 Якщо поїдете в іншу країну і отримаєте там освіту - повертайтеся додому піднімати Україну, - Зеленський на молодіжному форумі в Маріуполі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Я дуже хотів би, щоб у нас була вся країна така. Маю на увазі, що всі люди мають бути заряджені такою енергією, яка є у вас", – звернувся Зеленський до учасників форуму.
Президент ознайомився з презентаціями проектів, які розробили представники Української академії лідерства. Зокрема, це ідеї, пов’язані з розвитком кіновиробництва, працевлаштуванням молоді та переробкою сміття.
Володимир Зеленський наголосив на необхідності постійного діалогу між молоддю та представниками влади.
"Нашій країні потрібно, щоб такі люди, як ви, здобули якісну освіту, були талановитими та вільними. Якщо ви поїдете в іншу країну, будь ласка, отримайте там освіту й повертайтеся додому піднімати найкращу країну, яка подарувала нам життя, – в Україну", – зазначив він.
Володимир Зеленський подякував за можливість бути присутнім на форумі.
"Ви молоді, ви справді можете змінити країну. Від вас ми хочемо почути, якою ви бачите нашу країну", – наголосив Глава держави.
чому ж ви тоді сиділи мовчки ?
дарма ти це написав - зараз тебе соя загавкає ...
при умных клоунах - все наоборот...
моментально превращаются в антрепризу, шутку, оксюморон...
https://tsn.ua/svit/u-putina-privitali-rozvedennya-sil-u-zolotomu-i-podyakuvali-boyovikam-za-napoleglivist-i-terpinnya-1434552.html?fbclid=IwAR0kWqDq_kuPtzinOcvWQj4frrGL2Xr7qa3Y95SlI3dH60OeCm50Q5J4nB8
ЗАЧЕМ зеленский говорит ЭТО?! он считает людей живущих за границей с образованием там идиотами?
он считает зрителей/слушателей идиотами?
не понимаю....
с ТАКИМИ зарплатами ... Украина превратилась в Папуасию
А з іншої сторони, а наші українські універи що освіти не дають, а тільки бабло збирають із студентів???
Корупцію задавіть в освіті, то молоді люди і не будуть роз'їзджатися по світу, а вчитимуться в Україні!!!
які він проведе у довічному ув'язненні.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Ага, щас, побігли! Чувак закликає: 1. Повернути зарплату з мін. 1500€ на 300$
2. Зїхати з автобанів на колдойобини!
3. Знову купляти ВСЕ втричі дорожче, ніж вони зараз купляють в ЄС!
4. Бізнесу під "наїзди" мусорів!
5. Поміняти цивілізацію на **....я!
7