому для захисту місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Добровольці мають намір залишитися в населеному пункті, якщо влада почне виведення військ.

"Сьогодні вночі бойовики обстрілювали Золоте з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів. Це фіксували добровольці, тому що обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував 5 обстрілів вночі", - сказано у відеозверненні.

Підкреслюється, що Золоте-4 обстрілюють щодня, в село заходять диверсійні групи. "Вся зброя, яке зараз є у добровольців, легальна і зареєстрована, зберігається відповідно до закону. Відповідно до Конституції, ми маємо право перебувати в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також ми маємо право захищати територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4.