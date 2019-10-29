EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2275  75
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (13443) Сивохо (3)

 Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо

Петрівське має стати наступною ділянкою розведення сил і засобів на Донбасі. Місцеві жителі підтримують це рішення.

Про це hromadske сказав радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали", - про це він сказав журналістам на Інвестиційному форумі в Маріуполі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сил поліції досатньо, щоб гарантувати безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації, - Аваков

Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156618
 
   
 Топ коментарі
 
Сначала они хотели мира и кричали "Путин введи!" и бросались под гусеницы техники ВСУ, а теперь опять хотят мира и две пенсии?... Жители Петровского хотят разведение войск, - советник секретаря СНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 2159
 показати весь коментар
 
То і що ?
Ми будемо питати в колаборантів чого вони хочуть ?
 показати весь коментар
 
один з передових антимайданівців. сумно.... і соромно за українців.
пачуй дамбас снова на повєсткє дня.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 



IgorGirkin

@GirkinGirkin

Прям таки в Петровском он был и сепары его туда пустили, ага...

hromadske

@HromadskeUA

· 2 чСергій Сівохо: Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали
 показати весь коментар
 
 
То і що ?
Ми будемо питати в колаборантів чого вони хочуть ?
 показати весь коментар
 
 
Советник секретаря СНБО Сивохо . Смешно .
 показати весь коментар
 
 
один з передових антимайданівців. сумно.... і соромно за українців.
пачуй дамбас снова на повєсткє дня.
 показати весь коментар
 
 
А президент Украины Зеленский - разве не смешно?
 показати весь коментар
 
 
Согласен, сначала смешно,потом страшно за Украину.
 показати весь коментар
 
 
Яна Зінкевич
3 ч. ·

Прямо у цей момент влада кидає на поталу агресорові десятки міст та тисячі українських громадян у прифронтових містах. Прямо у ці хвилини відбувається відведення військ і залишення українською армією утримуваних позицій.
Відведення військ відбудеться не тільки у Катеринівці, Золотому та Петрівському. Ми можемо втратити не тільки території, а й понести людські втрати як серед цивільних, так і серед військових. З Росією не можна домовитись тільки тому, що Росія ніколи не тримала свого слова.

В чому небезпека полишення військом територій і перехід на нові позиції:
1. Нові позиції, куди має відходити армія, не облаштовані в повному обсязі. Якщо ворог зламає домовленості (а це відбудеться) і перейде в наступ - більшість наших захисників просто можуть загинути.
2. Залишаючи старі обладнані позиції - руйнуються інженерні споруди. Ми «спалюємо мости», повертатись назад буде нікуди, а у випадку таких селищ, як Золоте - це буде неможливим, адже ніхто не віддасть наказу починати вуличні бої.
3. Лінія фронту на Луганщині проходить по річці Сіверський Донець. Це ідеальне місце, яке зможе легко зайняти ворог на нашому березі, а це означає, що вони будуть наступати, адже для цього є всі умови.
4. На багатьох ділянках фронту ціною життів наших військових ЗСУ здобули контроль за панівними висотами, які у випадку відступу доведеться залишити. Тільки в боях за Широкіне загинули близько 30 бійців різних підрозділів.
5. За Зеленського знижується роль українських військових і їхній вплив на прийняття рішень. Він не чує командирів, які несуть відповідальність за захист України і життя підлеглих. Навіть одна смерть військового - це вже багато. рішення, які приймає зараз владна верхівка можуть призвести до дуже великих втрат.
Мені просто соромно за те, що це відбувається з нами і немає слів..
 показати весь коментар
 
 
да задолбала ты, генеральша хре-ва. Поговори с офицерами на передке в чине не выше майора. Разведение выгодно для нас в первую очередь. Без арты на передке с солдатско-сержантским штатом в 70%, хрен позиции удержишь,а по с(М)винским договоренностям арта и мишки отведены, не дай бог попрут - получим не Дебаль а полный ...
 показати весь коментар
 
Я хочу чтобы предатели Украины были расстреляны, прям в зале ВР
 показати весь коментар
 
 
Сначала они хотели мира и кричали "Путин введи!" и бросались под гусеницы техники ВСУ, а теперь опять хотят мира и две пенсии?...
 показати весь коментар
 
 
Разве может человек в зравом уме и трезвой памяти хотеть жить в "серой" зоне？ в зоне где нет власти...нет Закона？ разумеется нет...
Так что этот жирный алкаш брешет как сивый мерин...
 показати весь коментар
 
 
ще один придуркуватий блазень втомившийся від війни...тьху падлюка
 показати весь коментар
 
 
Заметано- на РНБО в бюджете выделено зелеными в сотни раз больше чем в прошлом году ... Сивохе на сивуху хватит...
 показати весь коментар
 
 
Можно и дальше (а уже их там двое) КВНщиков туда пристраивать
 показати весь коментар
 
 
Эта жирная тварь вискарь *********...литру может скушать за раз...
 показати весь коментар
 
 
даже Масляков-старший о нем отозвался нем, как об алкоголике ... Кремлевские хотят "нормальных" видеть вместо него
 показати весь коментар
 
 
Купа гівна кілограм під 200 , відповідно і сморід .
 показати весь коментар
 
 
Председатель партии " Любителей пива" Попросту -- пена.
 показати весь коментар
 
 
Клоун - президент
клоун - советник СНБО.

