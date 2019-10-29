 Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо

Про це hromadske сказав радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали", - про це він сказав журналістам на Інвестиційному форумі в Маріуполі.

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Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.