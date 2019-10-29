 Українці зможуть змінити по батькові: Рада підтримала законопроєкт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає внесення змін до частини першої і другої статті 295 Цивільного кодексу України. Тепер українці зможуть на свій розсуд змінювати по батькові - так само, як ім'я та прізвище.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, чинне законодавство України прямо не передбачає право особи змінювати своє по батькові.

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