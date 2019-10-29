 Рада відкрила українцям безперешкодний доступ до пляжів і водойм

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За проголосували 314 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує "заборонити обмеження загального водокористування у зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) у користування юридичним або фізичним особам".
Крім того, пропонується внести положення щодо забезпечення громадянам безперешкодного і безкоштовного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування, а також про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надано юридичним або фізичним особам.
"Крім того, ст. 61 і ст. 62 Земельного кодексу України пропонують доповнити положеннями про те, що в прибережних захисних смугах не допускається встановлення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів. Також додаток до згаданих статей передбачає механізм демонтажу таких огорож або інших конструкцій за рахунок їхніх власників", - йдеться в пояснювальній записці.
Також пропонується встановити адміністративну відповідальність "за неправомірне обмеження безперешкодного і безкоштовного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".
Повноваження щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до водойм надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій.
"В прикінцевих положеннях законопроєкту міститься норма про те, що огорожі або інші конструкції, встановлені до набрання чинності Законом і перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об'єктів, підлягають демонтажу впродовж двох місяців від дня набрання чинності Законом", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
ой, или дома-особняки-виллы с собственными причалами и пляжами... и их выгребут и предоставят берега в пользование отдыхающим-проезжающим-проживающим....
смешно... паприкольно!
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ЗЫ 1.. у меня есть пара знакомых Зебилов, шикарные дома которых расположены в "Черкасской Венеции" (это намытые земли возле села Свидивок под Черкассами).. ох! я представляю, какой батхерт будет у них, когда эта популисткий законопроект вступит в силу..
ЗЫ 2... по сути, этот законопроект начинает лавинообразную охоту на владельцев прибрежного жилья, с последующей сменой права собсьвенности...
нехай зенєлохторат (ледве не написав "зелохторат") порадіє хоч трохи!
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это такая игра слов))))
Источник: https://censor.net.ua/n3156628"
в том числе и зонах водозабора..)))))
рада открыла а про заборы позабыла! в конституции то же написано бесплатная медицина! ну иди получи положенную бесплатную! задолбешься пыль глотать!!
Фото из этого коттеджа Ткаченко опубликовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что пользуется он им больше года. Сейчас дом окружен забором, а на автоматических воротах дежурит сторож, который не пускает желающих к воде, объясняя, что это частная территория.
Вы посмотрите что они принимают
Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект
Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам
Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы ????
Это имеет большое значение к развитию экономике и инвестиционного климат страны да нет нас просто забрасываю второстепенными законами которые не играют особой роли но при этом так промывают мозги ,вот видите и растворяют в этой массе основной вопрос целостность страны обороноспособности страны предательство и сдача интересов государства скрытие и продолжение коррупции и воровства пришла группа для которой шоу каждый день является средством выживания без шоу все увидят а король то голый
ви-ви-ви
...
или такого закона не было?
Кто и как будет выполнять этот закон ?