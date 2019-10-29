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 Політика України
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Все про:ВР (5958) кордон (1346)

 Рада ухвалила закон про інженерно-технічне облаштування держкордону

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 0905 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 288 народних депутатів.

Законопроєкт вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України та Закону України "Про державний кордон України". Ними пропонується "визначити розміри земельних ділянок, наданих органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури завширшки не менше 50 метрів, а також звільнення цих органів у зв'язку з цим від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156620
 
   
 Топ коментарі
 
Та падажжжите вы!

Тут ещё не ясно где граница проходить будет.
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Короче , Крым и Донбасс предлагают забыть ?
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полоса минировования глубиной 3 км с колючнй проволокой и не нужно бабушку лохматить!
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Короче , Крым и Донбасс предлагают забыть ?
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А у першу чергу українцям пропонують назавжди забути, що вони українці.
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Крым забыть, а Даунбасс будем восстанавливать. ЗЕреформаторы выделяют из бюджета средства.
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Та падажжжите вы!

Тут ещё не ясно где граница проходить будет.
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полоса минировования глубиной 3 км с колючнй проволокой и не нужно бабушку лохматить!
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Шо, опять ? 😱. На это раз будет "стена плача" ? 😂
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Ну что Вы такие некорректные вопросы задаете "патриоту"? Одна стена уже работает. Дайте деньги и Яйценюк построит их хоть сотню.
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А "шо" стену Яценюка уже ржавчина съела, как там она называлась "Восточный вал" ( ядрен батон), а "шо" пришли в негодность ЖБ укрепления вдоль линии соприкосновения в ОРДЛО, о чем докладывал в процентах бывший главнокомандующий ( как он их еще "Линией Моннергейма" не назвал), правда ЖБ там были земляным и частично бревенчатым, да и то отдельными местами, но то такЭ.
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