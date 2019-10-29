 Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо

Про це hromadske сказав радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали", - про це він сказав журналістам на Інвестиційному форумі в Маріуполі.
Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
Прям таки в Петровском он был и сепары его туда пустили, ага...
hromadske
@HromadskeUA
· 2 чСергій Сівохо: Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали
Ми будемо питати в колаборантів чого вони хочуть ?
пачуй дамбас снова на повєсткє дня.
3 ч. ·
Прямо у цей момент влада кидає на поталу агресорові десятки міст та тисячі українських громадян у прифронтових містах. Прямо у ці хвилини відбувається відведення військ і залишення українською армією утримуваних позицій.
Відведення військ відбудеться не тільки у Катеринівці, Золотому та Петрівському. Ми можемо втратити не тільки території, а й понести людські втрати як серед цивільних, так і серед військових. З Росією не можна домовитись тільки тому, що Росія ніколи не тримала свого слова.
В чому небезпека полишення військом територій і перехід на нові позиції:
1. Нові позиції, куди має відходити армія, не облаштовані в повному обсязі. Якщо ворог зламає домовленості (а це відбудеться) і перейде в наступ - більшість наших захисників просто можуть загинути.
2. Залишаючи старі обладнані позиції - руйнуються інженерні споруди. Ми «спалюємо мости», повертатись назад буде нікуди, а у випадку таких селищ, як Золоте - це буде неможливим, адже ніхто не віддасть наказу починати вуличні бої.
3. Лінія фронту на Луганщині проходить по річці Сіверський Донець. Це ідеальне місце, яке зможе легко зайняти ворог на нашому березі, а це означає, що вони будуть наступати, адже для цього є всі умови.
4. На багатьох ділянках фронту ціною життів наших військових ЗСУ здобули контроль за панівними висотами, які у випадку відступу доведеться залишити. Тільки в боях за Широкіне загинули близько 30 бійців різних підрозділів.
5. За Зеленського знижується роль українських військових і їхній вплив на прийняття рішень. Він не чує командирів, які несуть відповідальність за захист України і життя підлеглих. Навіть одна смерть військового - це вже багато. рішення, які приймає зараз владна верхівка можуть призвести до дуже великих втрат.
Мені просто соромно за те, що це відбувається з нами і немає слів..
Так что этот жирный алкаш брешет как сивый мерин...
клоун - советник СНБО.
Клоуны, вы сдаете Украину прикрываясь своими тупыми фразами.
Сомневаюсь!
- я сама с Петровского...местная... так вот...тут все, как один хотят, развода...
що раніше бігали з триколорами та кликали пуйла ! А те що думають СПРАВЖНІ ПАТРОТИ -
ЗЕБІЛАМ_ КЛОУНАМ - КАПІТУЛЯНТАМ - не цікаво !!
Это понятно, кто же не хочет разведения и одновременного объединения...
Предок заселенных туда в 20х годах отбросов общества из центральной рассеи. О чем еще можно говорить.
Вадим Денисенко
Вторник, 29 Октября 2019, 16:14
Разведение войск может стать первым шагом не только к деморализации армии, но и к началу гражданской войны в Украине
Об этом в интервью Depo.ua рассказал экс-депутат, политолог Вадим Денисенко, информирует "ДС".
- Сегодня объявлено начало разведения войск. Это шаг к миру или начало обострения ситуации внутри страны?
- Этот вопрос, в принципе, надо разделить на две части. Первая часть касается непосредственно украинской армии, вторая - это идея фикс Зеленского о встрече с Путиным. Если мы говорим про украинскую армию, мы должны говорить, что этот шаг (а я уверен, что дальше будет происходить полное разведение войск по всей линии фронта) уже привел и будет приводить к полной деморализации украинской армии. Можно говорить о многих вещах - о деньгах, о том, что некуда уходить, нет на самом деле никаких позиций 2016 года...
Но по этому поводу я хотел бы сказать только об одном. Представьте ситуацию, что завтра начинается контрнаступление боевиков, и украинский офицер говорит солдатам: "Мы должны стоять здесь и не сдвинуться с места". Какой процент солдат скажет: "Мы сейчас не сдвинемся с места, умрем, а вы нас завтра снова отведете на два километра с занимаемых позиций, потому что будет принято такое политическое решение". Как не вспомнить, что под Широкино погибли 30 человек. А сейчас Широкино мы должны будем сдать. Поэтому моральный дух украинской армии - одна из самых глобальных проблем на перспективу.
