 Попередня причина загибелі ексміністра Кутового - погані погодні умови, - директор Нацбюро з розслідування авіаційних подій Бабенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Зараз працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи. Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються. Але вже зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови й відсутність достатнього досвіду з керування повітряним судном", - вважає Бабенко.

Він зазначив, що пілот через сильний туман втратив просторове положення вертольота й вже нічого не міг із цим зробити, як результат – врізався в землю.

Також, за інформацією Бабенка, Кутовий мав всього 50 годин нальоту, а це означає, що в пілота не було достатнього досвіду.

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"Закони змінюються. Раніше він мав би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що пілот не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Він вилетів у нормальну погоду, але потрапив у туман і летів, а міг би повернутись або приземлитись і чекати погоди. Він переоцінив свої можливості", - сказав Бабенко.

Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою