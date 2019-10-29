 Рада відкрила українцям безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 314 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує "заборонити обмеження загального водокористування у зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) у користування юридичним або фізичним особам".

Крім того, пропонується внести положення щодо забезпечення громадянам безперешкодного і безкоштовного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування, а також про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надано юридичним або фізичним особам.

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"Крім того, ст. 61 і ст. 62 Земельного кодексу України пропонують доповнити положеннями про те, що в прибережних захисних смугах не допускається встановлення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів. Також додаток до згаданих статей передбачає механізм демонтажу таких огорож або інших конструкцій за рахунок їхніх власників", - йдеться в пояснювальній записці.

Також пропонується встановити адміністративну відповідальність "за неправомірне обмеження безперешкодного і безкоштовного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

Повноваження щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій.

"В прикінцевих положеннях законопроєкту міститься норма про те, що огорожі або інші конструкції, встановлені до набрання чинності Законом і перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів, підлягають демонтажу впродовж двох місяців від дня набрання чинності Законом", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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