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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3405) Маріуполь (598) молодь (36)

 Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у молодіжному форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні" у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Я дуже хотів би, щоб у нас була вся країна така. Маю на увазі, що всі люди мають бути заряджені такою енергією, яка є у вас", –  звернувся Зеленський до учасників форуму.

Президент ознайомився з презентаціями проектів, які розробили представники Української академії лідерства. Зокрема, це ідеї, пов’язані з розвитком кіновиробництва, працевлаштуванням молоді та переробкою сміття.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності постійного діалогу між молоддю та представниками влади.

"Нашій країні потрібно, щоб такі люди, як ви, здобули якісну освіту, були талановитими та вільними. Якщо ви поїдете в іншу країну, будь ласка, отримайте там освіту й повертайтеся додому піднімати найкращу країну, яка подарувала нам життя, – в Україну", – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував за можливість бути присутнім на форумі.

"Ви молоді, ви справді можете змінити країну. Від вас ми хочемо почути, якою ви бачите нашу країну", – наголосив Глава держави.

Читайте також: Краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, ніж тупцювати на місці, - Зеленський про турборежим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156623
 
   
 Топ коментарі
 
Никогда не думал, что скажу сыну такое, но глядя на происходящее в стране нелохов, сегодня сказал:
- Сынок! Если есть желание уехать за границу - ДУЙ! Папа поможет.....
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Сплошной плагиат(рояль и пр.)! Своё только-ЛОХатый клоун.
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Тупа порохоботва скаженіє все більше з кожним днем. Але начхати ми на них хотіли. Вся Україна підтримує нашого Володю.
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ты уже получил счета за отопление, увидел как тарифы понизились?!
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так , як вони піднімались під час правління банди Офшоренка - так ще не було ніколи !
чому ж ви тоді сиділи мовчки ? Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7318
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а чому ж ти топиш за зебуїна криворізького, якщо він не кращий, колишній садомазонемічний?
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Ему пох**, у него мама учитЄльніца по 4000 баксов пАлучаИтЬ, мля...
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вашого володю не підтримує вже навіть і 50% зелохів.
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А вашего, Свына Сывочёлого, пидтрымуе вся страна!!!!
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а зелохи хоч щось можуть сказати про свого зебуїна не згадуючи порошенка? Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі - Цензор.НЕТ 6702
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Молодежь которая отсюда смогла уехать да еще смогла не просто уехать а уехать учится ей сюда возвращаться нефиг! ТУТ ЛЕТ 50 А ТО И 100 НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ СВЕТИТ!!
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Фильм великого кинопродюсера Ермака (главы МИД ОПы ) гнали воскресенье !!! ВЕЧЕРОМ!!! на каналах Пинчука и Коломойского ... Кому еще кажется, что "жесткий демарш" деда Леньки Кучмы (после замужества его дочки принял фамилию Пинчук) не был отвлекающей пеной от разводника на фронте? Помните Дарка его заявила - без расформирования ДЫР ничего делать не станем... Не сам Леня а Дарка... Случайно?
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Зеленлох , а чого до сих пір доньки соєвого в Україну не повернулися?
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Ага... Те кто получил образование в другой стране уже не вернется и эта тенденция будет только нарастать. Нет все таки я немного преувеличиваю, вернутся ... только дети высших чинуш и приравненных к ним категорий. Потому что им будет гарантированна здесь ненапряжная работа и зарплаты и доходы в разы больше на Западе, плюс юридическая защита будь от чего. Но потом и они поедут жить в другие страны, с наездами "на родину" за зарплатой ( хотя можно и по "почте") Итог прост. Те кому повезло уехать , получить образование и как то закрепиться на Западе лучше оставаться там, здесь судя по тенденциям последних 15 лет уж точно ничего хорошего не будет. Как ни обидно это признавать, но это так. Но это выбор каждого индивидуальный.
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Я пишаюсь Вами , пане Президент ! А всякі марусі проплачені , та порохоботва валіть в дупсєль. Країна підтримує Володю і ненавидить порошенка.
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порошенко гавно никто не спорит, но с чего ты решил что ЗЕ это хороший президент? дела говорят об обратном!! а болтает ЗЕ хорошо язык подвешен не плохо!! но правильной болтовней никого не удивишь!! надо дела делать а не болтать!!
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Ruslan Tkachenkoпорошенко гавно никто не спорит
дарма ти це написав - зараз тебе соя загавкає ...
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я выводы делаю по делам! ПЕТЯ 5 лет рулил какие дела такие и выводы!
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ну уж не знаю, что там насчет говна, но при глупом Порохе армия не отступала, никто не капитулировал, з/п росла и промпроизводство - тоже росло.
при умных клоунах - все наоборот...
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у кого ЗП росла у Коболева и у прокуроров с судьями? да у них росла а у остальных как то не сложилось! у нас страна для судей и прокуроров?!!
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любые умные и правильные слова, сказанные клоуном с хрипотой и придыханием
моментально превращаются в антрепризу, шутку, оксюморон...
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вона мало того що співачка і телеведуча, вона ще й кандидат наук і доцент катедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету. А ти яке цпш для розумово відсталих не змогло закінчити, дефективне?
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Може и хрюкал но такого жалкого скулежа как у тебя ЗЕбила точно не было.
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За то у на зе бонутых гортанный БАС!!!!! Плям-плям-плям, чмок- чмок....
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зарплата учённых в Украине 4-9 тыс грн, это сколько в долларах?
ЗАЧЕМ зеленский говорит ЭТО?! он считает людей живущих за границей с образованием там идиотами?
он считает зрителей/слушателей идиотами?
не понимаю....
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и это самым УМНЫМ людям. т.е. самой высокой квалификации
с ТАКИМИ зарплатами ... Украина превратилась в Папуасию
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колись за такі дописи модер і в бан міг відправити ... подивимось - скільки ваш допис провисить .
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ЗЕкоманда довела страну до ужасного состояния. При Порошенко лутше было и намного.
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Не! Нам больше нравится шлёндра ФЫдЫна, ШАКАЛадная!!!!! От это действительно полёт!!!1
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Ну і на хріна їхати здобувати освіту в західних країнах, щоб потім освіченим повернутися у цей зелебенський квартал?????
А з іншої сторони, а наші українські універи що освіти не дають, а тільки бабло збирають із студентів???
Корупцію задавіть в освіті, то молоді люди і не будуть роз'їзджатися по світу, а вчитимуться в Україні!!!
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"щоб потім освіченим повернутися у цей зелебенський квартал?????" так не возвращайтесь, только обрадуемся!
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Ага! Дети и папередников, и слуг , и аппазицианеров учатся с детсада учатся за границей ...Ждём толпы возвращающихся мажоров....
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Были президенты с разной придурью, но они хоть как -то маскировались , а то уже боязно становиться
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Дай Боже здоровья и силы нашему Президенту !
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Дай боже Зебілу ще років 50,
які він проведе у довічному ув'язненні.
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Попроси для него ума и порядочности. Но наверное после 40 уже поздновато.
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Прієзжайтє!! Аткроєтє тут ФОПи! А чєм большє ФОПов, тєм большє ми сострігьйом налогов! Всєм хватіт, і жітєлям ордло, і бюрократам, і "реформаторам". Прієзжайтє! Лохов становицца всьйо мєньше, а ані от как нужни! Наші бюракрати і чіновнікі, мздоімци і пажарнікі падаріли вам жість, а ви, бессовєстниє улізнулі!
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Ага, щас, побігли! Чувак закликає: 1. Повернути зарплату з мін. 1500€ на 300$
2. Зїхати з автобанів на колдойобини!
3. Знову купляти ВСЕ втричі дорожче, ніж вони зараз купляють в ЄС!
4. Бізнесу під "наїзди" мусорів!

5. Поміняти цивілізацію на **....я!
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ГОИ возвращайтесь ...вашим хозяевам не хватает рабов ...
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Мне кажеца что он не настолько тупой, просто он реально по настоящему стебёца над ЗЕбилами. Я думаю он получает какой то свой кайф когда окропляет росой хари ЗЕбилов а те в свою очередь радостно повизгивают от кайфа и просят ещё. Похоже малоросский скот заскучал за царём, и теперь когда царь появился ЗЕбилолюмпен аж усераеца от счастья. На самом деле не так уж далеко от кацапов ушли..совсем не далеко..73% люмпена не дадут соврать.
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в президента Зеленського не погане почуття гумору - він , какбе , натякає що дітки Офшоренка , вивчившись в Англії , повернуться в Україну - можливо і бабу Лєру із собою прихоплять ?
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А какой уважающий себя лох будет горбатиться за 5000 грв. в месяц?
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Ни в коим случае не возвращайтесь, это вредно для здоровья.
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В смысле "учитесь и возвращайтесь поднимать Украину"? После чего поднимать? Учатся пять лет, срок президентства тоже пять лет. Он имеет в виду, что после него надо будет поднимать Украину?
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та хто "сортиру - 95" жарти пише як не такий же дебіл як і прєзік.
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Поднимать страну за 3200 грн ? Вы там совсем **-тые...
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Тю, а шо, у нас президент с купленным дипломом и вон страну поднимает аж пукает, и ниче!
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