Клоуны, вы сдаете Украину прикрываясь своими тупыми фразами.
 показати весь коментар
 
 
Ещё сепары хотят судов над АТОшниками. Спасибо зебилам, вы сделали это вместе - теперь антимайдановец сивоха рассказывает что делать украинским военным.
 показати весь коментар
 
 
скоро во всех кинотеатрах. жители всей Украины ждут ху-ла
 показати весь коментар
 
 
Это сивохо за 100 баксов на пузе станцует...а за большую сумму и мать родную продаст...не то что Украину...
 показати весь коментар
 
 
Мама Сівохи живе в Донецьку і є громадянкою РФ.
 показати весь коментар
 
Посадить Сивохо в точке разграничения.....И посмотрим....
 показати весь коментар
 
 
А как же уютная Банковая? Вот как бывает - ненавидил ненавидил украинцев и вдруг СТАЛ ПОЛУЧАТЬ ИЗ ИХ НАЛОГОВ ЗАРПЛАТУ.
 показати весь коментар
 
 
Та ему ничего не будет, он и есть сепар латентный...
 показати весь коментар
 
 
как бы мы не обзывали т.н. "сивохо",сам факт пребывания его на какой-либо ГОСУДАРСТВЕННОЙ должности говорит о полной деградации органов госуправления и спецслужб ..
 показати весь коментар
 
 
Жители Золотого хотят мира, как и все нормальные люди. Зачем их вообще спрашивать, хотят они разведения или отступления? Чистейшей воды манипуляция.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕЛЯ, С МОМЕНТА РАЗВЕДЕНИЯ СИЛ В ЗОЛОТОМ КАЖДАЯ СМЕРТЬ В ЭТОМ РАЙОНЕ НА ТВОЕЙ СОВЕСТИ.
 показати весь коментар
 
 


- я сама с Петровского...местная... так вот...тут все, как один хотят, развода...
 показати весь коментар
 
 
Якже забовбали ці клоуни та шоумени !! Вони бачите слухають колобарантів та сепарів ,
що раніше бігали з триколорами та кликали пуйла ! А те що думають СПРАВЖНІ ПАТРОТИ -
ЗЕБІЛАМ_ КЛОУНАМ - КАПІТУЛЯНТАМ - не цікаво !!
 показати весь коментар
 
 
Фу, ***. Дно вы пробили уже, ниже уже некуда.
 показати весь коментар
 
 
Сепары хотят отвода ВСУ. Сивоха сотрудничает с сепарами.
 показати весь коментар
 
 
позавчера в Краматорске был свидетелем опроса КМИС по этому поводу тоже ... Видимо скоро будет опубликована какая-то статистика новая ... Короче я подслушал ответы 4-х человек .. причем возрастной категории от 25-ти до 50-ти ... ну и сам потом напросился поотвечать на вопросы, бо из 4-х трое были хлопчато-бумажные маленько ... Решил, что я как бандеровец просто обязан высказаться ))) ... Вопросов было много, но в вопросе пробного разведения войск все были однозначно За .. Я и еще один парень по причине того что нужно попробовать и мы верим в ВСУ и то, что при попытке оккупантов занять новые территории наши их сожгут наххххххххх напалмом .. Тут даже не доверие Зеленскому, а вера в ВСУ ..... а трое хлопчато-бумажных просто от усталости от войны .., но, кстати, ни кто не доверял россии и путину ... тем более их ставленникам ... Это явный плюс в карму нашим журналистам
 показати весь коментар
 
Жирная ватная свинья уже заранее хрюкает о жителях "с утра до вечера мечтающих о разведении" в Петровском. Зачем эксцессы как в Золотом? А "учительницы" те же "мечтают"об этом?
 показати весь коментар
 
 
Люди добрые , Украину Бог не от такого сохранил , пусть семимильными шагают к своему концу... А сомосохраниться нашим ребятам опыт, надеюсь, поможет. Эта акция власти делается с дрожащими коленками от падения рейтинга , от боязни защитников - со страхом и унижением не делаются победные дела ...
 показати весь коментар
 
 
Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем
Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 7581
 показати весь коментар
 
 
Вообще то, система проста. Мир для них так и предполагает- нужно только перестать стрелять. А перестанут ли стрелять сепары- о том никто не задумывается. Вы типа, уйдите, а там будет видно. Только вот переиграть не получится. И все сначала- новые жертвы, отбивание врагов по территории...
 показати весь коментар
 
 
любой театр абсурда рано или поздно заканчивается концлагерями и SS..
 показати весь коментар
 
 
/"люди хотят разведения войск/"

Это понятно, кто же не хочет разведения и одновременного объединения...
 показати весь коментар
 
 
«Ідіотам Нагадую - В Нас Не Має Лінії Розмежування, А Є Лінія ФРОНТУ. Відвід Військ З Лінії ФРОНТУ Є КОЛАБОРАЦІЄЮ З Агресором» (c)
 показати весь коментар
 
 
Антимайданівець з РНБО розказує про те чого хоче секта "Путінвведі".
 показати весь коментар
 
 
Ребята, да он сепар еще тот, всю жизнь был за Янока, против майдана и сам из Донбасса.

Предок заселенных туда в 20х годах отбросов общества из центральной рассеи. О чем еще можно говорить.
 показати весь коментар
 
 
А моніка на марафоні казала, що в Петровському жителів немає. Що там просто степ. А тепер сивуха каже, що степові байбаки хочуть розведення?
 показати весь коментар
 
 
Люди хотят мира и получать две пенсии. Им специально устраивают встречи с сепаратистами ? 😵
 показати весь коментар
 
 
то шо? Будемо проводити в кожному селі рехверендум про отдєлєніє от України і прісоєдінєніє до мордора???
 показати весь коментар
 
 
Им не надоело корчить из себя сказочных исполнителей желаний. Уже задолбали своим театром. Сколько можно какие то и чьи то хотелки выполнять. Для существования государства нужно выполнение законов и ответственность за не выполнение.
 показати весь коментар
 
 
Надо прикупить удочек, силков, уздечек что там еще в фольклоре (Серый волк, конек горбунок, Щука, Золотая рыбка), а да есть еще ******* со звездою в голове.
 показати весь коментар
 
