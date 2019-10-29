 "Верховний суд" в окупованому Криму залишив у силі вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка" Аметову, Чапуху, Трубачу і Дегерменджі, - "Кримська солідарність"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність.

17 квітня 2019 року підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засуджено до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи перебували під домашнім арештом.

Читайте також: "Це повільне вбивство", - адвокат Курбедінов про здоров'я арештованих окупантами фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. Під час затримання стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

У грудні 2017 року Чапух переніс мікроінсульт у СІЗО і потребував термінової госпіталізації. Пізніше заарештований пройшов медичне обстеження, однак діагноз і стан його здоров'я залишаються невідомими для адвоката.

У вересні 2018 року Чапух оголосив голодування, але незабаром був змушений припинити його за станом здоров'я. Цього ж місяця його госпіталізували.

Читайте також: Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини в окупованому Криму, - МЗС

У жовтні 2018 року Чапуха за станом здоров'я відпустили з СІЗО під домашній арешт.

17 квітня 2019 року Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном (3 роки). Асана Чапуха - до 3,5 років умовно з таким же випробувальним терміном. Чоловіків обвинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини, вони не визнали провини.