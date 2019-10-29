 МВС надасть італійському слідству додаткові докази невинності Марківа, - Аваков

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС.

"Сьогодні, 29 жовтня, Арсен Аваков під час інвестиційного форуму в Маріуполі укотре провів переговори з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давидом Ла Чечілія", - сказано в повідомленні.

Аваков повідомив послу, що українська поліція отримала матеріали розслідування загибелі італійського журналіста Роккеллі, яке вела СБУ. "Зараз слідчий у справі гвардійця (Віталія Марківа. - Ред.) вже звернувся в прокуратуру Італії з пропозицією надати їм статус спостерігача в цьому розслідуванні в рамках міжнародного правового поля", - сказав Аваков.

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Посол Італії Давид Ла Чечилія пообіцяв Арсену Авакову налагодити комунікацію з урядом Італії у справі Віталія Марківа.

"Крім того, до МВС звернулася група італійських журналістів, які планують зняти документальний фільм про справу Віталія Марківа. Відомство готове надати всебічну допомогу", - повідомили в департаменті комунікації.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.