Это он пошутил. Он же больше ничего другого не умеет.
 показати весь коментар
 
мнение для размышления
Вадим Денисенко
Вторник, 29 Октября 2019, 16:14
Разведение войск может стать первым шагом не только к деморализации армии, но и к началу гражданской войны в Украине
Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 9621
Об этом в интервью Depo.ua рассказал экс-депутат, политолог Вадим Денисенко, информирует "ДС".
- Сегодня объявлено начало разведения войск. Это шаг к миру или начало обострения ситуации внутри страны?
- Этот вопрос, в принципе, надо разделить на две части. Первая часть касается непосредственно украинской армии, вторая - это идея фикс Зеленского о встрече с Путиным. Если мы говорим про украинскую армию, мы должны говорить, что этот шаг (а я уверен, что дальше будет происходить полное разведение войск по всей линии фронта) уже привел и будет приводить к полной деморализации украинской армии. Можно говорить о многих вещах - о деньгах, о том, что некуда уходить, нет на самом деле никаких позиций 2016 года...
Но по этому поводу я хотел бы сказать только об одном. Представьте ситуацию, что завтра начинается контрнаступление боевиков, и украинский офицер говорит солдатам: "Мы должны стоять здесь и не сдвинуться с места". Какой процент солдат скажет: "Мы сейчас не сдвинемся с места, умрем, а вы нас завтра снова отведете на два километра с занимаемых позиций, потому что будет принято такое политическое решение". Как не вспомнить, что под Широкино погибли 30 человек. А сейчас Широкино мы должны будем сдать. Поэтому моральный дух украинской армии - одна из самых глобальных проблем на перспективу.
У Зеленского есть идея фикс, что как только он встретится с Путиным, у нас наступит мир, счастье и радость. Но сейчас уже можно сказать, что встреча Зеленского с Путиным состоится после того, как Украина сдаст абсолютно все позиции, которые могли бы быть сильными в переговорах. То есть, встреча станет возможной после того, как мы пойдем на все возможные и невозможные уступки.
- Если вы говорите об уступках, насколько высока вероятность того, что состоятся переговоры "ЛНР" и "ДНР" с государством Украина?
- Я считаю, что вероятность этих переговоров в ближайшие три-шесть месяцев превышает 90%. Этому могут помешать лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства. Под форсмажором я понимаю, например, очень страшные с точки зрения государственности вещи, такие как отказ ряда офицеров выполнять приказы главнокомандующего или что-то подобное. Или случится какое-то чудо, и общественное мнение будет категорически против переговоров. Но то, что мы видим сейчас, - как Зеленский работает с общественным мнением, как большие телеканалы осторожно начинают пропагандировать идею мира, - я думаю, что вероятность переговоров с "Л/ДНР" достаточно высокая.
Это не означает, что Зеленский обязательно сядет за стол переговоров, но я уверен, что будет придумана должность какого-то вице-премьера, который начнет переговорный процесс, и такая встреча состоится. Среди тех вещей, о которых молчит команда Зеленского, не надо забывать о том, что отвод украинских войск, который на данный момент является отступлением, предусматривает совместное патрулирование этих территорий украинской полицией или Нацгвардией и силовиками "Л/ДНР". То есть, это будет первый шаг к признанию друг друга, о чем сейчас, к сожалению, никто не говорит.
- Возможны ли изменения в Конституцию относительно признания "Л/ДНР"?
- Это один из самых сложных моментов. На сегодняшний день нет 300 голосов в парламенте, и пока мы не понимаем, каким образом эти изменения в Конституцию будут приниматься. Но, если мы зайдем очень далеко, и общественная поддержка у Зеленского будет достаточно высока, я думаю, что определенным образом, - если не шантажом, то другими вещами, - Зеленский попытается "обработать" украинский парламент и сделать все от себя зависящее, чтобы Конституция была изменена. На самом деле не надо забывать, что Путину абсолютно не нужно решение украинского вопроса. У него не стоит вопрос мира, как не стоит задача любой ценой завершить этот процесс. На самом деле ему будет выгодно, чтобы Зеленский не принял эту Конституцию, и чтобы ситуация ни мира, ни войны, но в значительно ослабленных позициях Украины, была зафиксирована. Это один момент.
И есть второй, который, с моей точки зрения, более опасен для всех нас. Не надо забывать, что одной из ключевых задач Путина является начало определенных боевых действий на границе с Евросоюзом, со странами НАТО. Поэтому я не удивлюсь, если будут инспирированы некоторые вещи для того, чтобы на наших территориях, под предлогом изменений к Конституции или чего-то другого, начались определенные боевые действия, которые можно квалифицировать как гражданскую войну. К сожалению, сегодня вероятность такого сценария в ближайшие два-три года - более 50%.
- Многие говорят, что россияне предлагают нам боснийский вариант... В принципе, можно сказать, что мы движемся по боснийскому сценарию?
- На самом деле, существование Боснии возможно благодаря тому, что на данный момент есть страны-гаранты, которые говорят о том, что несмотря на определенные разногласия в этой стране, она будет существовать и держаться в нынешних границах. По крайней мере, в определенной перспективе. У нас таких гарантов на сегодняшний день нет. И, к сожалению, быть не может, потому что мы де-факто полностью развалили свою внешнюю коалицию в поддержку государства Украина.
Еще раз хочу сказать, что задача россиян - не создать сильную Галицкую республику, как многие сейчас считают, и многие, в том числе, на Галичине и в целом в западных регионах об этом говорят. Задача россиян - перевести боевые действия на границу с натовскими странами. Им нужен на самом деле гражданский конфликт именно на территории Западной Украины, для того, чтобы под тем или иным соусом заставить Венгрию захватывать Закарпатье, Румынию - захватывать Буковину, возможно, Польшу - вмешиваться в вопросы Галичины и Волыни. И таким образом, окончательно доломать этот миропорядок и нерушимость границ, которые существовали после 1945 года. Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к отводу вооружений. В "ЛНР" заявили то же самое.
 показати весь коментар
 
Сивохо що ти мелиш,ви сьогодні відведете війська в глибину України,завтра вже інші населені пункти будуть під ударом,ти курва потім теж скажеш що люди хочуть миру,але вже в інших містах,а потім так і до Словянська дойдуть і т д.Ви реально там дибі..и???Ви бліать збільшуєте лінію фронту,лінію мінних полей і наражаєте на небеспеку людей які стануть ближчими до бойових дій,які жили мирно з 14р а тепер знову будуть чути постріли бо путінососи нікуя відводити не будуть,а навпаки!
 показати весь коментар
 
если что, Сивоху потом просите, чтобы он вам туда продукты и пенсии доставлял лично.
 показати весь коментар
 
Чекайте, скоро опитування жителів Харкова та Одеси будуть.
 показати весь коментар
 
Зебилы достали козырь из рукава- нафталинового сепара алкаша сивоху....
 показати весь коментар
 
пля - и где для этого цирка уродов можно было понаходить таких ипланов?..
клоуны-избиратели, соплежуи - это вы выбрали этих правителей:
Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 7381
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору