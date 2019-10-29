EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  274  4
Все про:авіакатастрофа (335) Кутовий (35)

 Попередня причина загибелі ексміністра Кутового - погані погодні умови, - директор Нацбюро з розслідування авіаційних подій Бабенко

Директор Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко заявив, що причинами авіакатастрофи, внаслідок якої загинув екс-міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, можуть бути погані погодні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Зараз працює спеціальна комісія, яка розслідує причини авіакатастрофи. Розслідування буде складним. Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються. Але вже зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови й відсутність достатнього досвіду з керування повітряним судном", - вважає Бабенко.

Він зазначив, що пілот через сильний туман втратив просторове положення вертольота й вже нічого не міг із цим зробити, як результат – врізався в землю.

Також, за інформацією Бабенка, Кутовий мав всього 50 годин нальоту, а це означає, що в пілота не було достатнього досвіду.

Дивіться також: Із загиблим в авіакатастрофі на Полтавщині ексміністром Кутовим попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

"Закони змінюються. Раніше він мав би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що пілот не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Він вилетів у нормальну погоду, але потрапив у туман і летів, а міг би повернутись або приземлитись і чекати погоди. Він переоцінив свої можливості", - сказав Бабенко.

Нагадаємо, 21 жовтня ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156616
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто крысячтничал в укрспирте-тот погибнет от плохих погодных условий...
 показати весь коментар
 
Господин Кутовой вообще не имел права летать самостоятельно!! Имел пилотское свидетельство приватного пилота и к полётам самостоятельно допущен не был. Убил себя сам и слава Богу ..что никто не пострадал. Жалеть нет смысла..Если человек не знает..что такое авиационные законы и что они пишутся кровью и не понимает этого...то его путь будет как у Кутового.
 показати весь коментар
 
а версия: "руки из жопы и самодурство" не расматривалась!?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору