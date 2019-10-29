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Все про:ВР (5958) законопроект (827) відпочинок (102) пляж (59) вода (298)

 Рада відкрила українцям безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №0869 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 314 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує "заборонити обмеження загального водокористування у зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) у користування юридичним або фізичним особам".

Крім того, пропонується внести положення щодо забезпечення громадянам безперешкодного і безкоштовного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування, а також про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надано юридичним або фізичним особам.

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"Крім того, ст. 61 і ст. 62 Земельного кодексу України пропонують доповнити положеннями про те, що в прибережних захисних смугах не допускається встановлення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів. Також додаток до згаданих статей передбачає механізм демонтажу таких огорож або інших конструкцій за рахунок їхніх власників", - йдеться в пояснювальній записці.

Також пропонується встановити адміністративну відповідальність "за неправомірне обмеження безперешкодного і безкоштовного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

Повноваження щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій.

"В прикінцевих положеннях законопроєкту міститься норма про те, що огорожі або інші конструкції, встановлені до набрання чинності Законом і перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів, підлягають демонтажу впродовж двох місяців від дня набрання чинності Законом", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156628
 
   
 Топ коментарі
 
Нет это не зрада! Это макароны зебилоидам на ухи! После снятия неприкосновенности очередная порция!
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Яка зрада? Потужна така перемога! А якщо брати до увагищо ми за крок від економічного прориву...
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Уверен, порохоботы и здесь найдут зраду.
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Пукнули Тєорєтіки. Пустий вихлоп. Працюють на рейтинг.
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Ну на фото окупований крим, якщо я не помиляюсь....
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Нет это не зрада! Это макароны зебилоидам на ухи! После снятия неприкосновенности очередная порция!
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Яка зрада? Потужна така перемога! А якщо брати до увагищо ми за крок від економічного прориву...
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Порохоботы ? Лечись . Ты ещё януковича вспомни . Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 2007
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це того Яника , в якого Пеца був міністром економіки ?
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Та не, которому богдан служил верой и правдой вместе с корешем Партянкой, и перед которым в баньке вава знленский концерты смешные давал...
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Ты хочешь сказать , что клоун назвавший нашу страну шлюхой может быть у власти и якобы возрождать её ?)) Вот из- за таких мы и топчемся на месте. В яму весь мусор и Слава Украине.
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Все по методичке. Хохлы,шдюхой, малоросы, сепары и т.д.
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свинарчукам пайку в кориті зменшили от вони і шаленіють.
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попробуй в Киеве на берегу Днепра за оградку, с этим законом зайти
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Вот какие законы необходимы в данный момент! Слава бобикам ! Кнокпкодавам рубить руки, закон принят . Этот с пляжами в ноябре ... Спасают свой рейтинг, не надеются на удачу с разводняком на фронте. И правильно делают ...
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Следующим принять закон свободного доступа на пришвартованные яхты с украинским флагом ...
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А какими законами должны по твоему они заниматься?
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например о валежнике,сборе грибов и ягод в лесной зоне,о кол-ве скота на подворье)) игровой бизнес - тоже важен))
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Мне 94, малолеточка не истери. Ты думаешь я поверю в эту чушь?
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почему не веришь ? мне 60 и на этом сайте сижу больше 14 лет.
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Помню, мы с Коко Шанель спорили что розовое масло заменят на химические реагенты.. Мне 112 и я люблю воспитывать недорослей лет на 30 младше. Так вот, в интернете принято обращение на "ты", дабы не создлавать путаницу в понятиях, числах и местоположении собеседника. Также не принято делать замечания на этот счёт.
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это кто ТЕБЕ сказал такое . давно от нинтендо за комп сел ?
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конча это автономная область и там свои понятия
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Что Конченная Заспа, а те кто берега Днепра обзаборил под личные подворья, с ними как?
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И теперь что , шестиметровые заборы и куча охранников испарятся ? Что-то не верится ,
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ух ты...это что начнут сносить кабаки и рыгаловки вдоль берегов рек, озер, морей?
ой, или дома-особняки-виллы с собственными причалами и пляжами... и их выгребут и предоставят берега в пользование отдыхающим-проезжающим-проживающим....
смешно... паприкольно!
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Не тишьте себя, закон популисткий ибо он открывает доступ к землям общего пользования, а таких может и не быть вовсе, по крайней мере это может быть дорога или лес, а частные участки не являются территориями общего пользования.
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не ну надо ж время металлолом вывезти, как раз к лету управятся))
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Вы это Кивалову и ему подобным расскажите.......
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Труханов в Одессе начал сносить заборы... Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 9308
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Наверно заслонял вид из его окна! Или мешал загорать на собственном пляже!
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что характерно, те состоятельные Зебилы с домами на берегу Днипра, большей частью голосовали за Зе... а тут такое!!!))).. и придется им снова берег дополнительно намывать, что бы не ломать свои многочисленные заборы и гаражи для лодок..
ЗЫ 1.. у меня есть пара знакомых Зебилов, шикарные дома которых расположены в "Черкасской Венеции" (это намытые земли возле села Свидивок под Черкассами).. ох! я представляю, какой батхерт будет у них, когда эта популисткий законопроект вступит в силу..
ЗЫ 2... по сути, этот законопроект начинает лавинообразную охоту на владельцев прибрежного жилья, с последующей сменой права собсьвенности...
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просто занесут..это вид бизнеса такой...
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Привіт воїне! Ось бачиш, цей сайт зеркало України, ти все побачив тут, всю Україну. Одні хочуть перемоги, інші камітуляції. Радий тебе бачити!
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Вітаю Друже..я тут до 1 листопада(відпустка до 1 листопада)..
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Там набагато простіше, хоч і важче, я воював у 72 ці, знаю це, де свої, а де друзі, тут на гражданці все по іншому.
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а вот это супер..всю зеленую мразь можно нагибать..Аваков в Харькове уже нахапал..ааа, еще и подзаконные акты есть?. про это дерьмо узнаем,когда начнем нагибать слуг Авакяна.. это Башкировка- уже ВСЕ огорожено мусарами и прокурорскими..Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 7436.
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э нет! для мусаров , судей и прокурворов есть сносочка маленькая...Их это не коснётся...
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это как сносочка при снятии неприкосновенности с депутатов))
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дуже прошу: дозвольте валєжнік збирати!
нехай зенєлохторат (ледве не написав "зелохторат") порадіє хоч трохи!
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а говорят что украинцы бедные)) прям голландия с воды))
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в Украине украинцы не богатые... а богатые в Украине - не украинцы))))
это такая игра слов))))
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"препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.
Источник: https://censor.net.ua/n3156628"
в том числе и зонах водозабора..)))))
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ДА ДА ДА
рада открыла а про заборы позабыла! в конституции то же написано бесплатная медицина! ну иди получи положенную бесплатную! задолбешься пыль глотать!!
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А мені сказали, що зебобіки всі вже у військоматах. Ось і довіряй так цим зелохнеським чудовіщам, знову всіх накололи...
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Так теперь свободный доступ к кабакам и отелям! Фэйсконтроль отменяется! 😂
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Очередной удар ворам по яйцам. Порохоботы тут скачут, б...ть не сезон им, а дачи ворья в течении двух месяцев освободить от заборов???? Не сезон мля? Вперед, ломай то что падлы вороватые себе пригребли.
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Свидетели Зерро, такие же лохи как и их пророк. Кто будет будет освобождать от заборов? Наивные. А если кто-то и будет ломать то тут же окажется на цугундере или в деревянном макинтоше. Это шутка такая от Свидетелей. В конституции тоже есть слова о свободном доступе к воде и что, а ни чего. Исполнять и контролировать буду те, которые живут в этих усадьбах
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Не оправдывайся, заборы понастроило порошенковское ворьё, а кто будет убирать уже не ваше собачье дело, вас народ найух послал уже полгода назад. Гуд бай.
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Вы абсолютно правы. Это уже ваше собачье дело. Теперь начинайте вы бегать и сносить незаконно построные заборы.
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схоже - сойка і тут "зраду" знайшла ? Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5856 Не дарма ж пецики і жопоБлок за це не проголосували !
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То есть саньку придётся возле "арендованного" домике чуть заборчики посносить?
Фото из этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что пользуется он им больше года. Сейчас дом окружен забором, а на автоматических воротах дежурит сторож, который не пускает желающих к воде, объясняя, что это частная территория.Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5372


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Вы верите в то что олигархи построившие там замки откроют проход к водоемам Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам - Цензор.НЕТ 5439 правильно тут пишут это все информационный шум чтоб отвлечь Вас от распродажи и сдачи страны ради доходов группы людей которые готовы уничтожить страну и миллионы ради своей материальной выгоды
Вы посмотрите что они принимают
Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект
Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам
Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы ????
Это имеет большое значение к развитию экономике и инвестиционного климат страны да нет нас просто забрасываю второстепенными законами которые не играют особой роли но при этом так промывают мозги ,вот видите и растворяют в этой массе основной вопрос целостность страны обороноспособности страны предательство и сдача интересов государства скрытие и продолжение коррупции и воровства пришла группа для которой шоу каждый день является средством выживания без шоу все увидят а король то голый
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свиньи визжат на Форуме
ви-ви-ви
...
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Есе кто ходил по побережью Юрмалы еще при СССР, томог заметитЮ что можно часами итти и не втретить ни одного забора. Более того, уже на берегу не было закрытых проходов к морю - только сквозные, и вы, вступив на дорожку могли быть увкркны, что беспрепятственно пройдете к морю.
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Зелохам для полного счастья, не хватает отмены справки в бассейн.
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Надеюсь местные участковые просто выполнят свою работу!!! В Днепре все позастроили к реке не подойти!!! И там такие домики , что им нас...ть , на ваши решения!!! Посмотрим, что изменится!!
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а раньше что мешало валить заборы?
или такого закона не было?
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Пол Днепра уже загородили богатые буратины.
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50 м. от воды не должно быть ни каких заборов и домов.
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Это косточка зелохам, к тому же, никто за них валять эти заборы не будет.
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А теперь объясните , тем кто понастроил особняков в прибрежной зоне, что они обязаны пускать население к себе на участок.
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А не надо было захватывать )) Нужно было понимать,что барские замашки криминала,это временное явление ))
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Думаю, что те недалекие протянувшие закон не имеют плавсредств ещё. И не имеют возможности пройти по воде в Кончу-Заспу. Ну и просто посмотреть на протоки Днепра в Конче и увидеть сколько и каких домов стоит прям на берегу. А Хата Шуфрича тоже поддет под отделение от пляжа? А дом Гардона? Там тоже сделают свободный проход к воде?Просто интересно для кого этот закон? Для бухих отдыхающих, чтобы могли вламываться на территорию с легендой о законе?
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Закон не плох, только кто его будет приводить в исполнение? Начинайте с Кончи-Заспы. Первый в списке порошенко !!!! Вперед!!! Фас !!!
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Аплодисменты )) Убирайтесь вон. Менты теперь вас стричь могут ))
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Это демократия. И начало развала олигархии. Люди захотят большего.
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головне - аби українці , тепер , активно цим користувалися !
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А відповідальність за невиконання закону яка?..
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Ще один мертво народжений закон - Зебанда працює!!!
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Ну почему-же, просто должен быть еще закон обязывающий выделение мест для общего пользования, мест для отдыха, с туалетами, мусорниками и прочими удобствами, тогда этот закон будет работать. А так это да, пока пустой закон.
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Теперь обосновано можно вваливаться к Не Лохам!!! Ура!!! Следующий сезон Наш! Не Лохи держитесь.Мы придём бухие к вам с мангалом и шампурами. Дрова есть?
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Не понимаю, что они там приняли. Насколько я знаю, в нашей стране проход к пляжам и водоемам по закону и так беспрепятственный. Все заборы и так незаконны. Они приняли еще один закон, такой же самый?
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Харьков. Журавлевский гидропарк. Бывший детский пляж застроен и имеет забор до самой воды с личным пляжем и причалом для катеров.
Кто и как будет выполнять этот закон ?
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