У Зеленского есть идея фикс, что как только он встретится с Путиным, у нас наступит мир, счастье и радость. Но сейчас уже можно сказать, что встреча Зеленского с Путиным состоится после того, как Украина сдаст абсолютно все позиции, которые могли бы быть сильными в переговорах. То есть, встреча станет возможной после того, как мы пойдем на все возможные и невозможные уступки.
- Если вы говорите об уступках, насколько высока вероятность того, что состоятся переговоры "ЛНР" и "ДНР" с государством Украина?
- Я считаю, что вероятность этих переговоров в ближайшие три-шесть месяцев превышает 90%. Этому могут помешать лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства. Под форсмажором я понимаю, например, очень страшные с точки зрения государственности вещи, такие как отказ ряда офицеров выполнять приказы главнокомандующего или что-то подобное. Или случится какое-то чудо, и общественное мнение будет категорически против переговоров. Но то, что мы видим сейчас, - как Зеленский работает с общественным мнением, как большие телеканалы осторожно начинают пропагандировать идею мира, - я думаю, что вероятность переговоров с "Л/ДНР" достаточно высокая.
Это не означает, что Зеленский обязательно сядет за стол переговоров, но я уверен, что будет придумана должность какого-то вице-премьера, который начнет переговорный процесс, и такая встреча состоится. Среди тех вещей, о которых молчит команда Зеленского, не надо забывать о том, что отвод украинских войск, который на данный момент является отступлением, предусматривает совместное патрулирование этих территорий украинской полицией или Нацгвардией и силовиками "Л/ДНР". То есть, это будет первый шаг к признанию друг друга, о чем сейчас, к сожалению, никто не говорит.
- Возможны ли изменения в Конституцию относительно признания "Л/ДНР"?
- Это один из самых сложных моментов. На сегодняшний день нет 300 голосов в парламенте, и пока мы не понимаем, каким образом эти изменения в Конституцию будут приниматься. Но, если мы зайдем очень далеко, и общественная поддержка у Зеленского будет достаточно высока, я думаю, что определенным образом, - если не шантажом, то другими вещами, - Зеленский попытается "обработать" украинский парламент и сделать все от себя зависящее, чтобы Конституция была изменена. На самом деле не надо забывать, что Путину абсолютно не нужно решение украинского вопроса. У него не стоит вопрос мира, как не стоит задача любой ценой завершить этот процесс. На самом деле ему будет выгодно, чтобы Зеленский не принял эту Конституцию, и чтобы ситуация ни мира, ни войны, но в значительно ослабленных позициях Украины, была зафиксирована. Это один момент.
И есть второй, который, с моей точки зрения, более опасен для всех нас. Не надо забывать, что одной из ключевых задач Путина является начало определенных боевых действий на границе с Евросоюзом, со странами НАТО. Поэтому я не удивлюсь, если будут инспирированы некоторые вещи для того, чтобы на наших территориях, под предлогом изменений к Конституции или чего-то другого, начались определенные боевые действия, которые можно квалифицировать как гражданскую войну. К сожалению, сегодня вероятность такого сценария в ближайшие два-три года - более 50%.
- Многие говорят, что россияне предлагают нам боснийский вариант... В принципе, можно сказать, что мы движемся по боснийскому сценарию?
- На самом деле, существование Боснии возможно благодаря тому, что на данный момент есть страны-гаранты, которые говорят о том, что несмотря на определенные разногласия в этой стране, она будет существовать и держаться в нынешних границах. По крайней мере, в определенной перспективе. У нас таких гарантов на сегодняшний день нет. И, к сожалению, быть не может, потому что мы де-факто полностью развалили свою внешнюю коалицию в поддержку государства Украина.
Еще раз хочу сказать, что задача россиян - не создать сильную Галицкую республику, как многие сейчас считают, и многие, в том числе, на Галичине и в целом в западных регионах об этом говорят. Задача россиян - перевести боевые действия на границу с натовскими странами. Им нужен на самом деле гражданский конфликт именно на территории Западной Украины, для того, чтобы под тем или иным соусом заставить Венгрию захватывать Закарпатье, Румынию - захватывать Буковину, возможно, Польшу - вмешиваться в вопросы Галичины и Волыни. И таким образом, окончательно доломать этот миропорядок и нерушимость границ, которые существовали после 1945 года. Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к отводу вооружений. В "ЛНР" заявили то же самое.
клоуны-избиратели, соплежуи - это вы выбрали этих правителей: